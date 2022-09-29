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Рашисти вдарили касетними снарядами з "Ураганів" по Криворізькому району. Поранені 13 працівників підприємства, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти завдали нового удару по Криворізькому району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий обстріл…Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Пошкоджена адмінбудівля.
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