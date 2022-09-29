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396 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 779 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 29 вересня 2022 року понад 1175 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 396 дітей загинуло та понад 779 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 28.

"У ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по м. Дніпро одна дитина загинула, ще одна отримала поранення. 28 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, серед них дитина, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
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29.09.2022 10:11 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.09.2022 10:35 Відповісти
І оця ********* сподівається на переговори ?! Всі кацапи повинні здохнути . (ВКПЗ)
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29.09.2022 11:30 Відповісти
 
 