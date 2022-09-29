УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4083 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
9 249 24
війна (56290) Пентагон (1077) Росія (47164) мобілізація (1446)

Росія оголошувала мобілізацію лише двічі: у 1914 та 1941. Це багато говорить про українців, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

За історію Росія лише двічі оголошувала мобілізацію - це вказує на проблеми, які їй створили українці.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Російське суспільство не відреагувало позитивно на заяви Кремля про плани мобілізувати 300 000 осіб, зазначають у Пентагоні. Це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.

"До цього вони двічі проводили мобілізацію - у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", - сказав американський чиновник.

Читайте: За тиждень "часткової мобілізації" РФ покинуло більше росіян, ніж Путін відправив на війну у лютому, - Британська розвідка

Він додав, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Наприклад, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що мобілізованих перекидають в Україну лише після одного дня підготовки.

"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", - підсумував чиновник Пентагону.

Також читайте: "Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
для кацапов война за коровник на окраинах Марьинки сродни войне мировой, не меньше...
показати весь коментар
29.09.2022 10:12
+12
Коровник - это святое. Это место для полезных животных, кацапам там не место. Их место - грязь на уровне минус два метра над поверхностью земли.
показати весь коментар
29.09.2022 10:20
+11
- Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

- Почему?

Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
показати весь коментар
29.09.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для кацапов война за коровник на окраинах Марьинки сродни войне мировой, не меньше...
показати весь коментар
29.09.2022 10:12 Відповісти
Но коровник наши отстояли?
показати весь коментар
29.09.2022 10:16 Відповісти
Коровник - это святое. Это место для полезных животных, кацапам там не место. Их место - грязь на уровне минус два метра над поверхностью земли.
показати весь коментар
29.09.2022 10:20 Відповісти
- Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

- Почему?

Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
показати весь коментар
29.09.2022 10:52 Відповісти
***** могилізатор кацапів.
показати весь коментар
29.09.2022 10:13 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
Хай бережуть вас всі Боги і Хаймарси.
показати весь коментар
29.09.2022 10:17 Відповісти
Ради справедливосии, в 1914 это была РИ а в 41 СССР. РФ ни разу.
показати весь коментар
29.09.2022 10:19 Відповісти
вивіска змінювалась суть залишалась та сама...нажаль, справді нажаль

думаю цього разу зміниться як вивіска так і суть! І АМІНЬ!
показати весь коментар
29.09.2022 10:21 Відповісти
заради справедливості, в 1914 та 1941 році українці воювали на їх стороні
показати весь коментар
29.09.2022 11:24 Відповісти
Трохи відволікся, гуморні форумчани не дають думку виразити. Але ж, ану ж криса Меркель, розкажи нам усім як то:
- фашисти сюди рухались - випалювали 1941
-назад їх гнали -випалювали(дніпро червоний від крові) 43-44
-голодомору не було, ага, зовсім, жирували тут, **** 32-33
-голод 1947, та херня
-українців зараз знищують, теж так собі
-зерно наше жерете, нічого хай собі
і так безліч, безліч.Так я не історик, це загальновідомі елементарні речі, які знає кожен свідомий українець
показати весь коментар
29.09.2022 10:24 Відповісти
А, що взагалі у них адекватно?
показати весь коментар
29.09.2022 10:25 Відповісти
як там щодо оголошення ленд-лізу та кількість відправленної зброї радянському союзу порівнянно з Україной?
показати весь коментар
29.09.2022 10:26 Відповісти
Проблема в тому, що зараз не можна дуже сильно лупцювати ворога, адже в нього є ядерна ялда, якою він погрожує всьому світу. Тож в українців є лише два варіанти: загинути від звичайної зброї або ядерної, а от у тих же американців є ще шанс продовжувати жити. Висновок робіть самі.
показати весь коментар
29.09.2022 11:10 Відповісти
У листі до путіна мама одного з російських військовослужбовців повідомляє, що її сина і двох його колег зґвалтували їхні же товариші по зброї. При цьому ґвалтівники перебували у стані наркотичного сп'яніння та погрожували своїм жертвам зброєю. Жінка просить президента рф розібратися в ситуації, оскільки командування полку вирішило замовчати інцидент і не карати збоченців. Нація підарів,як і було сказано....)))
показати весь коментар
29.09.2022 10:29 Відповісти
Це значить що кацапопітеки не на тих нарвалися!
показати весь коментар
29.09.2022 10:30 Відповісти
Это Мы создали себе проблем, когда решили обезьян живущих на мацковских болотах приручить...
показати весь коментар
29.09.2022 10:32 Відповісти
Только теперь сержантов и старшин и офицеров с Украины не будет,поэтому они так тупо и воюют.
показати весь коментар
29.09.2022 10:43 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 10:50 Відповісти
Але треба розуміти що мобілізація в Росії буде перешкоджати швидкому звільненню територій.
Тому війна затягнеться
показати весь коментар
29.09.2022 10:52 Відповісти
Бл... , як вже наостогидло слухати від Заходу , про те що - паРаша воювала з німцями у другій світовій , паРаша проводила мобілізацію , паРаша то - паРаша сьо !! .
Та не паРаша , панове ,, воював срср , і мобілізацію проводив срср ,, війну виграв срср .. СОВОК бл... .!! Сама паРаша , без України , Білорусі , та інших країн совка , скоріше б всралась і втопилася б у своєму ж лайні , ніж перемогла б гітлера .
Доки вже можна слухати цю дурню від західних політиків . ?
показати весь коментар
29.09.2022 11:04 Відповісти
«Не надо лгать себе. Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина - самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она "победила" 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь - и России не стало, нет и русского народа. Мы войну выиграли завалив немцев горами трупов и залив их морем крови.» © В. Астафьев

Ну так як там на рахунок, "Можем повторить"?
показати весь коментар
29.09.2022 11:05 Відповісти
Это мы еще не начинали
показати весь коментар
29.09.2022 11:11 Відповісти
***** каже, що це спецоперація, а не війна.

яка це спецоперація, якщо мобілізацію росія оголошувала тільки під час першої і другої світової війни?
показати весь коментар
29.09.2022 13:22 Відповісти
Це вже останній раз !
показати весь коментар
29.09.2022 15:01 Відповісти
 
 