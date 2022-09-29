Росія оголошувала мобілізацію лише двічі: у 1914 та 1941. Це багато говорить про українців, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За історію Росія лише двічі оголошувала мобілізацію - це вказує на проблеми, які їй створили українці.
Про це заявив на брифінгу представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Російське суспільство не відреагувало позитивно на заяви Кремля про плани мобілізувати 300 000 осіб, зазначають у Пентагоні. Це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.
"До цього вони двічі проводили мобілізацію - у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", - сказав американський чиновник.
Він додав, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Наприклад, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що мобілізованих перекидають в Україну лише після одного дня підготовки.
"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", - підсумував чиновник Пентагону.
Будь ласка, зачекайте...
- Почему?
Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
Хай бережуть вас всі Боги і Хаймарси.
думаю цього разу зміниться як вивіска так і суть! І АМІНЬ!
- фашисти сюди рухались - випалювали 1941
-назад їх гнали -випалювали(дніпро червоний від крові) 43-44
-голодомору не було, ага, зовсім, жирували тут, **** 32-33
-голод 1947, та херня
-українців зараз знищують, теж так собі
-зерно наше жерете, нічого хай собі
і так безліч, безліч.Так я не історик, це загальновідомі елементарні речі, які знає кожен свідомий українець
Тому війна затягнеться
Та не паРаша , панове ,, воював срср , і мобілізацію проводив срср ,, війну виграв срср .. СОВОК бл... .!! Сама паРаша , без України , Білорусі , та інших країн совка , скоріше б всралась і втопилася б у своєму ж лайні , ніж перемогла б гітлера .
Доки вже можна слухати цю дурню від західних політиків . ?
Ну так як там на рахунок, "Можем повторить"?
яка це спецоперація, якщо мобілізацію росія оголошувала тільки під час першої і другої світової війни?