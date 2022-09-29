Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував загрозу можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN Turk, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, "ціна переходу до ядерної війни - катастрофа".
"Припиніть говорити про це, ви не повинні про це думати. Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", - сказав Ердоган.
Він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України.
Турецький лідер наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.
Також президент Туреччини висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".
Будь ласка, зачекайте...
Надо капитулировать,а то хуже будет.
А сколько он за каждый пропущенный корабль с пшеничной берёт?
Если США первым ударом уничтожат все субмарины кацапов, все аэродромы с бомбардировщиками, хранилища боеголовок, наземные пусковые установки, ракеты шахтного базирования и ракеты-маяки системы Периметр, а также дополнительно подгонят корабли с ракетами ПРО стандарт-3 и 6, а также задействуют континентальную систему ПВО с ядерными (или нейтронно-ядерными) ракетами и будут пускать их в небо, то это не будет катастрофой. Кацапы полностью потеряют все ядерное оружие за один мощный удар. Ответить не успеют. Ущерб планете минимальный, если тут же закрепить успех и стереть кацапстан с лица Земли, а также остальные диктатуры типа арабских стран, в открытую указав им, что либо демократия и раскулачивание ваших толстосумов, жирующих на народные деньги, либо сами получите ядеркой по голове и никто и ничего вам не поможет.
Може це допоможе...
А також Сі Ндзіпін.
недумано!
Если перданет у нас, ядерная бомба, накроет и тебя , старый недальновидный *****