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Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував загрозу можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN Turk, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "ціна переходу до ядерної війни - катастрофа".

"Припиніть говорити про це, ви не повинні про це думати. Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Також читайте: Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

Турецький лідер наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також президент Туреччини висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
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29.09.2022 10:20
+21
Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
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29.09.2022 10:25
+18
логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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29.09.2022 10:24
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Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
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29.09.2022 10:20 Відповісти
Перестати думати. Чудова порада
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29.09.2022 10:22 Відповісти
Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
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29.09.2022 10:25 Відповісти
Эх как Путинский холуй старается,печеньки отрабатывает
Надо капитулировать,а то хуже будет.
А сколько он за каждый пропущенный корабль с пшеничной берёт?
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29.09.2022 10:23 Відповісти
логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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29.09.2022 10:24 Відповісти
Ердоган - адвокат Путіна: занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України; це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією; загроза можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України; . Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", тому що, Путін "зробить це, якщо він щось задумав".
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29.09.2022 10:28 Відповісти
Так шо, нинада балакать вобще, чі шо? А, тепер і пельки заткнемо...і фсьо тихо, бо путін нападєєє. Чуєш, Турляндія, тут така справа :"На кожен роток не накинеш платок", пойняв...такі справи з українцями, ви б там за заводом по байрактарам керували, а заодно там свої справи вирішували та про босфор не забували, а то якось там замялось з пропуском кацапів, ГА?
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29.09.2022 10:29 Відповісти
ну так скажи це своєму дружку *****. окрім нього ніхто не погрожує ядерною зброєю.
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29.09.2022 10:33 Відповісти
Мда...Ссыкливый у ***** связной.
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29.09.2022 10:39 Відповісти
Нет, не катастрофа.

Если США первым ударом уничтожат все субмарины кацапов, все аэродромы с бомбардировщиками, хранилища боеголовок, наземные пусковые установки, ракеты шахтного базирования и ракеты-маяки системы Периметр, а также дополнительно подгонят корабли с ракетами ПРО стандарт-3 и 6, а также задействуют континентальную систему ПВО с ядерными (или нейтронно-ядерными) ракетами и будут пускать их в небо, то это не будет катастрофой. Кацапы полностью потеряют все ядерное оружие за один мощный удар. Ответить не успеют. Ущерб планете минимальный, если тут же закрепить успех и стереть кацапстан с лица Земли, а также остальные диктатуры типа арабских стран, в открытую указав им, что либо демократия и раскулачивание ваших толстосумов, жирующих на народные деньги, либо сами получите ядеркой по голове и никто и ничего вам не поможет.
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29.09.2022 10:40 Відповісти
Ердоган це Путін-2 і Лукашенко разом з Ким Чин Ином
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29.09.2022 10:43 Відповісти
Так успокой тогда Х-ла
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29.09.2022 10:50 Відповісти
Эрдоган специально взорвал Северный поток Путлера, на Балтике,чтобы все пользовались Турецким потоком Эрдогана...
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29.09.2022 11:07 Відповісти
****************************...
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29.09.2022 11:09 Відповісти
Ердоган, поїдь ще пообнімайся з ******!
Може це допоможе...
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29.09.2022 11:10 Відповісти
Просто треба припинити смоктати пуєну, товариш ердоган...
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29.09.2022 11:10 Відповісти
А чому б Туреччині не вийти з НАТО? Хай би тоді Ердоган насолоджувався дипломатією.
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29.09.2022 11:15 Відповісти
Війни й не треба - потрібен лише один удар, по Мацкві.
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29.09.2022 11:22 Відповісти
Одной ракеты по Рублёвскому шоссе и война закончится за 5 минут...
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29.09.2022 11:33 Відповісти
Тунгусского метеорита.
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29.09.2022 11:47 Відповісти
Низзя...мой любимый Мавзолей чЛенина сдохне 😂а там и мумия сгорить..🔥до тоді робить краснокожим Зюганоидам...🦍
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29.09.2022 11:52 Відповісти
Тем временем экономика Турции летит в пропасть ..злые языки кажуть что дефицит бюджета уже приближается к 800 млрд, инфляция 87%,скоро Венесуэлу Эрдоганыч догонит...💪💯 пудов
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29.09.2022 11:36 Відповісти
Треба було придушити гебешного вибл*дка при зустрічі в Самарканді...
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29.09.2022 12:57 Відповісти
Хай це Ердоган позвонить і скаже путіну. путін його боїться.

А також Сі Ндзіпін.
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29.09.2022 13:20 Відповісти
Ядерная страна угрожает ядерным оружием безъядерной стране для захвата ее территорий!

недумано!
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29.09.2022 13:21 Відповісти
Старый дыбил. Подигрывает Путину.Открыл лазейки русским летать через свою жопу в Европу.
Если перданет у нас, ядерная бомба, накроет и тебя , старый недальновидный *****
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29.09.2022 13:22 Відповісти
ну так не тренди позвони своему дружбану и скажи ведь он один звиздит об этом
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29.09.2022 13:47 Відповісти
Чем больше гному потакают барыги тем больше он наглеет.
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29.09.2022 16:05 Відповісти
 
 