Завдяки "народному супутнику" підтримка з космосу дає результати на полі бою. За 2 дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч із волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерство оборони та ГУР МО.
Про це Резніков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед іншого, обговорили практичні результати безпрецедентного проєкту, який було реалізовано влітку.
"Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність. Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання байрактарів, на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися", - зазначає Резніков.
Сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.
"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - зауважив Резніков.
Також зазначається, що фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.
"Але головне - це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні. Що варто розуміти стосовно переваг, які надають супутники ICEYE? По-перше, Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці - день чи ніч. Тому ворог не сховається", - пише український міністр.
"По-друге, саме наші військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.
По-третє, відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.
Тому ще раз хочу подякувати усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули - за її втілення, підприємцю Максиму Полякову - за дуже важливе сприяння. Це - реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає", - додає Резніков.
"Я вже неодноразово зазначав, що ми зможемо здолати Росію тільки за рахунок якості нашої оборони. Саме тому вважаю цей проєкт своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень. На зустрічі ми також обговорили інші потреби нашої армії, щоб скоординувати дії на найближчі місяці. Є кілька цікавих ідей, які мають потенціал стати народними проєктами. Хочу вкотре подякувати усій волонтерській спільноті за різнобічну, потужну, компетентну підтримку наших воїнів. Це справжня синергія. Перевага оборонного відомства - в масштабі діяльності та системності процесів. Сила волонтерів - у мобільності, гнучкості, відсутності формальностей, якими обтяжений процес витрачання бюджетних коштів", - йдеться у дописі.
За словами Резнікова, за 5 місяців Міноборони тільки за прямими контрактами з виробниками передало до ЗСУ понад 500 тис. бронежилетів. Завдяки ритмічній роботі сформовано резерви у понад 150 тис. бронежилетів.
Але у березні-квітні оперативна допомога громадян і бізнесу, акумульована через волонтерські структури, була неоціненною для забезпечення армії, чисельність якої вибухово зростала. Так само нелінійні проєкти, які в подальшому можуть стати на рейки держави, інколи простіше і швидше запускати як народні ініціативи.
"Коли героїчна та професійна армія спирається на такий народ - перемога України неминуча", - резюмує Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Вгазалі, я вважаю, що в цілому майбутнє людства за краудфандінгом. Це правильно і логічно. Люди самостійно фінансуватимуть те, що їм цікаво і потрібно. А те, що не потрібно, фінансуватися не буде, відповідно і державні кормушки по всьому світу зникнуть як явище.
Только они дают данные нам минуя МО ,Ермака,и всю кротовую ферму,прямо в Генштаб..А получается люди собирали деньги на то что надо нашему войску,на фронте,но оказалось что собрали на спутник для МО,и ОП,и то уверен что там по деньгам мутная история
Із зрозумілих причин очкасте чмо не може пояснити,де чеки-квитанції-рахунки на 600 лямів ,зібраних на БАЙРАКТАРИ,(що продаються,як шаурма у ларьку).
Й показово,що вписується в цю аферу міжнародний аферист Поляков (цікаво,як там ЙОГО супутник ,теж неоціненно допомогає ?🧐
https://dev.ua/news/polyakov-1651735621
притулабот детектед
Згадайте істерику Притули, коли Княжицький добув прес-реліз компанії постачальника про цю оборудку й опублікував його, добавивши дуже компліментарний текст. Які верески були: "Чому не дочекалися моєї публікації з моїми ж поясненнями?!" Та тому, що ти вже кілька днів брехав про купівлю супутника, а виявилося що за 17 мільйонів доларів Міноборони (саме Рєзнікову Притула віддав гроші громадян, ніби в них не було змоги при бажанні самостійно так поступити) орендувало супутник на рік.
На питання: навіщо нам цей супутник, коли США надають нам розвіддані, включно з космічними найвищої якості? - ідуть невнятні антиамериканські заяви, що вони ********, дають не те й не тоді та всяка інша єрунда. Це навіть коментувати соромно.
А тепер основне. Хто такий волонтер? Це не меценат, не жертводавець. …основна роль волонтера, якщо висловитися до краю просто: він забирає гроші в бідних (багаті рідко допомагають волонтерам) і роздає потребуючим (уже в формі певних матеріальних цінностей). Тому відповідальність волонтера за те, на що підуть кошти громадян, колосальна.
Але зараз не про політику, а про волонтерство. Бійці на фронті вже дещо краще забезпечені броніками й касками, але ще не достатньо. Засоби зв'язку, тепловізори, дрони тощо теж ніби й є, але їх постійно треба для більш безпечного ведення бойових дій. Чи ж не рятувати життя бійця є основним завданням волонтера? Зараз на перше місце виходять транспортні засоби. На фронті це розхідний матеріал, особливо ті, які вже своє відслужили й закуплені за незначні гроші. Без усього цього боєць незахищений, більш вразливий.
А тепер ще ж випливає проблема зимової форми - наше доблесне МО, з яким Притула зіграв у космос, поки не про все й не про всіх подбало. А нині військові аж кричать: потрібні системи обігріву, ті ж самі пічки-буржуйки. Та взагалі багато всього треба до зими готувати.
Доки Рєзніков чекає, що йому пришлють із США чи нафантазовує собі власний супутник, сотні волонтерів готують армію до зими. А у основних жертводавців грошей на це стало менше на ті ж самі 600 мільйонів гривень менше. От і рахуйте в кого забрав і кому віддав гроші такий хвалений-перехвалений нинішньою клептократичною владою Притула...
Тарас Чорновіл 🇺🇦
@Chornovil_official
Якось мені тривожно стало за наших воїнів.
А потому, вместо того, чтобы принять подарок и докупить ещё БПЛА, не думаю, что их может быть достаточно, было принято решение перенаправить народные деньги туда, где можно в итоге нажиться.
Или кто-то всерьез станет утверждать, что подаренные турками БПЛА были последними, в которых нуждалась украинская армия ???
Конечно, поклон и благодарность всем вкладчикам денег. Но целесообразность покупки спутника на эти деньги - очень мутная история...
А супутник притула віддав ГУР, тобто Єрмаку - Буданову.
Це все що треба знати про призначення супутника
І це при тому, що все, що вони там "поназнаходили" (більшість - іржавий металобрухт чи металева стружка, що відбивають радіохвилі), все це - далеко за лінією фронта, куди тільки Хаймарсом можна дістати. Навіть не питаючи про те, де докази цієї фантастичної порнухи для скаутів (чи баранів взагалі..), будь-яка притомна людина розуміє, який це неймовірний рівень пі₴#ежа, спрямований на аудиторію людей з розумовими вадами.
Вони хотіли "зберегти життя наших воїнів" викинув 3 Байрактара (дякувати Байкару, який їх просто подарував, розуміючи, що ці клоуни вирішили піструнами мірятися; Європейцям - що безкоштовно - щоб не викидали гроші - почали ділитися інформацією зі своїх супутників [https://censor.net/ua/news/3369758/**********************************************************************************************************] не дивлячись на рівень рашистської швалі на кшталт Полякова, що заблокувало таку саму допомогу від США) та економлячи снаряди замість життів піхотинців на Песках, яких виносили по частинам з окопів батальйонами?
Щодо "переваг, які надають супутники ICEYE?" "Україна отримала можливість.." Україна ніколи не мала бюджетів космічних програм вище 300 тис.баксів (і при цьому запускала супутники Січ-1, Січ-1м), а потім, втративши навіть такі мізерні бюджети, втратила всю галузь разом з фахівцями, які порозбрідались хто-куди, а залишились лише ті, що гідні тільки розпилячити гроші 800 тис.дол канадського замовника а потім писати казки, що вони "не розуміють, чому канадський інвестор залишив проєкт 'Либідь' на якихось злачних веб-сторінках з рекламою порнухи [https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)] які виявились неспроможні навіть старий дублікат болванки Січ-2 запустити, щоб воно хоч на зв'язок виходило. І так - Україна майже втратила 16 мільйонів баксів. Майже - тільки тому що їх Байкар подарував! А "отримала Україна" зухвало брехливу зелену блевотину на поверхні (замість клептомана парашика), які виконували всі накази пуйла: знищило всі оборонні програми, побудувало рашистам дороги, щоб зручніше було танками їздити, зняла ВСЮ оброну з Кримського перешийка, щоб здати Херсонську+Запорізську області, і вже готувалося цілуватись з пулом, але останнє раптом сказало: "ну все, тепер знімайте штані, ставайте раком". І тут почався галас на весь світ "Как ето? Как ето?!" (с.Лесь). "Ми ж робили все для 'миру'.. що ви хотіли.." І ось з цими людьми "Україна отримала" можливість взагалі втратити навіть надію на вільне існування, а половина населення - свої життя протягом декількох років, як сторіччя тому..
(Кажуть, що) супутник, на який Притула віддав Рєзнікову гроші, які українці збирали на Байрактари, ніби перестав надсилати фото й розвіддані, що він зламався тощо. Бачив про це сотні повідомлень. Я не можу перевірити цей факт. Уся інформація тупо засекречена. Дані з супутника, якщо вони нормально надходять, то поступають лише в ГУР, звідки із запізненням у війська надходить лише профільтрована вибірка. Тож і з своїх армійських контактів не можу отримувати підтвердження чи спростування реальної роботи "супутника".
Але я непогано розуміюся на різних медіа-нюансах та пропагандистських штучках. Коли пішли чутки, що з супутником Притули все так само погано, як колись із супутником Зеленського (той так і не ожив на орбіті), рвучко вискочили сотні пропагандистів, які стали на всі голоси розказувати, що все чудесно. А потім вийшов міністр Рєзніков і так само розказав про чудові результати ... прозвучало не зовсім переконливо, але на багатьох справило враження. І більшість людей заспокоїлися.
А я ж люблю в деталі вдаватися. От ми бачимо щодня в Телеграм каналах сотні відео з наших дронів, Стугн, артсистем, різних БПЛА, навіть із Байрактарів, як виявляють і знищують ворожі об'єкти й озброєння. Регулярно нам виставляють космічні зйомки ворожих цілей та ліквідованих об'єктів. Були навіть космічні відеозйомки із дійсно серйозних армійських супутників-шпигунів. На останні є певні обмеження, але й звідти були дуже показові матеріали (пригадуєте, наприклад, космічну зйомку повітряного бою над Зміїним?).
А чому ж ми ні разу не побачили фото підтвердження із комерційного супутника, який ще й є власністю України??? Не в режимі реального часу. Звісно, що ні. А через день, через тиждень. Коли нам уже наші бригади опублікують сам процес знищення, записаний дронами. А ви відразу отак: "Оп! А ось знимка з космосу цього танка чи укріплення за хвилину до удару. Саме за нею й навели на нього артилерію". А тут чомусь мовчок. Лише Рєзніков перед пресою віддувається загальними фразами, а Буданов строго секретить усі знимки (або їх відсутність).
Хоча ні, в ілюстрацію до розповіді про високоточні й детальні знимки, які можна робити без погодних, сезонних та нічних перешкод нам таки виставляють одне космічне фото - так званого "кримського мосту", взяте з Гугл-мапс із масштабом в 1 сантиметрі- 2 кілометра (замість обіцяних 25 сантиметрів...) Я й надалі сподіваюся, що знимки справно надходять. І хоча із запізненням, але допомагають. І що в людей тупо не вкрали 600 мільйонів. Але коли щось робиться за людські гроші, то є святе правило - відзвітуй за це. Поки лише *************. А це неправильно.