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Новини Війна в Україні Війна
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війна (56290) супутник (125) Резніков (1385) Притула Сергій (84)

Завдяки "народному супутнику" підтримка з космосу дає результати на полі бою. За 2 дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

супутник

Міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч із волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерство оборони та ГУР МО.

Про це Резніков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед іншого, обговорили практичні результати безпрецедентного проєкту, який було реалізовано влітку.

"Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність. Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання байрактарів, на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися", - зазначає Резніков.

Сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - зауважив Резніков.

Також читайте: Придбаний фондом Притули супутник здатний в будь-який час і за будь-яких погодних умов сканувати об’єкти навіть через перешкоди, - Стратком ЗСУ

Також зазначається, що фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.

"Але головне - це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні. Що варто розуміти стосовно переваг, які надають супутники ICEYE? По-перше, Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці - день чи ніч. Тому ворог не сховається", - пише український міністр.

"По-друге, саме наші військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

По-третє, відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Тому ще раз хочу подякувати усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули - за її втілення, підприємцю Максиму Полякову - за дуже важливе сприяння. Це - реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає", - додає Резніков.

"Я вже неодноразово зазначав, що ми зможемо здолати Росію тільки за рахунок якості нашої оборони. Саме тому вважаю цей проєкт своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень. На зустрічі ми також обговорили інші потреби нашої армії, щоб скоординувати дії на найближчі місяці. Є кілька цікавих ідей, які мають потенціал стати народними проєктами. Хочу вкотре подякувати усій волонтерській спільноті за різнобічну, потужну, компетентну підтримку наших воїнів. Це справжня синергія. Перевага оборонного відомства - в масштабі діяльності та системності процесів. Сила волонтерів - у мобільності, гнучкості, відсутності формальностей, якими обтяжений процес витрачання бюджетних коштів", - йдеться у дописі.

Також читайте: Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності

За словами Резнікова, за 5 місяців Міноборони тільки за прямими контрактами з виробниками передало до ЗСУ понад 500 тис. бронежилетів. Завдяки ритмічній роботі сформовано резерви у понад 150 тис. бронежилетів.

Але у березні-квітні оперативна допомога громадян і бізнесу, акумульована через волонтерські структури, була неоціненною для забезпечення армії, чисельність якої вибухово зростала. Так само нелінійні проєкти, які в подальшому можуть стати на рейки держави, інколи простіше і швидше запускати як народні ініціативи.

"Коли героїчна та професійна армія спирається на такий народ - перемога України неминуча", - резюмує Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Поки народ збирає гроші для ЗСУ - влада купує собі елітні позашляховики, ще й типу на тендерах. Отака х..ня малята.
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29.09.2022 10:34
+14
Бредятина! Нам и без этого 'мутного с"достаточно дают данные спутноки,и разведки,союзников..
Только они дают данные нам минуя МО ,Ермака,и всю кротовую ферму,прямо в Генштаб..А получается люди собирали деньги на то что надо нашему войску,на фронте,но оказалось что собрали на спутник для МО,и ОП,и то уверен что там по деньгам мутная история
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29.09.2022 10:42
+14
Таке можливо зробити лише без держави... бо якщо це робитиме держава, то підключать китайський супутник 80-го року, а розпилять державного бабла на тридцять айсаїв.

Вгазалі, я вважаю, що в цілому майбутнє людства за краудфандінгом. Це правильно і логічно. Люди самостійно фінансуватимуть те, що їм цікаво і потрібно. А те, що не потрібно, фінансуватися не буде, відповідно і державні кормушки по всьому світу зникнуть як явище.
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29.09.2022 10:50
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29.09.2022 10:33 Відповісти
600млн$ ????? нічого не попутала ?
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29.09.2022 11:11 Відповісти
Поки народ збирає гроші для ЗСУ - влада купує собі елітні позашляховики, ще й типу на тендерах. Отака х..ня малята.
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29.09.2022 10:34 Відповісти
А когда было по другому?Только что товарищ звонил с фронта ищут резину на Ниву, потому что кто то захотел крутую иномарку за государственный счет.
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29.09.2022 10:36 Відповісти
ти зебіл? От скажи, а коли було так, щоб Оманський віслюк на шарнірах, втоптав у асфальт ракетну програму, приховав дані про вторгнення, щоб винищили стільки люду зате без паніки??? З яким історичним проміжком часу ти в змозі порівнювати цього .ідера? Кончені ви всі ********, навіть паразити не добивають тих за рахунок кого існують, а хто є препіЗедент?
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29.09.2022 13:39 Відповісти
А лапотные генералы украли все деньги выделенные на Глонасс и теперь сидят с старыми бумажными картами.
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29.09.2022 10:34 Відповісти
Невже для держави це такі величезні кошти, що не могли реалізувати цей проект раніше? Якась нісенітниця, коли цілий міністр дякує за такі стратегічні дії волонтеру.
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29.09.2022 10:36 Відповісти
Таке можливо зробити лише без держави... бо якщо це робитиме держава, то підключать китайський супутник 80-го року, а розпилять державного бабла на тридцять айсаїв.

Вгазалі, я вважаю, що в цілому майбутнє людства за краудфандінгом. Це правильно і логічно. Люди самостійно фінансуватимуть те, що їм цікаво і потрібно. А те, що не потрібно, фінансуватися не буде, відповідно і державні кормушки по всьому світу зникнуть як явище.
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29.09.2022 10:50 Відповісти
А що така допомога не вартує подяки?
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29.09.2022 11:06 Відповісти
Звісно потрібно! Наша родина також долучалася до цих зборів. А йшов він на байрактари, тому спутника могло би і не бути. Питання в іншому. Якщо це такий цінний інструмент в боротьбі та має таке велике значення, чому держава в особі чиновників ніяк не вирішувала його, чому чекали волонтерів? Волонтери здебільшого закривають оперативні потреби, держава ж повинна діяти стратегічно.
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29.09.2022 11:46 Відповісти
Вартує. Прииула мав би подякувати украхнцям ща їхні гроші. Хоча особисто у мене двояке відчуття. Яким боком віртуальний супутник до знищеної техніки? Хіба що це - бойовий супутник з лазерним озброєнням. Наскільки мені відомо, дані супутникової рощвідки нам успішно передають країни НАТО, супутники яких не йдуть у жодне порівняння з супутником Притули.
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29.09.2022 11:55 Відповісти
ось з чим я згідний, щодо Притули Кидалово Притулы... І, можливо, я вже дмухаю на холодне, але після одного кловуна Беніного, не можу знайти нічого, щоб не ловити себе на думці, що нам підсовують те саме яйце тільки у профіль.
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29.09.2022 13:49 Відповісти
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29.09.2022 10:36 Відповісти
Бредятина! Нам и без этого 'мутного с"достаточно дают данные спутноки,и разведки,союзников..
Только они дают данные нам минуя МО ,Ермака,и всю кротовую ферму,прямо в Генштаб..А получается люди собирали деньги на то что надо нашему войску,на фронте,но оказалось что собрали на спутник для МО,и ОП,и то уверен что там по деньгам мутная история
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29.09.2022 10:42 Відповісти
не маю наміру когось захищати , але не вже Ви вважаєте що це був самий безпелівний спосіб щось замутити? думаю наші генії провертають схеми набагато простіші ніж так заморочуватись
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29.09.2022 10:49 Відповісти
Наміру не маю, але не змовчу, трохи захищу
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29.09.2022 11:04 Відповісти
не те щоб захищу, спонукаю подумати , особливо коли мало інфи
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29.09.2022 11:07 Відповісти
не звертайте уваги, це сірожин батальон 8-бітових - на вахту заступив!!))
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29.09.2022 11:15 Відповісти
тобто я бот а ти під польским IP патріот ?
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29.09.2022 11:18 Відповісти
піар "наше фсьо"
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29.09.2022 11:15 Відповісти
Да что вы несете. Завтра Америка закроет краник и нам конец. Америка у них виновата.
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29.09.2022 12:06 Відповісти
Уточни будь ласка дату "нападу Ізраїлю на Єгипет"! А то у мене якийсь "провал у пам"яті" частковий!
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29.09.2022 12:11 Відповісти
Ну от і "відповідь" ! Що головне в Інтернет? Інформованість! Коли володієш інформацією - ти володієш Інтернет! Тільки поставив кацапу питання з проводу "Нападу Ізраїлю на Єгипет" - тут же "злився" І навіть мене "жидом" не назвав! (хоча чесно кажучи - бабка покійна казала, що нібито десь в роду "жидівка" проскочила! Ми ж козаки-гречкосії - "порубіжники" з "Диким Полем" - там "такого намішано"!
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29.09.2022 15:14 Відповісти
Ви точно з помутнінням. Вам (нам) пояснювали, толкували. Пан Сергій розказував, що на кошти буде закуплено щось дуже необхідне. Порадилися, домовилися-купили. Яке ваше діло? Не ваші гроші, тому краще помовчте.
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29.09.2022 11:11 Відповісти
Аякже.Шкодливе НАТО,що з березня передає дані онлайн в максимальній роздільній здатності,-фігня,а от притулосупутник...
Із зрозумілих причин очкасте чмо не може пояснити,де чеки-квитанції-рахунки на 600 лямів ,зібраних на БАЙРАКТАРИ,(що продаються,як шаурма у ларьку).
Й показово,що вписується в цю аферу міжнародний аферист Поляков (цікаво,як там ЙОГО супутник ,теж неоціненно допомогає ?🧐
https://dev.ua/news/polyakov-1651735621
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29.09.2022 10:48 Відповісти
Якась маячня та піар "своїм людям".
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29.09.2022 10:50 Відповісти
сагласєн - 1000 %%!!!! сірожу притуленого, починають просувати, думаю не без участі зашквареного швагера хаМутыника!!!! а з ким ше з валантьорів аж ЦІЛИЙ міністр проводив робочі зустрічі?????? 🤔🤔
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29.09.2022 10:59 Відповісти
а звідки взявся Синєгубов біля Резнікова?
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29.09.2022 10:53 Відповісти
Как бы не говорили польза от этого спутника и системы большая
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29.09.2022 10:56 Відповісти
Ага, большая і мягкая, ти ж її пощупав?
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29.09.2022 11:01 Відповісти
оцінюєш тільки те що щупаєш?
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29.09.2022 11:08 Відповісти
А, це ви знову: наміру не маю, але не змовчу, трохи захищу
притулабот детектед
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29.09.2022 11:14 Відповісти
ого і такі бувають ?
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29.09.2022 11:15 Відповісти
Так що це виходить? Притулин супутник приносить більш користі, ніж американські? Америка ж надає відомості і знімки в тому числі. Чи це резнік вирішив замовити слово, бо казна по яким кишеням ті гроші осіли Закидайте мене тапками, але не вірю я що той супутник існує, бо то він купив, то він арендує, то ще щось, хоч би дули в одну дудку
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29.09.2022 11:00 Відповісти
час для отримання інформації - це те, що відрізняє наш супутник від "ненаших"
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29.09.2022 11:09 Відповісти
купив 1 , орендує всю мережу ! чи думаєш супутник висить над Україною весь час ?
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29.09.2022 11:09 Відповісти
Перегляньте відео толкування Притули і не перетворюйте свій язик на помело. Перепрошую.
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29.09.2022 11:14 Відповісти
толкування??? Притули, вартує перегляду, тільки у "Вар'яти-шоу"... Хоча, до розжирівшого хряка, що постійно переодягнений у руду Кончіту Вурст та рекламує букмекерське кідалово, ставлення ще гірше.
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29.09.2022 14:46 Відповісти
Приятно было неожиданно стать покупателем реального полезного спутника (части спутника). Притула, Поляков - браво!
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29.09.2022 11:01 Відповісти
Розкажіть мені дурній для чого притулі тра було радитись з кимось, що купувати, якщо він збирав на байрактари, які завжди конче потрібні на фронті, бо вони ж не вічні. Ніт же він начебто пішов радитись, і йому там ніхто не сказав, що супутник не нагальна потреба, бо американці надають всі відомості вчасно і в найкращій якості, купуй притулка краще байрактари. Га? Що скажете? Бо я думаю, що грошики притулко десь притулив по кишенях
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29.09.2022 11:09 Відповісти
Не судіть по собі.
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29.09.2022 11:15 Відповісти
ну хоч не притворяється "Розкажіть мені дурній"
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29.09.2022 11:19 Відповісти
Ну то що ти дурне і до того ж не володієшь інформацією, всі побачили. Якщо тобі куратор за це б заплатив, ти б поцікавилось, що Байрактари по цьому проекту нам дали БЕСКОШТОВНО, а тому ці гроші, ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ з МОУ направили на аренду\покупку супутника. Але ж хом'ячкам не цікаво шукати інформацію, їм копійчину треба заробляти.
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29.09.2022 12:29 Відповісти
А нельзя было еще Байрактаров купить?
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29.09.2022 12:49 Відповісти
Звернись до компанії Байкар.
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29.09.2022 12:52 Відповісти
Я тебе вопрос задал.
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29.09.2022 12:57 Відповісти
А хіба я виробляю та продаю Байрактари?
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29.09.2022 13:02 Відповісти
Ну ты же знаешь как там устроено.
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29.09.2022 13:05 Відповісти
Хом'ячків на зарплаті не підгодовую. Шукай іншу годівницю.
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29.09.2022 15:34 Відповісти
Тобто один супутник робить більше ніж все НАСА та ЦРУ?
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29.09.2022 11:14 Відповісти
А язик же ж свербить.
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29.09.2022 11:16 Відповісти
Відео, воно таке відео! Ви мабуть кожен день переглядаєте гундосики
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29.09.2022 11:17 Відповісти
Хтось запитав мене: чому я не коментую тему "супутника-притули"? Писати на цю тему треба з розумінням технічних деталей. Не вважаю себе компетентним у цій темі, а пишу лише про те, що добре знаю. Але вже забагато брехні, хамства та відвертої зеленої пропаганди.

Згадайте істерику Притули, коли Княжицький добув прес-реліз компанії постачальника про цю оборудку й опублікував його, добавивши дуже компліментарний текст. Які верески були: "Чому не дочекалися моєї публікації з моїми ж поясненнями?!" Та тому, що ти вже кілька днів брехав про купівлю супутника, а виявилося що за 17 мільйонів доларів Міноборони (саме Рєзнікову Притула віддав гроші громадян, ніби в них не було змоги при бажанні самостійно так поступити) орендувало супутник на рік.

На питання: навіщо нам цей супутник, коли США надають нам розвіддані, включно з космічними найвищої якості? - ідуть невнятні антиамериканські заяви, що вони ********, дають не те й не тоді та всяка інша єрунда. Це навіть коментувати соромно.

А тепер основне. Хто такий волонтер? Це не меценат, не жертводавець. …основна роль волонтера, якщо висловитися до краю просто: він забирає гроші в бідних (багаті рідко допомагають волонтерам) і роздає потребуючим (уже в формі певних матеріальних цінностей). Тому відповідальність волонтера за те, на що підуть кошти громадян, колосальна.

Але зараз не про політику, а про волонтерство. Бійці на фронті вже дещо краще забезпечені броніками й касками, але ще не достатньо. Засоби зв'язку, тепловізори, дрони тощо теж ніби й є, але їх постійно треба для більш безпечного ведення бойових дій. Чи ж не рятувати життя бійця є основним завданням волонтера? Зараз на перше місце виходять транспортні засоби. На фронті це розхідний матеріал, особливо ті, які вже своє відслужили й закуплені за незначні гроші. Без усього цього боєць незахищений, більш вразливий.

А тепер ще ж випливає проблема зимової форми - наше доблесне МО, з яким Притула зіграв у космос, поки не про все й не про всіх подбало. А нині військові аж кричать: потрібні системи обігріву, ті ж самі пічки-буржуйки. Та взагалі багато всього треба до зими готувати.

Доки Рєзніков чекає, що йому пришлють із США чи нафантазовує собі власний супутник, сотні волонтерів готують армію до зими. А у основних жертводавців грошей на це стало менше на ті ж самі 600 мільйонів гривень менше. От і рахуйте в кого забрав і кому віддав гроші такий хвалений-перехвалений нинішньою клептократичною владою Притула...

Тарас Чорновіл 🇺🇦

@Chornovil_official
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29.09.2022 11:19 Відповісти
цей сопутник не військовий а комерційний для побутового використання. у нас такий є "Січ 2",на нього було потрачено мільони доларів з державної казни , а з ним немає звязку. А ні звязок є у нашого вождя і то коли посилка з Колумбії приходить.
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29.09.2022 11:21 Відповісти
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29.09.2022 15:59 Відповісти
Як на мене ********** спроба відбілити супутник Притули. При всій повазі до Сергія та його команди, історія з супутником ну дуже мутна....
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29.09.2022 11:30 Відповісти
я оце почитав коменти і замість ясності виникло ще більше запитань. Згідно тверджень цензорівьких експертів наші союзники надають якісну інфу прямо в штаб, а не через опу чи МО. А з цього орендованого супутника дані йдуть в МО? чи прямо в штаб? Супутник бачить якщо не все, то дуже багато. Він бачить розташування не тільки ворожих військ, а й розташування українських сил оборони.
Якось мені тривожно стало за наших воїнів.
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29.09.2022 11:38 Відповісти
цікаво і скільки Рєзніков має з цього розвода лохів?
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29.09.2022 11:54 Відповісти
О як хом'ячки з секти "навіщо нам супутник" збудилися. І що цікаво, кожен транслює або власну думку, або ж думку такого ж мамкиного експерда, без наведення жодного факту або доказу. А це означає, що зроблено правильно. Як там у кацапів "харошіє сапаги, нада брать"
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29.09.2022 12:05 Відповісти
Так какие доказательства, если вся эта история чистый пиар.
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29.09.2022 12:08 Відповісти
Докажи, що це піар.
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29.09.2022 12:14 Відповісти
Это игра на эмоциях.
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29.09.2022 12:48 Відповісти
Це твоя власна думка?
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29.09.2022 12:53 Відповісти
Это же видно по всей этой истории. Сначала они распиарили это сбор придворными блогерами. Потом начали рассказывать что они там купят. Теперь рассказывают о чудо-спутнике. Всё это показуха.
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29.09.2022 12:58 Відповісти
Ще раз питаю, це твоя власна думка?
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29.09.2022 13:01 Відповісти
Это описание происходящего. Того что мы видим. Есть явление и есть как это явление называется. Мало того это махровый совковый нафталиновый пиар где-то уровня 70ых годов прошлого века. В духе весь народ объединился и до чуда техники.
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29.09.2022 13:04 Відповісти
Ясно, це власна думка якогось х@я с бугра. По суті бла-бла-бла. Не цікаво.
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29.09.2022 15:39 Відповісти
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНА !
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29.09.2022 12:56 Відповісти
Хороша новина, що цікаво більшість новин збігаються один в один з мобільним додатком "Блискавка", на яку я підписаний, виходить ресурси "Цензор" і "Блискавка" одна компанія
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29.09.2022 13:07 Відповісти
После того, как турки решили подарить БПЛА, которые предполагалось купить, собирателям денег стало понятно, что откат не светит.
А потому, вместо того, чтобы принять подарок и докупить ещё БПЛА, не думаю, что их может быть достаточно, было принято решение перенаправить народные деньги туда, где можно в итоге нажиться.

Или кто-то всерьез станет утверждать, что подаренные турками БПЛА были последними, в которых нуждалась украинская армия ???
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29.09.2022 13:28 Відповісти
Це твоя власна думка або ти володієшь усіма деталями тієї угоди? Може ознайомиш спільноту, як Притула гроші крав?
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29.09.2022 15:44 Відповісти
з Притули ліплять правильного "провладного" волонтера.
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29.09.2022 13:46 Відповісти
Так, с з нього хочуть зробити наступника Зе... Че ж очевидно.
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29.09.2022 14:40 Відповісти
Лапша это.... неудобно даже... американцы постоянно передают информацию со своих спутников ВСУ.

Конечно, поклон и благодарность всем вкладчикам денег. Но целесообразность покупки спутника на эти деньги - очень мутная история...
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29.09.2022 14:00 Відповісти
Брехня! США ще взимку казали що надають дані супутників до українського генштабу.

А супутник притула віддав ГУР, тобто Єрмаку - Буданову.
Це все що треба знати про призначення супутника
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29.09.2022 14:08 Відповісти
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29.09.2022 16:02 Відповісти
Не виключаю фактичного успіху та не змінюю думки про комерційні проекти, які влучно спрямовуватиме С. Притула у бюджетні дивіденди при розкритті злочинів та подоланні розповсюдження злочинності .
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29.09.2022 16:42 Відповісти
Всім відомо, що цього клоуна Резнікова (вищі за посадою клоуни) навіть за день до початку повномасштабного нападу рашистів про це його не повідомили і воно заливало свої фантазії в ефір (зовсім як зараз) ще 23-го [https://www.pravda.com.ua/articles/2022/02/24/7325213]. Не дивно, що воно не в курсі, що на донецькому напрямку нема снарядів, щоб подавляти (про знищення - взагалі немає мови) навіть ті танки/CАУ, та арту+РСЗВ, які навіть в найпростіші ОПТИЧНІ засоби спостереження видно навіть с 3-5км відстані поза лінією фронту, і видно як вона нашу піхоту розбирає ось прямо зараз. З якого дива треба видавати в ефір свої поллюційні фантазії про те, що майже все, що було знищено ЗСУ за 2 доби (має бути техніки на 32 мільйони баксів, за його заявою еквівалентно, н.п., 32 кацапських Т72), це було - завдяки цій притуло-порнографії, коли навіть військові скаржаться, що їм ніякої інформацію з неї не дають, а тільки розповідають, що не можуть - бо треба переводити в документи формату Word" [https://glavcom.ua/country/incidents/vijskovi-skarzhatsja-shcho-informatsiju-iz-suputnika-prituli-monopolizuvala-odna-zi-struktur-875271.html]?!! (Потім, чомусь "Шукали" тільки в тих районах, де більше всього ЗСУ звітує про підбиту техніку [в реальності - в ближньому бої] на лінії Авдіївка - Красногорівка, де месиво кожен день, нічого "шукати" ж не треба. Чи Резніков шукав для пі₴#ежа райони, в яких ЗСУ є зброя+БК для наступу і тому вони дійсно можуть нищити рашистську техніку?)
І це при тому, що все, що вони там "поназнаходили" (більшість - іржавий металобрухт чи металева стружка, що відбивають радіохвилі), все це - далеко за лінією фронта, куди тільки Хаймарсом можна дістати. Навіть не питаючи про те, де докази цієї фантастичної порнухи для скаутів (чи баранів взагалі..), будь-яка притомна людина розуміє, який це неймовірний рівень пі₴#ежа, спрямований на аудиторію людей з розумовими вадами.

Вони хотіли "зберегти життя наших воїнів" викинув 3 Байрактара (дякувати Байкару, який їх просто подарував, розуміючи, що ці клоуни вирішили піструнами мірятися; Європейцям - що безкоштовно - щоб не викидали гроші - почали ділитися інформацією зі своїх супутників [https://censor.net/ua/news/3369758/**********************************************************************************************************] не дивлячись на рівень рашистської швалі на кшталт Полякова, що заблокувало таку саму допомогу від США) та економлячи снаряди замість життів піхотинців на Песках, яких виносили по частинам з окопів батальйонами?

Щодо "переваг, які надають супутники ICEYE?" "Україна отримала можливість.." Україна ніколи не мала бюджетів космічних програм вище 300 тис.баксів (і при цьому запускала супутники Січ-1, Січ-1м), а потім, втративши навіть такі мізерні бюджети, втратила всю галузь разом з фахівцями, які порозбрідались хто-куди, а залишились лише ті, що гідні тільки розпилячити гроші 800 тис.дол канадського замовника а потім писати казки, що вони "не розуміють, чому канадський інвестор залишив проєкт 'Либідь' на якихось злачних веб-сторінках з рекламою порнухи [https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)] які виявились неспроможні навіть старий дублікат болванки Січ-2 запустити, щоб воно хоч на зв'язок виходило. І так - Україна майже втратила 16 мільйонів баксів. Майже - тільки тому що їх Байкар подарував! А "отримала Україна" зухвало брехливу зелену блевотину на поверхні (замість клептомана парашика), які виконували всі накази пуйла: знищило всі оборонні програми, побудувало рашистам дороги, щоб зручніше було танками їздити, зняла ВСЮ оброну з Кримського перешийка, щоб здати Херсонську+Запорізську області, і вже готувалося цілуватись з пулом, але останнє раптом сказало: "ну все, тепер знімайте штані, ставайте раком". І тут почався галас на весь світ "Как ето? Как ето?!" (с.Лесь). "Ми ж робили все для 'миру'.. що ви хотіли.." І ось з цими людьми "Україна отримала" можливість взагалі втратити навіть надію на вільне існування, а половина населення - свої життя протягом декількох років, як сторіччя тому..
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30.09.2022 00:02 Відповісти
Тарас Чорновіл:
(Кажуть, що) супутник, на який Притула віддав Рєзнікову гроші, які українці збирали на Байрактари, ніби перестав надсилати фото й розвіддані, що він зламався тощо. Бачив про це сотні повідомлень. Я не можу перевірити цей факт. Уся інформація тупо засекречена. Дані з супутника, якщо вони нормально надходять, то поступають лише в ГУР, звідки із запізненням у війська надходить лише профільтрована вибірка. Тож і з своїх армійських контактів не можу отримувати підтвердження чи спростування реальної роботи "супутника".
Але я непогано розуміюся на різних медіа-нюансах та пропагандистських штучках. Коли пішли чутки, що з супутником Притули все так само погано, як колись із супутником Зеленського (той так і не ожив на орбіті), рвучко вискочили сотні пропагандистів, які стали на всі голоси розказувати, що все чудесно. А потім вийшов міністр Рєзніков і так само розказав про чудові результати ... прозвучало не зовсім переконливо, але на багатьох справило враження. І більшість людей заспокоїлися.
А я ж люблю в деталі вдаватися. От ми бачимо щодня в Телеграм каналах сотні відео з наших дронів, Стугн, артсистем, різних БПЛА, навіть із Байрактарів, як виявляють і знищують ворожі об'єкти й озброєння. Регулярно нам виставляють космічні зйомки ворожих цілей та ліквідованих об'єктів. Були навіть космічні відеозйомки із дійсно серйозних армійських супутників-шпигунів. На останні є певні обмеження, але й звідти були дуже показові матеріали (пригадуєте, наприклад, космічну зйомку повітряного бою над Зміїним?).
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04.10.2022 16:11 Відповісти
Тарас Чорновіл:
А чому ж ми ні разу не побачили фото підтвердження із комерційного супутника, який ще й є власністю України??? Не в режимі реального часу. Звісно, що ні. А через день, через тиждень. Коли нам уже наші бригади опублікують сам процес знищення, записаний дронами. А ви відразу отак: "Оп! А ось знимка з космосу цього танка чи укріплення за хвилину до удару. Саме за нею й навели на нього артилерію". А тут чомусь мовчок. Лише Рєзніков перед пресою віддувається загальними фразами, а Буданов строго секретить усі знимки (або їх відсутність).
Хоча ні, в ілюстрацію до розповіді про високоточні й детальні знимки, які можна робити без погодних, сезонних та нічних перешкод нам таки виставляють одне космічне фото - так званого "кримського мосту", взяте з Гугл-мапс із масштабом в 1 сантиметрі- 2 кілометра (замість обіцяних 25 сантиметрів...) Я й надалі сподіваюся, що знимки справно надходять. І хоча із запізненням, але допомагають. І що в людей тупо не вкрали 600 мільйонів. Але коли щось робиться за людські гроші, то є святе правило - відзвітуй за це. Поки лише *************. А це неправильно.
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04.10.2022 16:14 Відповісти
 
 