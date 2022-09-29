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Новини Суспільство
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газ (2586) Кабмін (6258) Галущенко (248) Денис Шмигаль (2695)

Замість 19 млрд куб. м газу Україна накопичить 14,5-15 млрд куб., - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

газ

Кабінет міністрів скоротив плани з накопичення газу в підземних сховищах. Якщо влітку Нафтогазу України ставили завдання забезпечити наявність 19 млрд куб. м газу, то зараз мова йде лише про 14,5-15 млрд куб. м.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 28 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу, розказав він.

Також читайте: Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції

На своєму останньому засіданні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Цих грошей має вистачити для закупівлі 400 000 куб. м деревини для мешканців прифронтових територій. Загалом протягом опалювального сезону держава збирається реалізувати 5 млн куб. м дров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
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29.09.2022 10:46
+14
Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
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29.09.2022 10:52
+5
И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
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29.09.2022 10:41
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І що, Ахметову не вистачить....упс, не тільки...там же ще жужу , нещодавно там уже по судах побігла, пачпорт не дають
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29.09.2022 10:39 Відповісти
Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
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29.09.2022 10:52 Відповісти
Згода, я мав на увазі ВСІХ, а перераховувати задовго
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29.09.2022 11:13 Відповісти
так и правда, Ахметов тут к чему? Азовстали и ММКИ нет. Это они в свое время активно потребляли, а сейчас промышленность стоит почти
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29.09.2022 15:27 Відповісти
а решту де брати?
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29.09.2022 10:39 Відповісти
И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
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29.09.2022 10:41 Відповісти
і отаке...(не при дітях сказано), народ про ядерку, а вонааа про ксіву модну, нє ну....не всі вальти в колоді
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29.09.2022 10:42 Відповісти
Цікаво шо колись Україну по договору Тимошенко принуждали куплять десь 50 млрд Газа ?

Вот для чого ? Чим була обоснавона такА кількість газу ? Чі хутін розробляв тоді схему « країна посередник продае газ ЕС» , таким чином коррупціонно прив'язуя до себе Україну ?
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29.09.2022 10:43 Відповісти
А вы были хоть в одной школе зимой? Там душегубка и дети открывают окна, чтобы не сгореть от жары. Стены - кусок камня, никакого утеплителя, ни пенопласта, ни минваты, ни других утеплителей, ничего. Затраты на отопление в 20-30 раз (и это не преувеличение) выше, чем в утепленной школе с централизованной вентиляцией с рекуператором. Я уже молчу про тепловые насосы в землю закапывается змеевик или эти солнечные коллекторы (с фазовым переходом как аккумулятор тепла). И еще котлы в котельных. С отвратительным КПД. Это бизнес просто. Вот приходит бизнесмен с новым котлом и предлагает нашим котельным его купить, говорит, что отобьете его цену и установку за 1 сезон. И ему все в один гилас говорят, что им плевать на это, их субсидирует государство и им так больше денег дадут, а с вашим котлом им больше платить не станут, только подрежут еще.

Ну и снижение температуры на 1 градус - это огромная экономия средств.
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29.09.2022 10:49 Відповісти
А зато какие дороги,не завидуй
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29.09.2022 11:10 Відповісти
цікаво а ти знаєш з чого виробляються добрива ?
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29.09.2022 11:22 Відповісти
А где их держат, а? В сумеречном мире? Запас газа равен нулю, это объекты, которые могут быть уничтожены. И не считайте искандеры и стратегические ракеты. Есть Северная Корея, есть также подавление нашей ПВО массированным авианалетом, в котором будут запущены под 300-400 боинов и эирбасов как мишени (прямо с орком внутри на автопилоте, никаких парашютов, просто на убой пустят), а вместе с ними будут лететь бомбардировщики и уничтожать на РЛС, а дальше как минимум на сутки кацапы могут авиабомбами бомбить безнаказанно что угодно, пока будет хаос.

Дрова, в отличие от газа, надежно и уверенно использовать, но только в утепленном доме с хорошим котлом или печкой. Должен быть запас дров на всю зиму. Уже должен быть и они уже должны сохнуть после распила.
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29.09.2022 10:45 Відповісти
Ты шо поверил,что их до сих пор не разбомбили без договорняка?
Там давно не война,сплошные договорняки-я не буду туда стрелять,а ты сюда.
А потом лапшу народу вешать про невозможность использовать оружие.
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29.09.2022 10:52 Відповісти
Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
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29.09.2022 10:46 Відповісти
Як це Ви посміли замахнутися на святого із святих "слуг" Беню? Він тут під захистом Президента і недосягнутий ні ФБР, ні англійським спецслужбам. Йому тут непогано живеться, то витягнув з банку, то з укнафти, зараз газ встибздив. А скільки ще на "Ротердам+" прибарахлився, на феросплавах, на очистці води? Та і земелька дишева під шумок переписується, а ви тут воюйте і всі маєте знати, що "барига" Порошенко. Я нічого не переплутав 73%?
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29.09.2022 10:56 Відповісти
Та Коломою и напружуватися не треба,черговий позов до украiнського" справедливого" суду та купа грошей в офшорi.
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29.09.2022 11:28 Відповісти
Уряд продовжує працювати!!

По щелчку пальца Ху.ла газ прекращает течь через 1 секунду
Можно поподробнее,так над чем они там працюют?
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29.09.2022 10:48 Відповісти
Заява досить популістська. Для битового споживання достатньо 10 млрд кубів. Майже чверть не споживатиме газ. Промисловість теж скоротилася. Металургія особливо. 19 млрд це із розрахунках, що все працює.
Якщо я помиляюсь, буду дуже вдячний,

якщо виправите мої розрахунки.
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29.09.2022 10:50 Відповісти
Справа в тиску, який має бути у ГТС, при падінні його хоч десь на дільниці газ може перетворитися на вибухівку... тут запас має бути завжди. Скоріш за все на цю зиму вистачить, але динаміка йде на зменшення.
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29.09.2022 11:25 Відповісти
Сподіваюсь, Вітренко премію все ж таки отримає?
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29.09.2022 10:57 Відповісти
Після знищення пітьмою своїх газогонів ПП-1 і ПП-2 в Балтійському морі підвищується рівень загрози завдання рашистами ракетних ударів по підземних газосховищах в Україні.
Тому, незважаючи на нагальну потребу протиракетного захисту прифронтових міст, насамперед слід надійно захистити наші ПГС ешелонованою системою ППО.
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29.09.2022 11:02 Відповісти
"Украина также должна обеспечить этим летом 9-10 миллиардов кубометров газа в год, чтобы ее хранилища были заполнены перед отопительным сезоном"

А нахрена ещё 5,шоб за прокачку деньги срубить?

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29.09.2022 11:12 Відповісти
Промисловість присіла -- для населення газу хватить.
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29.09.2022 11:23 Відповісти
да, это правда. И сейчас главное не объём, а целостность газовой инфраструктуры. Ведь если русские начнут по ней бить, будет крайне сложно чинить в условиях зимы
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29.09.2022 15:26 Відповісти
Если 10 млн населения живут в ЕС,в основном женщины дети и старики,то этого хватит...много домов разрушено и не пригодно к отоплению...
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29.09.2022 11:42 Відповісти
Стільки газу було в сховищах 2015 році, до того тоді працювала промисловість так що вистачить ,якщо не буде якогось олігархічного переділу.
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29.09.2022 12:21 Відповісти
У кого в руках газовые месторождения и добыча? Национализируйте! И не надо нам сообщать, что у вас плохо! Делайте свою работу!
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29.09.2022 14:11 Відповісти
Тепер нам всім роскажуть, як в нас все погано. Готові слухати постійно..
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29.09.2022 17:28 Відповісти
 
 