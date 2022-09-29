Замість 19 млрд куб. м газу Україна накопичить 14,5-15 млрд куб., - Кабмін
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Кабінет міністрів скоротив плани з накопичення газу в підземних сховищах. Якщо влітку Нафтогазу України ставили завдання забезпечити наявність 19 млрд куб. м газу, то зараз мова йде лише про 14,5-15 млрд куб. м.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 28 вересня.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу, розказав він.
На своєму останньому засіданні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Цих грошей має вистачити для закупівлі 400 000 куб. м деревини для мешканців прифронтових територій. Загалом протягом опалювального сезону держава збирається реалізувати 5 млн куб. м дров.
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Вот для чого ? Чим була обоснавона такА кількість газу ? Чі хутін розробляв тоді схему « країна посередник продае газ ЕС» , таким чином коррупціонно прив'язуя до себе Україну ?
Ну и снижение температуры на 1 градус - это огромная экономия средств.
Дрова, в отличие от газа, надежно и уверенно использовать, но только в утепленном доме с хорошим котлом или печкой. Должен быть запас дров на всю зиму. Уже должен быть и они уже должны сохнуть после распила.
Там давно не война,сплошные договорняки-я не буду туда стрелять,а ты сюда.
А потом лапшу народу вешать про невозможность использовать оружие.
По щелчку пальца Ху.ла газ прекращает течь через 1 секунду
Можно поподробнее,так над чем они там працюют?
Якщо я помиляюсь, буду дуже вдячний,
якщо виправите мої розрахунки.
Тому, незважаючи на нагальну потребу протиракетного захисту прифронтових міст, насамперед слід надійно захистити наші ПГС ешелонованою системою ППО.
А нахрена ещё 5,шоб за прокачку деньги срубить?