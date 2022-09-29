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Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в "Дії"
Новини Цензор.НЕТ Технології
Парламентський комітет цифрової трансформації схвалив законопроєкт, що дозволяє батькам оформляти у застосунку "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд дитини до 16 років.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
"Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія" за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно", - йдеться в повідомленні.
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Vladimir Longer
показати весь коментар29.09.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Наумов 065c11de
показати весь коментар29.09.2022 13:31 Відповісти Мені подобається 0
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