Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в "Дії"

Парламентський комітет цифрової трансформації схвалив законопроєкт, що дозволяє батькам оформляти у застосунку "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд дитини до 16 років.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія" за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно", - йдеться в повідомленні.

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