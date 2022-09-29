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Удар рашистів по Криворізькому району: кількість поранених зросла до 15
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти з "Ураганів" вдарили по підприємству у Зеленодольській громаді. Зросла кількість поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Унаслідок удару з "Ураганів" по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді, що стався сьогодні вранці, кількість поранених збільшилась до 15 осіб. Шестеро – важкі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що людей шпиталізували в лікарні Криворізького району.
Є пошкодження адмінбудівлі.
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