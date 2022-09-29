Удар рашистів по Криворізькому району: кількість поранених зросла до 15

Окупанти з "Ураганів" вдарили по підприємству у Зеленодольській громаді. Зросла кількість поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Унаслідок удару з "Ураганів" по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді, що стався сьогодні вранці, кількість поранених збільшилась до 15 осіб. Шестеро – важкі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили касетними снарядами з "Ураганів" по Криворізькому району. Поранені 13 працівників підприємства, - ОВА

Зазначається, що людей шпиталізували в лікарні Криворізького району.

Є пошкодження адмінбудівлі.