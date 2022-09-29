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Після інцидентів на газопроводах "Північний потік" Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Швеція посилила заходи безпеки довкола своїх атомних електростанцій після витоків на гілках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
Про це повідомляє SVT, передає Цензор.НЕТ.
На найбільшій АЕС країни – Рінґгальській, як і Форсмаркській, запровадили посилений режим спостереження.
"Ми вирішили, що такий крок потрібен з огляду на ситуацію у світі і, зокрема, те, що днями сталося у Балтійському морі", - прокоментувала представниця пресслужби.
Режим посиленої безпеки діяв на станціях і раніше цього року, але пізніше його скасували.
Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.
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То есть план Чмони на выживание проглядывается:
1.) Взрываю СП-1 и одну ветку СП-2 (вторая ветка СП-2 в Германии вроде не подключена даже), бью по турецкому потоку, ямал-европа через Бульбостан и по нашим веткам.
2.) Взрываю еще АЭС какие-то, другие электростанции в странах ЕС.
3.) Провоцирую НАТО с атакой на Польшу по аэродрому просто так.
4.) В это самое время достаю ядерный заряд и опускаю его на глубину где-то в центре России у крупного города рядом с дамбой или горой.
5.) НАТО вступает в войну и как раз на России происходит землетрясение или разрыв плотины, погибают под 200-300 тысяч человек, а триггером послужил этот подземный ядерный взрыв.
6.) Плак-плак, все выражают сочувствие, Чмоня якобы капитулирует перед НАТО и те его прощают.
7.) Для нас предлагает сдать ОРДЛО и остальное, а вот Крым демилитаризовать с обещанием будущего референдума. Такой вариант мы вынуждены будем принять, потому что на него согласен наш союзник, иначе будет как в сериале "Рим" с Помпеем, кого Цезарь расшатал таким блефом и увел союзника от него.
8.) Орки довольны тем, кто закончилась мобилизация, самых наглых нациков просто убьет сам, записав на камеру их смерть и прислав их нам ради удовольствия от просмотра. Мир тоже испытывает сочувствие. США спутниками все поняли, но их Патрушев лично предупредил, что если вы вскройте это, то мы вскроем, что вы торпедировали по ошибке Курск и вообще используем ядерное оружие, так что сделайте заявление, что землетрясение произошло само по себе.
9.) Чмоня завершил войну и сохранил власть по итогу. Переводит стрелки на поражение на других и сливает их, также по нашим заказам убивает тех, кто это заслужил (но публично не сдает).