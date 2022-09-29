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Новини За кордоном Мобілізація в РФ
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Молдова (1293) Росія (47164) мобілізація (1446) Майя Санду (204)

Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки Молдови, не впускатимуть до країни, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що прикордонники не будуть впускати в країну громадян РФ, які можуть становити загрозу для країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це вона сказала, коментуючи можливий наплив росіян до Молдови у зв’язку з мобілізацією в Росії.

Санду зазначила, що поки рано робити висновки, чи чекати масового приїзду до Молдови громадян Росії, які втікають від мобілізації - тому що дорога до Молдови складніша, ніж до країн, які є сусідами РФ, та ситуація має прояснитися до кінця тижня.

Президентка сказала, що прикордонники перевірятимуть людей на в’їзді і "тих, хто - як вважатимуть прикордонники - становлять загрозу для Молдови, не будуть впускати в країну".

Санду зазначила, що у Придністров’ї можуть почати мобілізацію до лав групи російських військ, які там перебувають, але поки Кишинів не має інформації про те, що цей процес почався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
кожен кацап становить загрозу. абсолютно кожен. 100 із 100.
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29.09.2022 11:21
+4
А ХІБА БУВАЮТЬ ЯКІСЬ ІНШІ РОСІЯНЄ, КРІМ: "Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки" - ???
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29.09.2022 11:21
+4
правильно, не написана, тому нікого не треба пускати...
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29.09.2022 11:35
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кожен кацап становить загрозу. абсолютно кожен. 100 із 100.
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29.09.2022 11:21 Відповісти
А ХІБА БУВАЮТЬ ЯКІСЬ ІНШІ РОСІЯНЄ, КРІМ: "Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки" - ???
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29.09.2022 11:21 Відповісти
ВСІ російськомовні можуть становити загрозу для безпеки Молдови.
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29.09.2022 11:22 Відповісти
Нет слов даже. Требование к въезду в страну очень простое: мобилизация всех прибывших на войну против шерифа и его помойки. Хочешь убежать от войны и могилизации на России? Отлично! Тогда ты мобилизирован на войну против Приднестровья. Вроде, намного проще победить, подготовка будет в Румынии настоящая боевая. В разведку и на прорыв на бэтрах то что надо набрать людей. Если Рэмбо настоящий, то можешь жену и детей нахаляву прицепом привезти. Вот как надо действовать. Просто, взаимовыгодно и эффективно. Гражданство страны-кандидата в члены ЕС (которую даже проще примут, чем нас, из-за населения небольшого и отсутствия лоббизма бизнес-конкурентов, которые контролируют многих политиков в ЕС) в обмен на пару нарезанных колбасок от орчатины и шерифятины.
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29.09.2022 11:24 Відповісти
В них шо загроза на морді написана.
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29.09.2022 11:26 Відповісти
правильно, не написана, тому нікого не треба пускати...
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29.09.2022 11:35 Відповісти
Дохлый кацап- безопасный кацап !
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29.09.2022 11:34 Відповісти
Ще одні сусіди з гнильцем несуть бред, а як вони їх будуть розрізняти? тепер зрозуміло, чому дебілів називають молдаванами?
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29.09.2022 11:38 Відповісти
Та хай їдуть - туалети мити, за людьми похилого віку доглядати... А якщо серйозно, то кожен втікач це мінус робоча і військова одиниця для Московії - так невдовзі Муйло повід ручку з Лаврухою та Шойгою піде Расєйку захищати ))) Тенденції дуже цікаві - не всі там настільки ідіоти, щоб підтримувати шизофренію карлика, але й вийти проти духу не вистачає (мені інтернет-знайома з Ярославля, котра була на 100% проти загарбання Криму, приблизно так написала: "Так, я проти, ОК, вийду я з плакатом - результат мінімум 15 діб арешту, комусь полегшає? Так, як у вас, в нас не вийдуть".
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29.09.2022 11:43 Відповісти
Що ще повинно статись щоб Санду зрозуміла що вони всі становлять небезпеку
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29.09.2022 12:27 Відповісти
на кордоні треба питати чий крим
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29.09.2022 13:16 Відповісти
Так это все.
У них даже тампоны для женщин с Георгиевской летой.
В инете есть фото.
Смотрите им в трусы.
Там вся правда.
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29.09.2022 13:37 Відповісти
 
 