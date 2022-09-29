УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4238 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 769 15
армія РФ (13455) війна (56290) Маріуполь (2818) СБУ (10010) Азовсталь (386) підозра (346) генерал (49)

Наказ про захоплення Маріуполя і штурм "Азовсталі" віддавав генерал РФ Мордвічев, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мордвічев

Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь". Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу зс рф генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий і "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнер".

"Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Серед іншого він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців. Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, мордвічев провів нараду із кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині. За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО

Наразі генерал-лейтенанту ЗС РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
...Я свой путь через Крым и рашу не забуду никогда... и грузинский ресторан в селении сразу после Верхнего Ларса... и как грузины накормили бесплатно... накормили на рассвете - не забуду. Память такая, сумбурная... часто вдруг выскакивает какое-то воспоминание... из ниоткуда. Все, как на черно-белой пленке... грязный снег в горах и холод... коровы худые на улицах и вдоль шоссе... люди наши, тоже черно-белые... и невыразимая радость, когда переступила границу раши в сторону Грузии. И какой-то рашисткий водила, попросивший отвертку... и я, ответившая, что отвертку могу ему только в глаз... и женщина с красным паспортом, на которую так смотрели те, кто сжимал в руках наши, синие, что она - ушла из очереди... и ДЕТИ. Вот это было самое особенное. Много детей. И они - тихие. НЕ ПРОЩУ.
https://t.me/nuts_roses/1561?comment=20738
показати весь коментар
29.09.2022 11:23
+5
А хто віддав наказ розмінувпати Чонгар і Перекоп? Хто віддав наказ здати південь?
показати весь коментар
29.09.2022 11:34
+3
наказ про наказ? Редактори перечитуйте хоча б заголовки.
показати весь коментар
29.09.2022 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Я свой путь через Крым и рашу не забуду никогда... и грузинский ресторан в селении сразу после Верхнего Ларса... и как грузины накормили бесплатно... накормили на рассвете - не забуду. Память такая, сумбурная... часто вдруг выскакивает какое-то воспоминание... из ниоткуда. Все, как на черно-белой пленке... грязный снег в горах и холод... коровы худые на улицах и вдоль шоссе... люди наши, тоже черно-белые... и невыразимая радость, когда переступила границу раши в сторону Грузии. И какой-то рашисткий водила, попросивший отвертку... и я, ответившая, что отвертку могу ему только в глаз... и женщина с красным паспортом, на которую так смотрели те, кто сжимал в руках наши, синие, что она - ушла из очереди... и ДЕТИ. Вот это было самое особенное. Много детей. И они - тихие. НЕ ПРОЩУ.
https://t.me/nuts_roses/1561?comment=20738
показати весь коментар
29.09.2022 11:23 Відповісти
наказ про наказ? Редактори перечитуйте хоча б заголовки.
показати весь коментар
29.09.2022 11:27 Відповісти
вони хвилюються...
показати весь коментар
29.09.2022 11:30 Відповісти
"Наказ про наказ", це звичайна помилка.
Ось те, що три дні тому відповідальним за захоплення та злодіяння у Маріуполі оголосили генерала Мезінцева, а сьогодні генерала Мордвічова, це вже трохи напружує.
Так хто з цих двох генералів?
показати весь коментар
29.09.2022 11:38 Відповісти
А хто віддав наказ розмінувпати Чонгар і Перекоп? Хто віддав наказ здати південь?
показати весь коментар
29.09.2022 11:34 Відповісти
Що ви несете? Цей м'ясник - шістка. Кривава, але шістка. Головна гнида з посіпаками - у кремлі.
показати весь коментар
29.09.2022 11:38 Відповісти
Так повідомляли про те, що він знищений в Чорнобаївці
показати весь коментар
29.09.2022 11:43 Відповісти
А-а-а.
Вон оно что - аказывается - путен нипричём!
показати весь коментар
29.09.2022 11:46 Відповісти
ну-да ну-да.

как и MH17 - Гиркин с каким то убитым генералом винаваты
показати весь коментар
29.09.2022 11:48 Відповісти
Так його ж зажмурили у Чорнобаївці
показати весь коментар
29.09.2022 12:43 Відповісти
Мені якось байдуже хто там віддавав наказ,питання в тому чому Азов був підготовлений тільки для наземних дій і не мав інформації і ресурсів відносно авіації. Чисельність захисників Маріуполя була висока,а логістику забули
показати весь коментар
29.09.2022 13:06 Відповісти
Так він же убитий. На вікі. Вікіпедії
показати весь коментар
29.09.2022 13:15 Відповісти
Ну не зря же говорится «Вали,как на покойника
показати весь коментар
29.09.2022 13:26 Відповісти
Наказ віддавало кремлівське ху#ло.... Конкретний наказ на знищення України....
показати весь коментар
29.09.2022 13:55 Відповісти
Опачки. Так он живой? Так а сколько еще живых из нашей "статистики"?
показати весь коментар
29.09.2022 14:24 Відповісти
 
 