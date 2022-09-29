УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4238 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 486 8
Росія (47164) Естонія (1033) Північний потік (1369) диверсія (275)

Росія "Північними потоками" може намагатися відвернути увагу від України, - міністр оборони Естонії Певкур

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

північний

На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, інцидентами з витоками на газопроводах "Північного потоку" Росія може намагатися відвернути увагу від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники по НАТО займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною" - сказав Певкур.

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, Росія почала ескалацію поступово: "Адже найближчими днями має відбутися юридичне, на думку Росії, розчленування України, і вона обіцяла захищатися всією своєю ядерною міццю. І якщо Росія вдасться до такої терористичної операції, то нам слід подумати про нагляд за своєю стратегічною інфраструктурою, адже те, що можливо під водою, може трапитися і на землі. Фактично це ж і відбувається в економічній зоні союзників".

Також читайте: Поблизу місць витоків "Північного потоку" помітили кораблі ВМС Росії, - CNN

Певкур зі свого боку вказав на те, що в якийсь момент газопровід доведеться лагодити, і це потребуватиме охорони.

"А тепер уявіть: одного чудового дня в міжнародних ЗМІ з'являється новина про те, що російські військові кораблі прямують до Данських проток для охорони на час ремонту трубопроводу, і, сюрприз-сюрприз, створюють там якусь бульбашку ППО, тим самим закриваючи доступ до Балтійського моря. Росія не робить жодного кроку без стратегічного інтересу", - застеріг Певкур.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Топити треба і балтійський флот. Що у внутрішньому озері нато роблять ці дебільні орки?
показати весь коментар
29.09.2022 11:33 Відповісти
"і, сюрприз-сюрприз, створюють там якусь бульбашку ППО, тим самим закриваючи доступ до Балтійського моря" - а ви що думали, і сюрприз-сюрприз - Балтійське море стає внутрішнім морем рашки..., не говоріть по тому, що ми вас не попереджали, європейці...
показати весь коментар
29.09.2022 11:33 Відповісти
Коли Європа повністю позбудеться залежності від Росії тоді такі провокації не страшні.
Олаф Шольц домовився про постачання газу з країн персидської затоки
Тому Росія вчиняє такі дії вона поступово але втратить європейський ринок бо самім європейцям такі газові шантажі набридли.
показати весь коментар
29.09.2022 11:37 Відповісти
Боюсь, что вслед за своими газопроводами, россияне начнут взрывать чужие, и не только газопроводы. Технические возможности у них есть. А эти взрывы нужны, чтобы сказать «Это не мы, мы тоже пострадавшая сторона!». Ведь все равно рынок газа Европы в ближайшее время будет утрачен, а так - и отговорка есть, и цены на газ взлетели.
показати весь коментар
29.09.2022 11:41 Відповісти
Пусть лучше крЭмль размомбят... касапы дураки.. они могут..
показати весь коментар
29.09.2022 11:54 Відповісти
Хай Уйла перед Мавзолеєм повісять. Тут не те, що весь Світ, а і нас відволікти можна.
показати весь коментар
29.09.2022 11:54 Відповісти
Та хер с этими потоками. Нет да и нет. Как и кацапии скоро не будет.
показати весь коментар
29.09.2022 12:26 Відповісти
 
 