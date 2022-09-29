Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп

У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими".

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, під час планування непередбачених обставин через потенційне застосування ядерної зброї Росією проти України, США "дуже чітко говорили про наслідки для РФ", якщо це станеться.

"Ми говорили, що наслідки для Росії будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими. Все це точно. Ми підтримуємо все це", - сказав Прайс.

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Він зазначив, що росіяни отримували публічні та приватні попередження про те, що у разі застосування ядерної зброї "наслідки будуть реальними та екстраординарними".