Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп
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У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими".
Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, під час планування непередбачених обставин через потенційне застосування ядерної зброї Росією проти України, США "дуже чітко говорили про наслідки для РФ", якщо це станеться.
"Ми говорили, що наслідки для Росії будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими. Все це точно. Ми підтримуємо все це", - сказав Прайс.
Він зазначив, що росіяни отримували публічні та приватні попередження про те, що у разі застосування ядерної зброї "наслідки будуть реальними та екстраординарними".
Будь ласка, зачекайте...
Однако руц-пропаганда продвигает наратив - "ответ мощный но не ядерный".
сказано же: "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими"
Ни одной обычной ракетой, даже десятками или сотнями - не добится такого эффекта - только ядреной ответкой.
Американцы не будут ракетами убивать детей - а сразу ядренкой по флоту или по кремлю.
Ты в своем уме?
Это как эпидемия шизофрении
Коммунизм во всем мире хотели установить.
його в бункері , а я стверджую , що дістануть і там , бо вони мають чим і як !!
Має бути чітко сказано що саме козломордія отримає у разі застосування ЯЗ - щоб увесь світ і кацапи чітко розуміли конкретні наслідки.
В приватных наверное прямо сказано что будет
Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:
- Министерство обороны РФ,
- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,
- Штаб-квартира ГРУ,
- Дом Правительства РФ (белый дом),
- Главный корпус администрации президента РФ,
- здание Государственной Думы РФ,
- здание Совета Федераций РФ,
- Командный пункт стратегических войск (бункер),
- Телебашня и ТЦ Останкино,
- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво
Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".
После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:
"На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти".
В этом нет ничего засекреченного. Это взрыв ЯО на большой высоте. В этом случае взрывная волна не достанет и ничего не разрушит, но сгенерируется электромагнитный импульс, который выведет из строя электронику, как Вы описываете.
Соответственно, то же самое могут сделать и русские, и этот вариант даже обсуждался в сети, когда они отвели войска от Киева, ещё весной.
А удары по центрам принятия решений - это хорошо, но это только первый шаг. Конечной целью должно быть установление оккупационной администрации минимум на 10 лет, как в своё время в Германии и Японии, иначе они залижут раны, притворятся раскаявшимися, только для того, чтобы накопить силы и начать снова, только уже лучше подготовившись. Ну и в случае РФ - обязательно должен быть пункт о расчленении РФ на национальные республики.
співчуття, спасибі, але натяк на те, що таких, як я мільйони, тому і похрен на лякалки сильних світу цього;
Так зрозуміліше?
Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
ВСЕ ЗЛО ТВОРИТ ОН САМ . САМ И БУДЕТ ПОВЕШЕН ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А про двойников - легенда фсб
Никаких двойников это все бы знали
Именно тот бывший холуй носильщик чемоданов
Поэтому такое и поведение
На этом видео настоящий Путин
https://m.youtube.com/watch?v=pAjw1e0dATE
Вы видели видео именно с этим человеком за последний год ?
Если нет то остальное разговоры в пользу нищих.
На всех видео и фото включая последнюю встречу в Самарканде актеры отдаленно напоминающие Путина.
Единственное адекватное объяснение в том что РФ это прокси государство управляемое со стороны.
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
"очень четко говорили о последствиях для РФ"
Видимо у разных народов слово ЧЁТКО имеет разный смысл ибо более нечёткую чёткость сложно представить.
Хотя чему удивляться, если они легко могут сказать следующее - Мы уверены на 100%, что это так, потому что возможно это так.
Быстро и незаметно доставить не получится, а следовательно есть риск, что получатель не доживёт до прибытия посылки
И что?может и референдумы признать.а то они угрожают ядерным?послали их с их ЯО.предупредили о последствиях-и не полезут
Так бы и с обстрелами-за каждый-удар по их территории ..И подумали бы...Если по их стране нельзя бить-то почему по нашей можно?
Может вообще перестать стрелять.чтоб путина не обидеть?
У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, як вибори президента України в 2018, важкими, як українська доля, сильними як ЗСУ та глибокими як занепокоєння ООН."
- Вот когда убьют, тогда и звоните..."
А нельзя превентивно этим тварям мозги вправить, что и мыслей не было?
ТОГДА РОССИЯ СРАЗУ ПЕРЕСТАНЕТ ГОВОРИТЬ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.
ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО НА ТВОЙ УДАР СРАЗУ БУДЕТ КОНТР-УДАР, ТО ТЫ ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ БУДЕШЬ ОБ УДАРЕ.
Зеленский должен обратиться с официальным обращением к США, с просьбой предоставить нам ядерные гарантии.