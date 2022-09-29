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Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,ядерна

У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими".

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, під час планування непередбачених обставин через потенційне застосування ядерної зброї Росією проти України, США "дуже чітко говорили про наслідки для РФ", якщо це станеться.

"Ми говорили, що наслідки для Росії будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими. Все це точно. Ми підтримуємо все це", - сказав Прайс.

Також читайте: Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

Він зазначив, що росіяни отримували публічні та приватні попередження про те, що у разі застосування ядерної зброї "наслідки будуть реальними та екстраординарними".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25

Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

- Министерство обороны РФ,

- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

- Штаб-квартира ГРУ,

- Дом Правительства РФ (белый дом),

- Главный корпус администрации президента РФ,

- здание Государственной Думы РФ,

- здание Совета Федераций РФ,

- Командный пункт стратегических войск (бункер),

- Телебашня и ТЦ Останкино,

- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

"На свете нет ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти".
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29.09.2022 11:58
+17
Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

Это как эпидемия шизофрении
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29.09.2022 11:57
+16
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:15
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Сама краще це ядерний удар у відповідь і все щоб ті тварюки з небес опустились
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29.09.2022 11:51 Відповісти
Несомненно ответ будет ядерным.
Однако руц-пропаганда продвигает наратив - "ответ мощный но не ядерный".
сказано же: "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими"
Ни одной обычной ракетой, даже десятками или сотнями - не добится такого эффекта - только ядреной ответкой.
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29.09.2022 13:22 Відповісти
А почему открыто не сказать, чтоответ будет зеркальным?
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29.09.2022 15:33 Відповісти
Зеркальным?
Американцы не будут ракетами убивать детей - а сразу ядренкой по флоту или по кремлю.
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29.09.2022 18:26 Відповісти
Пуйло применит тактическое Я/О по ВСУ. Эффект чуть больше, чем от градов и ураганов. Но большой психологический эффект. Ответ должен быть зеркальным , т.е. ядерным против рашистских войск. Но Байден даже озвучить это боится
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29.09.2022 20:37 Відповісти
Байден боится? В его то годы.
Ты в своем уме?
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30.09.2022 12:38 Відповісти
погугли под каким предлогом он не дает танки и ракеты на 300 км.
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30.09.2022 14:45 Відповісти
Я почему-то был уверен, что яо если когда и будет использоваться, то против инопланетян.. касапы точно не с этой планеты..
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29.09.2022 11:51 Відповісти
Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

Это как эпидемия шизофрении
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29.09.2022 11:57 Відповісти
Русские в 40-х друг друга с голоду жрали ,пол страны в землянках жили и друг на друга стучали.
Коммунизм во всем мире хотели установить.
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29.09.2022 12:05 Відповісти
Кремлівський карлик , має надію , що американці не дістануть
його в бункері , а я стверджую , що дістануть і там , бо вони мають чим і як !!
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29.09.2022 11:54 Відповісти
Держдеп так і сказав "наслідки для Росії будуть... глибокими"
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29.09.2022 12:00 Відповісти
Погрози як в порнофільмах ))
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29.09.2022 12:47 Відповісти
Дуже погано що знову ніякої конкретики (наслідки будуть катастрофічними, руйнівними, болючими і.т.д.) - таке саме лайно чули перед 24.02.
Має бути чітко сказано що саме козломордія отримає у разі застосування ЯЗ - щоб увесь світ і кацапи чітко розуміли конкретні наслідки.
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29.09.2022 11:57 Відповісти
Публичные и приватные предупреждения

В приватных наверное прямо сказано что будет
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29.09.2022 12:03 Відповісти
За наслідками ми можем з небес споглядати.
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29.09.2022 11:58 Відповісти

Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

- Министерство обороны РФ,

- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

- Штаб-квартира ГРУ,

- Дом Правительства РФ (белый дом),

- Главный корпус администрации президента РФ,

- здание Государственной Думы РФ,

- здание Совета Федераций РФ,

- Командный пункт стратегических войск (бункер),

- Телебашня и ТЦ Останкино,

- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

"На свете нет ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти".
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29.09.2022 11:58 Відповісти
Это нужно сделать как можно быстрее! Как с Хиросимой - превентивный удар. Это поможет избежать бОльших жертв. Иначе бесноватый фюрер ***** унесет с собой уже не десятки тысяч, а миллионы жизней!
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29.09.2022 12:02 Відповісти
Теж вважаю, що треба нанести превентивний удар...знищити ту наволоч, поки вони не знищили цивілізований світ! Задовбали вже! Хотіли війни з НАТО - нехай отримають!
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29.09.2022 12:59 Відповісти
Читал, думал всё правильно, пока не дошел до места, что Москва не пойдёт на ядерный конфликт с НАТО и засомневался. Думаю я, как бы она сама этот ядерный конфликт не начала первой, а Вы "не пойдёт"
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29.09.2022 12:30 Відповісти
Если сегодня взрывают минными закладками с тротилом подводные газопроводы в балтийском море, то почему Вы думаете, что такие закладки, но только ядерные не лежат вблизи американских берегов?
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29.09.2022 12:42 Відповісти
>Сегодня это самое засекреченное оружие на планете

В этом нет ничего засекреченного. Это взрыв ЯО на большой высоте. В этом случае взрывная волна не достанет и ничего не разрушит, но сгенерируется электромагнитный импульс, который выведет из строя электронику, как Вы описываете.

Соответственно, то же самое могут сделать и русские, и этот вариант даже обсуждался в сети, когда они отвели войска от Киева, ещё весной.

А удары по центрам принятия решений - это хорошо, но это только первый шаг. Конечной целью должно быть установление оккупационной администрации минимум на 10 лет, как в своё время в Германии и Японии, иначе они залижут раны, притворятся раскаявшимися, только для того, чтобы накопить силы и начать снова, только уже лучше подготовившись. Ну и в случае РФ - обязательно должен быть пункт о расчленении РФ на национальные республики.
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29.09.2022 12:41 Відповісти
10 лет? Шутите? Минимум 100
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29.09.2022 14:53 Відповісти
Так ердоганисько сказав ША! Ви що, не чули? НИНАДА ЛЯ-ЛЯ А серйозно, чесно кажучи, настільки вже налякані, що...до лампади ваші обсери. Брат мій там загинув у 2019, не дуже то легко на батьків зара дивитись, 8 років дочку та дружину із сум ледве через сніги (в т.ч пішки) до Полтавщини вигріб, куми всі 3 там, ось і мені скоро...плювати і блювати я хотів на все це...тільки мова, рідні, земля....і ота рука з браслетом українським
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29.09.2022 12:01 Відповісти
Поток сознания, но вызывающий сочувствие.
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29.09.2022 12:31 Відповісти
Вам особисто : лякає, мов замовчіть усі, не провокуйте - особисто я не згоден,проходили, знаєм;
співчуття, спасибі, але натяк на те, що таких, як я мільйони, тому і похрен на лякалки сильних світу цього;
Так зрозуміліше?
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29.09.2022 12:38 Відповісти
А мені, наприклад, не похрєн, бо мене сину 8 років. Але капітулювати, звичайно, не можна ні в якому разі. Тому що в такому разі і Україні ***** прямо зараз і світова ядерна війна точно буде в найближчому майбутньому.
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29.09.2022 12:45 Відповісти
Та зрозуміло це все, і тих що нічого не бояться нема в природі, і за дітей і за батьків. Мова про межу, після якої або хтось не витримає, звихнеться, паніка і т.ін І ситуація - повний нестандарт, в історії важко знайти аналогії, щоб світ не міг впоратися з одним людожером. Тобі не похрен - так нормально, а кремль приступом братимем, чи як?
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29.09.2022 12:54 Відповісти
Оно то понятно, только про будущие поколения нужно б не забывать, хотя здесь у каждого своя философия. У Вас это выглядит так: после нас хоть трава не расти.
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29.09.2022 12:57 Відповісти
Трава і не може вирости на спаленій землі, чи у вас іллюзії? Покоління де житимуть? Тому ж і вибір або\або... Ну і цікаво ж яка філософія повинна вплинути на нашу перемогу?
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29.09.2022 13:05 Відповісти
Простейшее, не философское желание - по мере своих сил не дать сжечь нашу землю; если сил нет, то абстрагироваться от ситуации и заняться тем, на что ещё есть порох в пороховницах.
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29.09.2022 13:15 Відповісти
И опять все верно, думать надо только об одном в такой ситуации - как уничтожить врага, если он психбольной с гавном в руках....А дрожать постоянно - не фонтан... Вот потому и похрен
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29.09.2022 13:23 Відповісти
Слово "глубокими" кацапы поняли по-своему и загрустили. Хотя многие обрадовались.
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29.09.2022 12:09 Відповісти
Санкції із ада 2.0?
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29.09.2022 12:13 Відповісти
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:15 Відповісти
Москва и напала. Другой вопрос кто стоит за двойниками Путина.
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29.09.2022 12:26 Відповісти
Нет у хутина двойников
ВСЕ ЗЛО ТВОРИТ ОН САМ . САМ И БУДЕТ ПОВЕШЕН ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А про двойников - легенда фсб
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29.09.2022 12:48 Відповісти
Я раніше теж був готовий повірити в цю теорію змов про двійників. Але зараз певен, що ***** може і має двійників (хоча з його параноєю міг би вже і прибрати їх всіх - щоб на його місце не поставили) але він живий і абсолютно реальний, а не актор якийсь.
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29.09.2022 12:48 Відповісти
Абсолютно верно

Никаких двойников это все бы знали

Именно тот бывший холуй носильщик чемоданов

Поэтому такое и поведение
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29.09.2022 13:02 Відповісти
Я думаю надо освежить память.
На этом видео настоящий Путин
https://m.youtube.com/watch?v=pAjw1e0dATE

Вы видели видео именно с этим человеком за последний год ?
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29.09.2022 13:19 Відповісти
У вас есть ссылка на свежее видео с Путиным, где Путин достоверно похож на Путина 1999года ?
Если нет то остальное разговоры в пользу нищих.
На всех видео и фото включая последнюю встречу в Самарканде актеры отдаленно напоминающие Путина.
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29.09.2022 13:16 Відповісти
Тот же Эрдоган или другие политики стали бы встречаться и что то решать с по сути клоуном (двойником не понятного кого) ?
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29.09.2022 13:22 Відповісти
Это очень удобно когда чужой страной управляют клоуны с кучей компромата на них. Всегда можно договорится с ними на предельно выгодных для себя (и своей страны) условиях.
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29.09.2022 14:22 Відповісти
Я вам так скажу, в мене немає навіть МОГО свіжого відео, на якому я би нагадував себе в 1999 році.
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29.09.2022 13:25 Відповісти
У меня таких проблем нет, я похож на себя и в 1999 и в 1989. вероятно у людей которые за собой следят и заботятся о собственном здоровье с внешностью всё в порядке. За "Путиным" следит ФСО и ещё тысяч 10 сотрудников. У других президентов таких метаморфоз не замечено.
Единственное адекватное объяснение в том что РФ это прокси государство управляемое со стороны.
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29.09.2022 14:18 Відповісти
Редко, но иногда бывают случаи, когда человек не меняется с возрастом. Может Вы из таких?
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29.09.2022 21:53 Відповісти
В ответ на ядерные угрозы злобных кремлевских лилипутов, США и Англия приняли план мгновенного ответного удара по агрессору - "Гнев Немесиды ".
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
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29.09.2022 12:16 Відповісти
Во ***, а ми думали що, це звичайний салют, хоч держдеп відкрив нам очі))), клоуни оголосіть усьому світу, що буде відповідь тим же і в 10-кратному розмірі, і вистачить голосити.
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29.09.2022 12:17 Відповісти
Зараз вилізе сцикливий дід Столтенберг з заявою про те, що в ядерний удар по Україні НАТО не втручатиметься.
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29.09.2022 12:22 Відповісти
краще розпливчасто сказати «ми не виключаємо ядерної відповіді». це не означає, що відповідь буде ядерною, але хто ризикне, щоб побачити, що станеться? сказати це таким чином набагато краще, ніж чітко сказати, що ядерної відповіді не буде, про що варто турбуватися.
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29.09.2022 12:22 Відповісти
"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими ..."

"очень четко говорили о последствиях для РФ"

Видимо у разных народов слово ЧЁТКО имеет разный смысл ибо более нечёткую чёткость сложно представить.

Хотя чему удивляться, если они легко могут сказать следующее - Мы уверены на 100%, что это так, потому что возможно это так.
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29.09.2022 12:37 Відповісти
Крим добрий показник, який переконав що дем партія - спільники пу.
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29.09.2022 14:44 Відповісти
Зараз для Великобританії та США було б доцільним повернути-надати Україні ядерну зброю посилаючись на неможливість виконання ними умов будапештського меморандуму...
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29.09.2022 12:37 Відповісти
Идея хорошая - но есть проблема.
Быстро и незаметно доставить не получится, а следовательно есть риск, что получатель не доживёт до прибытия посылки
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29.09.2022 14:48 Відповісти
Тоді прийдеться в москву доставляти, хоча можна зразу у москву))
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29.09.2022 16:14 Відповісти
Нужно и за ракетные обстрелы хоть какую то реакцию проявить.А то разбивают дома и инфраструктуру.предприятия Украины.убивают мирных жителей.а союзники бояться дать ракеты большей дальности-а то эскалации.а то у них ЯО.
И что?может и референдумы признать.а то они угрожают ядерным?послали их с их ЯО.предупредили о последствиях-и не полезут
Так бы и с обстрелами-за каждый-удар по их территории ..И подумали бы...Если по их стране нельзя бить-то почему по нашей можно?
Может вообще перестать стрелять.чтоб путина не обидеть?
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29.09.2022 12:38 Відповісти
Тьху блін. Хто так робить заяви? Треба образніше!

У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, як вибори президента України в 2018, важкими, як українська доля, сильними як ЗСУ та глибокими як занепокоєння ООН."
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29.09.2022 12:43 Відповісти
"-Алло,полиция?Мне угрожают убийством.

- Вот когда убьют, тогда и звоните..."

А нельзя превентивно этим тварям мозги вправить, что и мыслей не было?
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29.09.2022 12:43 Відповісти
Кацапи точно застосують якусь маленьку ядерну бомбу і будуть волати на весь світ, щоб всі зупинилися і не починали ядерну війну. Будуть повзати в ногах у НАТО і проситися, авось пройде, в надії, що ті погодяться. Але меседж НАТО, особливо США має бути незмінним - знищення Цапії раз і назавжди. Тоді світ зміниться на краще. Не буде терактів, не буде якоїсь ненармальної ідеології в Півнійчній Корії, Ірані, талабів, ІГІЛ, та інших. Все це зразу зникне разом з кацапською недоімперією, бо зникне криваве фанансування.
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29.09.2022 12:49 Відповісти
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29.09.2022 12:51 Відповісти
АМЕРИКА ДОЛЖНА ВЗЯТЬ УКРАИНУ ПОД ЯДЕРНЫЙ ЗОНТИК.

ТОГДА РОССИЯ СРАЗУ ПЕРЕСТАНЕТ ГОВОРИТЬ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.

ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО НА ТВОЙ УДАР СРАЗУ БУДЕТ КОНТР-УДАР, ТО ТЫ ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ БУДЕШЬ ОБ УДАРЕ.

Зеленский должен обратиться с официальным обращением к США, с просьбой предоставить нам ядерные гарантии.
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29.09.2022 13:13 Відповісти
 
 