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Маріуполь (2818) окупація (5821) паспорт (876) Андрющенко Петро (635)

Окупанти змушують освітян, медиків та "бюджетників" Маріуполя до 1 січня отримати російські паспорти, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Усіх освітян та медиків Маріуполя російські окупанти змушують до 1 січня 2023 року отримати російські паспорти.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що напередодні відбулося засідання "адміністрації гауляйтерів" Маріуполя.

За підсумками – всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично, їх зачиняють у місті", - написав він.

Також читайте: На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко

Автор: Наталя Джума
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Ой, ну на якої Халери, зразу всім військові квитки та/або посвідчення пропуск...куди-небудь
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29.09.2022 12:13 Відповісти
И нахрена нам это сообщать?
Кто хотел тот выехал и ещё может выехать.
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29.09.2022 12:14 Відповісти
например в Швейцарию?
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29.09.2022 12:17 Відповісти
в цьому нема нічого дивного, нічого іншого від оккупанта очікувати не слід
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29.09.2022 12:16 Відповісти
до першого січня, якщо політики не заважатимуть, Маріуполь буде звільнено.
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29.09.2022 13:08 Відповісти
Якщо Залужного єрмачку і ко вдасться замінити Сирським то Маріуполь не буде звільнено...
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29.09.2022 14:05 Відповісти
Було дуже багато часу на те щоб втекти з Маріуполя. Не втекли бо не вважали потрібним. А тепер що? В звязку з могилізацією "концепція ізмєнілась"?
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29.09.2022 14:04 Відповісти
 
 