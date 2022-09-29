Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок знов різко засудила проведення російськими силами так званих "референдумів" на контрольованих ними територіях України.
Під час цих "фіктивних референдумів людей під прицілом зброї вивозили з їхніх квартир та із робочих місць", змушуючи їх віддати голоси, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Це повна протилежність вільного та справедливого голосування, заявила Бербок у Берліні.
Вона звинуватила РФ у прагненні нав'язати Україні мирну угоду на своїх умовах. Але поки що на окупованих територіях диктує свою волю Росія, громадяни там не перебувають у безпеці і не вільні, наголосила міністр.
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.
23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".
"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.
В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.
28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.
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Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.
Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.
Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
Может это им мешает признать их террористами?
Все решают свои проблемы по мере сил и возможностей, решение проблем Украины иногда становится сопутствующим аспектом, а не основным, как может казаться.
Пора это понять.
будут объявлены в интерпол,
и при появлении их в любой стране мира будут пойманы и посажены а тюрьму.
Краще б "леопардів" дала...
Хай їх ОЛЕНЬ "умчіт" в їхню "срану" оленью...!!!