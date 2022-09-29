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Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок знов різко засудила проведення російськими силами так званих "референдумів" на контрольованих ними територіях України.

Під час цих "фіктивних референдумів людей під прицілом зброї вивозили з їхніх квартир та із робочих місць", змушуючи їх віддати голоси, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Це повна протилежність вільного та справедливого голосування, заявила Бербок у Берліні.

Вона звинуватила РФ у прагненні нав'язати Україні мирну угоду на своїх умовах. Але поки що на окупованих територіях диктує свою волю Росія, громадяни там не перебувають у безпеці і не вільні, наголосила міністр.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

Також читайте: Серед "міжнародних спостерігачів" на псевдореферендумах були іноземні "журналісти", пов’язані з РФ, - Центр національного спротиву

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Опять двадцать пять. Хватит уже окупацию или капитуляцию называть *миром*. Все равно что маньяк поймавший вас в темном переулке делает *мирное предложение* спрашивая какую ногу вам отрезать или каким способом вас изнасиловать ради мира. И если вы договариваетесь, получается ето уже секс по согласию и вы расходитесь с миром и без притензий?
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29.09.2022 12:57
+4
Запад должен объявить россии, что с ней будет, если она присоединит оккупированные территории!

Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.

Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.

Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
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29.09.2022 13:04
+3
США уже оценило своеобразно наглость Хло добавив в пакет более 1 млрд долларов 18 Хаймасов..
Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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29.09.2022 12:58
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Опять двадцать пять. Хватит уже окупацию или капитуляцию называть *миром*. Все равно что маньяк поймавший вас в темном переулке делает *мирное предложение* спрашивая какую ногу вам отрезать или каким способом вас изнасиловать ради мира. И если вы договариваетесь, получается ето уже секс по согласию и вы расходитесь с миром и без притензий?
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29.09.2022 12:57 Відповісти
США уже оценило своеобразно наглость Хло добавив в пакет более 1 млрд долларов 18 Хаймасов..
Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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29.09.2022 12:58 Відповісти
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29.09.2022 12:58 Відповісти
Спустя неделю после объявленной мобилизации у фитнес-центров на 25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.

.
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29.09.2022 13:00 Відповісти
Запад должен объявить россии, что с ней будет, если она присоединит оккупированные территории!

Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.

Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.

Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
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29.09.2022 13:04 Відповісти
А США перестали покупать у РФ удобрения ?
Может это им мешает признать их террористами?

Все решают свои проблемы по мере сил и возможностей, решение проблем Украины иногда становится сопутствующим аспектом, а не основным, как может казаться.
Пора это понять.
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29.09.2022 13:40 Відповісти
Особенно "космическая программа" )
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29.09.2022 14:30 Відповісти
навіщо капітуляцію називати "мирною угодою"?
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29.09.2022 13:04 Відповісти
Запад должен обьявить, что все российские депутаты, которые проголосуют за присоединение украинских оккупированных территорий - автоматически становятся преступниками, они будут приговорены к 15-ти годам лишения свободы,

будут объявлены в интерпол,

и при появлении их в любой стране мира будут пойманы и посажены а тюрьму.
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29.09.2022 13:06 Відповісти
Ультиматуми *уйла це мирна угода? Це що такий гумор???
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29.09.2022 13:10 Відповісти
Жодних угод з катами та гвалтівниками.
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29.09.2022 13:14 Відповісти
Капітанша очевидність!
Краще б "леопардів" дала...
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29.09.2022 13:17 Відповісти
Усю підоруzкую чухраінську кацапню у СТОЛИПИНСЬКІ ВАГОНИ і ешелонами назад відправити у ПРИМУСОВІЙ формі на землю "обітовану" у холодні та голодні мухосранськи урала, сибіру, півночі, камчатки та заполярья подоросії..., з відки цю мерзоту підоросів завозили в УКРАЇНУ на поселення.!
Хай їх ОЛЕНЬ "умчіт" в їхню "срану" оленью...!!!
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29.09.2022 13:35 Відповісти
Шольц где-то рядом, штурханите его. Может, наконец-то танки передаст? А то пока это выглядит как заявления пока в пользу бедных
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29.09.2022 13:52 Відповісти
Такі слова як - "Умови мирної угоді" - навіть не треба виговорювати, коли вони зрозуміють що це не камільфо.
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29.09.2022 13:53 Відповісти
 
 