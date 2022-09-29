Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок знов різко засудила проведення російськими силами так званих "референдумів" на контрольованих ними територіях України.

Під час цих "фіктивних референдумів людей під прицілом зброї вивозили з їхніх квартир та із робочих місць", змушуючи їх віддати голоси, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Це повна протилежність вільного та справедливого голосування, заявила Бербок у Берліні.

Вона звинуватила РФ у прагненні нав'язати Україні мирну угоду на своїх умовах. Але поки що на окупованих територіях диктує свою волю Росія, громадяни там не перебувають у безпеці і не вільні, наголосила міністр.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

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В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.