Порошенко закликав союзників передати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16 у відповідь на погрози Путіна

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що західні союзники мають передати українській армії більш потужну зброю у відповідь на ядерний шантаж Путіна.

Слова Порошенка цитує пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Do not ignore the Putin threat." @poroshenko shares his thoughts on why the West should apply more pressure to Russian leader Vladimir Putin.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/ASoho4Ahqv