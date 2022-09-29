УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4411 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
3 658 69
війна (56290) зброя (5747) допомога (5014) Порошенко (13229)

Порошенко закликав союзників передати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16 у відповідь на погрози Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що західні союзники мають передати українській армії більш потужну зброю у відповідь на ядерний шантаж Путіна.

Слова Порошенка цитує пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми будемо тримати єдність, якщо ми будемо сильними, то сила - це саме та мова, яку розуміє Путін. Якщо буде єдність і солідарність з Україною, якщо ми отримаємо більше зброї від наших західних союзників, це точно приведе до результатів", - наголосив Порошенко.

"Не ігноруйте загрозу Путіна, сприйміть це серйозно. Це має спонукати нас до нових кроків із посилення тиску на Путіна. Я говорю про постачання зброї, про ембарго та санкції. Я говорю про те, що нам потрібна більш потужна зброя. Після всіх подій останніх днів нам обов’язково потрібно мати доступ до реактивних винищувачів, до зенітних ракет. І саме F-16 однозначно дасть ефект і припинить російську присутність в українському небі", - переконаний п’ятий президент.

Також читайте: Порошенко про мобілізацію в РФ: Це кампанія зі збільшення кількості "м’яса". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
29.09.2022 13:00
+25
Слова Порошенко важко коментувати, там Правда, Віра і Патриотизм. Зеботи,краще пройдіться мимо цього анонсу
показати весь коментар
29.09.2022 13:00
+24
все вірно сказано
показати весь коментар
29.09.2022 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все вірно сказано
показати весь коментар
29.09.2022 13:00 Відповісти
а він нинче в провладній монобільшості?
показати весь коментар
29.09.2022 13:42 Відповісти
ну то порівняй зсу 14 та 19років.
показати весь коментар
29.09.2022 14:29 Відповісти
ти навть не уявляєш, скільки було зроблено для забезпечення ЗСУ передовими (не сказати що найкращими в світі... але...) озюроєннями на протязі з 14-го по 19-тий рік...
Так, тоді не було отримано озброєння в якості допомоги (ну, практично не було; те, що було - то сльози...), але тоді світ по іншому ставився до України; і в Білому Домі Байден не був головним. Але ж Порох таки переконав Байдена в необхідності такої допомоги для України! І її Байден запропонував чи не з перших днів свого повернення в Білий Дім!
Так що, вважаєш, заклики Пороха не допомогли?
показати весь коментар
29.09.2022 14:10 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 13:00 Відповісти
Слова Порошенко важко коментувати, там Правда, Віра і Патриотизм. Зеботи,краще пройдіться мимо цього анонсу
показати весь коментар
29.09.2022 13:00 Відповісти
Зверніть увагу на кількість переглядів та коментарів - більшой соціології і не потрібно. Адже хто хотів - той пам'ятає и приват и банки та таке інше...
показати весь коментар
29.09.2022 15:43 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 15:44 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 13:01 Відповісти
І оцих хлопців вони вже навіть літачки пофарбували як треба https://www.youtube.com/watch?v=Ynvoriv09Ks
показати весь коментар
29.09.2022 13:01 Відповісти
курка ти тупа, цілуй каломоя в дупу, той тебе візьме в долю.
показати весь коментар
29.09.2022 13:16 Відповісти
популізм - це коли "какая разница" і "перестать стрелять" коли дві армії сидять в окопах одна перед іншою і коли звинувачувати Президента своєї країни, що ніби він розв'язав війну бо на ній заробляє. Тут не тільки популізм, а і проглядується не озброєним оком - дебізізм. Але наріду 73% сподобалося і зараз розбіглися і мовчать, як риба об лід.
показати весь коментар
29.09.2022 13:18 Відповісти
Скільки потрібно часу щоб пілот опанував F-16?
показати весь коментар
29.09.2022 13:04 Відповісти
В цивилизации- пол года начальная подготовка-вертолет.
Дальше один год гражданская авиация лицензия.
Дальше 2 года военный пилот
Ну а дальше и до Ф 16 можно доучиться, если на ремонте дорог лучшую зарплату не предложат.
Раньше надо было думать,когда солдатам зарплату 10000 гривен платили.
показати весь коментар
29.09.2022 13:41 Відповісти
Очень приблизительно:
для пилота с боевым опытом пилотирование и переход на новую авионику - пол-года (в режиме "очень срочно"). Освоение применения арсенала вооружения и новых тактик - еще пол-года.
Подготовка авиационного техника - приблизительно два года при условии владения техническим английским и *********** мотивации военного времени.
показати весь коментар
29.09.2022 14:27 Відповісти
В тему:
Олег Шарп: "Помню, после избрания Байдена его противники в один голос кричали, что он "старый маразматик" и не в состоянии управлять страной. Мол, фактическую власть возьмёт в свои руки Камала Харрис, а "дед" будет отодвинут на вторые роли.
И где та Камала Харрис? Вы давно о ней слышали? На поверку "старым маразматиком" оказался пыня из Кремля, а "дед" Байден из Белого дома и "бабушка" Пелоси из Конгресса стали первыми, кто из западных лидеров начали реально помогать Украине. Причём, на долгосрочной законодательной основе.
Если бы "молодой" Обама решился на такую помощь сразу после аннексии Крыма, всё могло быть иначе. Но история не терпит сослагательных наклонений, а решимость бороться не терпит эйджизма и других условностей. Как-то так..."
показати весь коментар
29.09.2022 13:05 Відповісти
У нас відсутня база для обслуговування F-16 і не навчені пілоти, а ось Петріот буде саме те що треба.
показати весь коментар
29.09.2022 13:06 Відповісти
і тебе, цілком притомного, все ж глючить від Петра Олексійовича?
показати весь коментар
29.09.2022 13:27 Відповісти
не змушуй мене, бачити в тобі ображеного дурника із накладеними штанцями.
показати весь коментар
29.09.2022 14:08 Відповісти
З квітня українські пілоти тренуються в Арізоні. А тобі треба "сойтись посередине" ..
показати весь коментар
29.09.2022 14:16 Відповісти
дурна звичка пхати все до дупи, тебе погубить п'ятачок.
показати весь коментар
29.09.2022 14:19 Відповісти
доводи свого партнера вказати напрямок... Списаний ти.
показати весь коментар
29.09.2022 14:28 Відповісти
Шото ти п"ятикопієчний сильно на Івана Суліму ******* ...
показати весь коментар
29.09.2022 14:41 Відповісти
До чого тут Фантом. Це F4E, дуже застаріла модель часів В'єтнамської війни.
показати весь коментар
29.09.2022 14:43 Відповісти
Пілотів немає...але головне, що епоха бідності закінчилась, і є шашличники і шаурмячники.
Як шашлички? Смачні?
показати весь коментар
29.09.2022 14:13 Відповісти
Кожного вечора намагаюсь достукатись до вечірнього балабола коли ж підемо на шашлики. Мовчить як риба апльод.
показати весь коментар
29.09.2022 14:18 Відповісти
А у чому проблема Зеленського?
показати весь коментар
29.09.2022 13:09 Відповісти
що його примітивізм, на тому самому рівні, що і в більшості поціновувачів його "таланту"... А розвиток- це ефект Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана).
показати весь коментар
29.09.2022 13:24 Відповісти
там, скоріше, проблема в менталітеті юзера Ткачук: ботизм. Лише належить розібратися, який: подляковий, чи пригожинський
показати весь коментар
29.09.2022 13:28 Відповісти
думаю історія з клістронами і помішала , не роби нікому добре - ніхто тобі зле не зробить
показати весь коментар
29.09.2022 13:13 Відповісти
Байден должен выступить и обратиться к путину, что еще есть время откатить все назад, еще есть возможность не присоединять оккупированные территории к россии. потому что потом пути назад не будет.
показати весь коментар
29.09.2022 13:08 Відповісти
а толку того, що Байден вчергове скаже?
І, якщо ти не чув цих звернень - значить, ти глухий. Якщо не в натурі, то в дипломатії 100%.
показати весь коментар
29.09.2022 13:23 Відповісти
Хорошо что твой вэлыкый прызыдент ничего никому не должен
А вот Байден тебе задолжал.
показати весь коментар
29.09.2022 13:43 Відповісти
А чому всі олігархи України не зберуться разом і не куплять хочаб на 10 млд $ літаків , леопардів , може і ядерку одну .... І чому ніхто їх не журить за це ?

Україна дала їм статки все дала , чому немає патріотичної поведінки що відповідала б тим фінансам і можливостям що вони отримали від України.

Всі кругом кричать давайте давайте , а ці особи що вищі Бога?
показати весь коментар
29.09.2022 13:09 Відповісти
то другое
показати весь коментар
29.09.2022 13:14 Відповісти
У тебе розвиток мозку зупинився десь у третьому класі. Бо будучи дорослим ти так і не навчився шукати інформацію. Тебе що в гуглі забанили? Чи тобі пояснити, що країні яка не входить у НАТО чи ЄС ніхто нічого подібного не продасть.
показати весь коментар
29.09.2022 13:29 Відповісти
Он думает,что леопард это как трактор сел и поехал
А самолёт типа АН-2.
А Ахметов хоть копейку за 8 лет на армию потратил?Был азов,так их кто то сдал кацам.
Только гуманитарка,для своих избирателей.
показати весь коментар
29.09.2022 13:47 Відповісти
Справжній президент!
показати весь коментар
29.09.2022 13:13 Відповісти
Нормальна ідея-пропозиція нормального Президента. Не було криків, чому ми не в НАТО і "закрийте небо".
показати весь коментар
29.09.2022 13:14 Відповісти
У него даже пиджак есть и морда побрита. Барыга одним словом,он не с народом.Где его видосики,няма,то то.
показати весь коментар
29.09.2022 13:49 Відповісти
Порох в тебе мозок вкрав ? Чи в штанці наклав ?
показати весь коментар
29.09.2022 14:19 Відповісти
Порох діло каже - навіть після Перемоги України ВПС України на чомусь повинні літати і це явно будуть не совкодрочерні Су і Мігі.
показати весь коментар
29.09.2022 13:52 Відповісти
Ще раз в тему:
Борислав Береза: "Меня всегда интересовало, почему тупорылая русня не понимает, что HIMARS нам передают на безоплатной основе. А потом пришло озарение. Этим даунам из Рашки не понятно, что весь мир готов давать нам БЕСПЛАТНО оружие и снаряды, лишь бы мы остановили триколорную чуму и задавили рашистскую гадину. И Украина это успешно делает. А если бы тупорылая русня на нас не напала, то всего этого бы не было. Но русня слишком тупая чтобы это понять. Поэтому будем её жечь всем, что только возможно! До окончательной Побед над врагом! Так и будет!"
показати весь коментар
29.09.2022 13:59 Відповісти
Страна где президент- лживый циник по вине которого умирают сограждане. Где голосуют так как нужно президентской шайке. Где провластный бизнес получает всё. Где душат сми , мнение которых отличается от мнения власти.
Кстати, а про какую страну подумали ВЫ?
показати весь коментар
29.09.2022 13:59 Відповісти
твій нік-нейм, більш чим красномовний. Не скажеш, котра гадіна вамериканець?
показати весь коментар
29.09.2022 14:25 Відповісти
Ночь 03:00
показати весь коментар
29.09.2022 15:01 Відповісти
И я не американец
показати весь коментар
29.09.2022 15:03 Відповісти
Сиди Дима, я й так бачу, що скацап... та не маєш сечі терпіти ці шалені борошна?
показати весь коментар
29.09.2022 15:08 Відповісти
Я, в отличие от тебя, Цензор на украинском языке читаю. Иди у ермачка подачек возьми
показати весь коментар
29.09.2022 15:45 Відповісти
ти вже взяв?
показати весь коментар
29.09.2022 15:50 Відповісти
Навіщо та зброя. Перестаньте стріляти. На шашлики треба.
показати весь коментар
29.09.2022 14:24 Відповісти
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
показати весь коментар
29.09.2022 17:38 Відповісти
 
 