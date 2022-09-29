Порошенко закликав союзників передати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16 у відповідь на погрози Путіна

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що західні союзники мають передати українській армії більш потужну зброю у відповідь на ядерний шантаж Путіна.

Слова Порошенка цитує пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Do not ignore the Putin threat." @poroshenko shares his thoughts on why the West should apply more pressure to Russian leader Vladimir Putin.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/ASoho4Ahqv — José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) September 27, 2022

"Якщо ми будемо тримати єдність, якщо ми будемо сильними, то сила - це саме та мова, яку розуміє Путін. Якщо буде єдність і солідарність з Україною, якщо ми отримаємо більше зброї від наших західних союзників, це точно приведе до результатів", - наголосив Порошенко.

"Не ігноруйте загрозу Путіна, сприйміть це серйозно. Це має спонукати нас до нових кроків із посилення тиску на Путіна. Я говорю про постачання зброї, про ембарго та санкції. Я говорю про те, що нам потрібна більш потужна зброя. Після всіх подій останніх днів нам обов’язково потрібно мати доступ до реактивних винищувачів, до зенітних ракет. І саме F-16 однозначно дасть ефект і припинить російську присутність в українському небі", - переконаний п’ятий президент.

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