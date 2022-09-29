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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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"Договори" про "вступ" окупованих українських територій до РФ підпишуть 30 вересня, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

песков

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков анонсував церемонію підписання "договорів про вступ" окупованих українських територій до складу РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, "церемонія" відбудеться 30 вересня в Георгієвському залі Кремлівського палацу. Її початок запланований на 15:00.

Очікують, що буде проголошено про "приєднання" окупованих частин Донеччини, Луганщині, Херсонської та Запорізької областей.

Пєсков додав, що в Кремлі під час "церемонії" відбудеться "об’ємний виступ" президента РФ Володимира Путіна.

Читайте: Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок

Раніше стало відомо, що депутати Держдуми РФ отримали запрошення на захід у Кремлі за участі Путіна, що має відбутися в п’ятницю, 30 вересня, о 15:00.

Також на Красній площі в Москві встановили сцену для мітингу на честь "приєднання".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
можете запхать ці паперці відразу після підписання своєму пуйлу у сраку - саме там їм місце
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29.09.2022 13:22
+33
Вот за что люблю Кучму, так за его далновидность.
Обокрал свою страну, оставил без ядерного оружия - оружия сдерживания, продал все самолеты и ракеты..набил карманы своей дочки.
И успешно ********.
Вот стратег.
Красавец.
Все смерти на его совести и его окружения.
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29.09.2022 13:25
+31
Звільнено 6 селищ поблизу Лимана,сам Лиман в напівкільці, а вони про фейкові вибори Кому що,а кацапам брехня
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29.09.2022 13:23
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Гитлер тоже и паспорта выдавал и "оглашал" и "присваивал" - а в итоге СДОХ и он и вся его свита, и весь 3й "рейх"...
Так что ПО#УЙ, что они там будут делать...
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29.09.2022 18:20 Відповісти
А вообще, хотя бы для тролинга, я предлагаю ВР и Президенту - ищдать какую то там норму о том, что россости больше не сущесивует ! И на их месте бегают дикие племена...
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29.09.2022 18:22 Відповісти
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