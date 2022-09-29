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війна (56290) НАТО (5114) Польща (5147) Росія (47164) ядерна зброя (922) Рау Збіґнев (105)

Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рау

НАТО може вдарити по РФ ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України, причому "не обов’язково з української території".

Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив в інтерв’ю RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі можливого ядерного удару Росії по Україні, відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелаcя б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України, проте "це не буде необхідною процедурою", оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння - авіація чи ракети, причому "не обов'язково з української території".

Читайте: Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп

Салліван раніше заявляв, що США безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Рау також зазначав, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Північноатлантичний альянс не повинен бити по ній у відповідь такою ж зброєю масового ураження, проте відповідь НАТО із "звичайних" озброєнь "має бути нищівною" для армії країни-окупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
У випадку форс-мажор(а застосування ядерної зброї це форс-мажор №1), ніхто не збиратиме засідання з обговоренням кроків у відповідь і голосуванням "за" і "проти".
Це не той формат, рахунок йде на секунди.
У цьому випадку починають працювати заздалегідь прийняті протоколи дій у відповідь, з якими згодні всі члени НАТО, просто зважаючи на те, що вони члени НАТО,
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29.09.2022 13:42
+13
Ядерна атака росії в любій точці світу - це не тільки атака на країни нато і 5 стаття, це атака проти всього світу!

Забруднення торкнеться всього світу.
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29.09.2022 13:37
+8
А член НАТО Угорщина згодна? А макарон із шмульцом?
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29.09.2022 13:36
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А член НАТО Угорщина згодна? А макарон із шмульцом?
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29.09.2022 13:36 Відповісти
До чого цей допис? Вас прикриває Європа, а ви як баба яга проти.
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29.09.2022 13:39 Відповісти
У випадку форс-мажор(а застосування ядерної зброї це форс-мажор №1), ніхто не збиратиме засідання з обговоренням кроків у відповідь і голосуванням "за" і "проти".
Це не той формат, рахунок йде на секунди.
У цьому випадку починають працювати заздалегідь прийняті протоколи дій у відповідь, з якими згодні всі члени НАТО, просто зважаючи на те, що вони члени НАТО,
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29.09.2022 13:42 Відповісти
Так,але справа в тому,що Україна не в НАТО....((
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29.09.2022 14:48 Відповісти
Формально ні,а фактично ми вже в НАТО))
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29.09.2022 15:05 Відповісти
Так,звичайно,ми вже скажімо,в першій четвірці армій НАТО
Але,не формально і не фактично ст 5 відносно України не діє, хоча...після заяв Великобританії та США, здається,фактично починає діяти..)
Я вже не кажу про передачу нам озброєнь.
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29.09.2022 18:20 Відповісти
А москали с пропитыми мозгами все равно не верят.
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29.09.2022 13:36 Відповісти
Ядерна атака росії в любій точці світу - це не тільки атака на країни нато і 5 стаття, це атака проти всього світу!

Забруднення торкнеться всього світу.
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29.09.2022 13:37 Відповісти
Було би чудово. Парашка теж має чогось боятись.
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29.09.2022 13:39 Відповісти
Не в Кремлі?
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29.09.2022 13:48 Відповісти
може чи вдарить? Мойша каже, що може 10 раз за ніч. Так і ви таке можете казати.
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29.09.2022 13:43 Відповісти
Стартував міжнародний флешмоб політиків - "Обісци кокошник".
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29.09.2022 13:48 Відповісти
Капєц рашики позорно увійдуть в історію. Третя світова війна. росіяни напали на сусідню країну, хотіли захватити її землі, і потім були відпизчені всім світом. Це позор! І цю історію потім будуть вивчати і в росії, і у всіх інших країнах. Як будуть до росіян потім ставитись в світі?
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29.09.2022 13:48 Відповісти
Типо к немцам сейчас плохо относятся ?
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29.09.2022 13:53 Відповісти
немцы всё свалили на национал-социалистическую партию.

у россии нет национал-социалистической партии при власти.
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29.09.2022 13:58 Відповісти
Свалят на Единую Россию
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29.09.2022 14:06 Відповісти
Так относись плохо.
А вот украденные часы женские надо вернуть,200 000 пианино назад привезти,3300 предприятий вернуть и за 50 лет оккупации ещё заплатить
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29.09.2022 14:02 Відповісти
Ситуация уникальная, первая война с таким количеством видеокадров от всех желающих. Даже 30 лет назад число видеозаписей было в 1000 раз меньше и их снимали в основном с цензурой несколько централизованных участников военных действий.

Если бы камеры видеонаблюдения были с Освенциме и других лагерях, то немцов бы уничтожили скорее всего. Их итак пощадил Сралин, который просто хотел выцыганить миролюбимый облик в глазах мировой общественности, так как понимал, что его могут дальше пустить в расход. И вообще говоря Запад и выступал за стирания Германии с лица земли, разделив ее на кучу частей раз и навсегда, а также проводя жесткую полицию по расселению немцев и замещению их другими этносами.

Не было бы дронов, то кацапы бы как всегда продолжали лгать и обманывать. Но я буду честным, США делали тоже самое во Вьетнаме и если взять их пропаганду на ТВ, то там ну очень близкое к этому было с поправкой на независимость СМИ. И кроме Вьетнама еще был и Лаос рядом, и ряд других операций. Там тоже летчики-"герои", работавшие по координатам. Но вот США это поняли и перестали лезть в войны, которые у них заканчивались все до одной по этому лекалу. Они стали использовать дроны с 4 лезвиями, чтобы убивать Сулеймани и вот этого тоже недавно, пуская хелфайр (бримстоун он же) с дрона. И никаких войн, точечная ликвидация. А чмоня может быть ни разу в жизни не был в Интернете, только позор с голосованием. Откуда ему об этом знать? И нам надо это запомнить, когда победим в войне, но на России еще останутся подонки. Мы не будем их атаковать и бомбить, а просто дронами точечно вырезать самых отъявленных лидеров, затыкая им рот навсегда.
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29.09.2022 14:06 Відповісти
Та шо ти киздиш? Які території загарбала і приєднала до себе за останні 100 років США?
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29.09.2022 14:19 Відповісти
А раніше світ був інший. Тоді ще не розуміли, що нема ніякого сенсу загарбувати сусідні території. Це тільки рашка застрягла в камʼяному віці.
А щодо США, так вони воювали тільки проти кончених підарасів і комуняк (які також, якщо розібратися - кончені підараси і людожери). Чи ти можеш навести приклад, коли США за останні 100 років без причини напали на когось?
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29.09.2022 14:42 Відповісти
Вот зачем ты триндишь? Ты для чего сюда привел примеры Ирака, где Хусейн травил собственное население хим оружием? Зачем привел Ливию и Сирию, где местные диктаторы расстреливали свое население из танков и самолетов? США уже вмешивались ПОТОМ... Точно так же и Вьетнам... Почти калька Кореи... Ты чего дома смотришь южнокорейский телевизор, а не северокорейскую ядреную бомбу??? Любовался бы ей, а не строчил бы коменты в американском интернете))) Люить потриндеть с помощью американской демократии, а не боятся лишнего слова сказать у себя на кухне, и при этом проклинать этих американцев))) Будь верен себе, на кухню и с оглядкой чтобы никто не услышал)))
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29.09.2022 15:08 Відповісти
А як же "отдавай Алясочку взад"??
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29.09.2022 15:02 Відповісти
Так Аляску США купили а не загарбали...
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29.09.2022 15:03 Відповісти
Ну,это мы знаем,что купили,да еще и взятки пришлось давать конгресс
менам, чтобы согласились купить...Долги за войну с Наполеоном надо было отдавать...
Но пля! Сто из ста свинособак уверены,что загарбали!
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29.09.2022 15:25 Відповісти
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29.09.2022 15:32 Відповісти
Р.S. Смайлик выше к присутствующим здесь отношения не имеет..))
Это я пытаюсь объяснить кацапам за "Алясочку"
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29.09.2022 15:40 Відповісти
та ми зрозуміли
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29.09.2022 15:48 Відповісти
После Алясочки, вернее намного позже, было две мировые войны, после которых мир договорился о НЕРУШИМОСТИ границ... Рашка решила разрушить этом миропорядок...
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29.09.2022 15:15 Відповісти
Понятно же...хельсинские соглашения...но спроси у гондурасии, что это такое ---кто ответит??
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29.09.2022 15:27 Відповісти
Извиняюсь, протупил и не увидел открытого тролинга) Вернее увидел, но повелся на того, кто выше его до сих пор не понял)))
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29.09.2022 15:43 Відповісти
Як на тупого валянка в тебе забагато словесного проносу з ольгинської методички, буряте.
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29.09.2022 14:33 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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29.09.2022 14:58 Відповісти
Німці і оркостан-це небо й земля.Працьовиті,педантичні німці й ледаче вічно п'яне і злодійкувате бидло.Читав днями,пише один з Франції,сигаретний автомат не віжоізняє 5 євро від якоїсь раzіянської монети,і описує,типу інструкції.А ці ж монети колись виймаються.Яка буде думка про тих,хто накидав цих кацапських монет?
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30.11.2022 14:23 Відповісти
Якщо весь світ не конченний ідіот ---не залишить і згадки про росію та росіян...
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29.09.2022 14:59 Відповісти
Це називається - геноцид. Світ на таке ніколи не піде.
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29.09.2022 15:04 Відповісти
Геноциду не буде ---акуратно забирається ядерна зброя, після цього --- кам'яний мур, висотою метрів шість,внизу --- рів з крокодилами, потім спостерігаємо,за який час вони самі себе перегризуть!
Світ тут буде ні при чому...
Хіба що Україні можна буде випробувати нову зброю,яка після зеленої чуми у нас таки з'явиться,тому що ідіоти на світі і після росіі не закінчаться...
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29.09.2022 15:55 Відповісти
А як то акуратно?
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29.09.2022 16:52 Відповісти
Акуратно --перерізати дроти від чемоданчика ***** з лайном...
Чи може Ви ще скажете,що там і бездротовий зв'язок існує???
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29.09.2022 16:59 Відповісти
Бабахнути по бункеру? Щось я туплю
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29.09.2022 22:49 Відповісти
Ваня готов ? 😆
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29.09.2022 13:51 Відповісти
***** боится только ответного ядерного удара по Мацве. на ракетные удары по его базам как и на людей ему насрать.
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29.09.2022 13:51 Відповісти
а може не може хз
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29.09.2022 13:55 Відповісти
Двойственная трактовка - а если НАТО не ударит, то Китай может заняться Тайванем, Рашке можно продолжать наносить ядерные удары систематично и НАТО можно закрывать как ненужную лавочку.
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29.09.2022 13:58 Відповісти
В тому і справа. Якщо ядерний удар залишиться без відповіді, то це буде останній день цього світу, як ми його знаємо. І питання великої ядерної війни буде лише питанням часу (не довгого). Тому я маю певні сподівання, що світ відповість. Інше питання, чи не буду на це насрати цьому психопату?
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29.09.2022 14:25 Відповісти
такі безглузді боягузливі заяви тільки спонукають кремлівського маніяка до більш рішучих дій що в ітозі і призведе ядерного вибуху
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29.09.2022 14:08 Відповісти
Ну,як би Голова Комітету начальників штабів передав в кремль,персонально для *****: знаєм, де перебуваєш кожної хвилини,в тебе бункер ще радянського проекту, захищає до 300 метрів, у нас підземні вибухи дістануть до 2кілометрів.кожну секунду ти під прицілом -+- *****, педофіл,зоофіл, петух гамбургский!
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29.09.2022 15:14 Відповісти
І ще...тільки тс.с.с..."в підсумку".)
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29.09.2022 15:18 Відповісти
Следуя этой логике, я не исключаю, что плешивый может применить в Украине ядерное оружие, чтобы НАТО зашло на нашу территорию. А потом своему стаду фюрер будет рассказывать, что он не с Украиной до этого воевал, а с НАТО.
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29.09.2022 14:12 Відповісти
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29.09.2022 14:13 Відповісти
Ну вдарить НАТО скажімо по флоту і аеродромах. Нехай навіть одномоментно прилетить 500 ракет ( а найшвидше на вгато менше). Це що знищить армію кацапів,чи економіку? Нагадаю, що по нам за цей час прилетіло вже декілька тисяч, це не рахуючи артобстрілів.
Цікаво , що про жертви від можливого удару по Україні якось ніхто не згадує.
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29.09.2022 14:15 Відповісти
А може і не вдарити. Мля. Продовжуються беззубі обісцяні обережні заяви...
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29.09.2022 14:17 Відповісти
Надо навести ядерные ракеты НАТО на все шахты ракет в раше , и потом Бахнуть крымский мост
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29.09.2022 14:22 Відповісти
Шахт там похоже и нету больше. Всё на подводных лодках или на колесах в лесу.
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29.09.2022 15:12 Відповісти
Из шахт не пульнут. Иначе это автоматическая жопа. Тем более это пристально отслеживается.
Речь сейчас идет о тактическом ядерном оружии, а его могут нести и те ракеты, которыми Украину оркостан уже обстреливает и, думаю, отследить такое - проблема.
Хотя что так что эдак - миру настанет п*, так как это не должно остаться без ответа, а ответ спровоцирует уже пуски стратегического яо. А если останется - миру тем более п*, но немного попозже.
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29.09.2022 15:12 Відповісти
НАТО - молодці,красавці. Всі хто кричить "а чо не ядерною зброєю",мабуть хочуть здохнути під час світової ядерної війни. А от рішення бити ракетами саме по Росії - супер. По-перше,нарешті обі@руться цивільні кацапи,які за війну. Їм і так зараз не солодко,проводжають своїх дітей на бійню. А розуміння,що ВОНИ застосували ядерну зброю першими,ВОНИ можуть бути вбиті НАТО ну дуже бадьорить. Так само побадьорішають російський олігархи і депутати,які краще за цивільних розуміють стан речей.
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29.09.2022 15:12 Відповісти
То все добре, але що завадить ******* застосувати ядерну зброю проти тих, хто використовує конвенційну, якщо він до того ВЖЕ переступив межу і застосував її перший, а значить стримувати його в середині раши нема кому?
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29.09.2022 15:34 Відповісти
Ну во-первых , ракету с ЯО можно сбить, не факт ,что она долетит , и тогда будет просто кучка радиактивного мусора, а во-вторых это уже ***** расии , раз не только конгрессмены говорят . . Так ,что не ссать новости хорошие.
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29.09.2022 15:38 Відповісти
Хоч один іскандер збили? Не на тих траекторіях і швидкостях. ЯО це 1 раз і потім нікому вже не буде діла. Розбіжаться як щурі. І яо, не збивається.
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29.09.2022 17:20 Відповісти
А представьте другой вариант, запускают они ракету , а она или взрывается при старте или летит на них , такое уже было
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29.09.2022 15:39 Відповісти
як на мене, то вже зараз треба москву ядерною бомбою превентивно бабахнути
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29.09.2022 17:43 Відповісти
 
 