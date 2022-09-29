Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, - глава МЗС Польщі Рау
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НАТО може вдарити по РФ ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України, причому "не обов’язково з української території".
Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив в інтерв’ю RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, у разі можливого ядерного удару Росії по Україні, відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелаcя б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він зазначив, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України, проте "це не буде необхідною процедурою", оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння - авіація чи ракети, причому "не обов'язково з української території".
Салліван раніше заявляв, що США безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.
Рау також зазначав, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Північноатлантичний альянс не повинен бити по ній у відповідь такою ж зброєю масового ураження, проте відповідь НАТО із "звичайних" озброєнь "має бути нищівною" для армії країни-окупанта.
Будь ласка, зачекайте...
Це не той формат, рахунок йде на секунди.
У цьому випадку починають працювати заздалегідь прийняті протоколи дій у відповідь, з якими згодні всі члени НАТО, просто зважаючи на те, що вони члени НАТО,
Але,не формально і не фактично ст 5 відносно України не діє, хоча...після заяв Великобританії та США, здається,фактично починає діяти..)
Я вже не кажу про передачу нам озброєнь.
Забруднення торкнеться всього світу.
у россии нет национал-социалистической партии при власти.
А вот украденные часы женские надо вернуть,200 000 пианино назад привезти,3300 предприятий вернуть и за 50 лет оккупации ещё заплатить
Если бы камеры видеонаблюдения были с Освенциме и других лагерях, то немцов бы уничтожили скорее всего. Их итак пощадил Сралин, который просто хотел выцыганить миролюбимый облик в глазах мировой общественности, так как понимал, что его могут дальше пустить в расход. И вообще говоря Запад и выступал за стирания Германии с лица земли, разделив ее на кучу частей раз и навсегда, а также проводя жесткую полицию по расселению немцев и замещению их другими этносами.
Не было бы дронов, то кацапы бы как всегда продолжали лгать и обманывать. Но я буду честным, США делали тоже самое во Вьетнаме и если взять их пропаганду на ТВ, то там ну очень близкое к этому было с поправкой на независимость СМИ. И кроме Вьетнама еще был и Лаос рядом, и ряд других операций. Там тоже летчики-"герои", работавшие по координатам. Но вот США это поняли и перестали лезть в войны, которые у них заканчивались все до одной по этому лекалу. Они стали использовать дроны с 4 лезвиями, чтобы убивать Сулеймани и вот этого тоже недавно, пуская хелфайр (бримстоун он же) с дрона. И никаких войн, точечная ликвидация. А чмоня может быть ни разу в жизни не был в Интернете, только позор с голосованием. Откуда ему об этом знать? И нам надо это запомнить, когда победим в войне, но на России еще останутся подонки. Мы не будем их атаковать и бомбить, а просто дронами точечно вырезать самых отъявленных лидеров, затыкая им рот навсегда.
А щодо США, так вони воювали тільки проти кончених підарасів і комуняк (які також, якщо розібратися - кончені підараси і людожери). Чи ти можеш навести приклад, коли США за останні 100 років без причини напали на когось?
менам, чтобы согласились купить...Долги за войну с Наполеоном надо было отдавать...
Но пля! Сто из ста свинособак уверены,что загарбали!
Это я пытаюсь объяснить кацапам за "Алясочку"
Світ тут буде ні при чому...
Хіба що Україні можна буде випробувати нову зброю,яка після зеленої чуми у нас таки з'явиться,тому що ідіоти на світі і після росіі не закінчаться...
Чи може Ви ще скажете,що там і бездротовий зв'язок існує???
Цікаво , що про жертви від можливого удару по Україні якось ніхто не згадує.
Речь сейчас идет о тактическом ядерном оружии, а его могут нести и те ракеты, которыми Украину оркостан уже обстреливает и, думаю, отследить такое - проблема.
Хотя что так что эдак - миру настанет п*, так как это не должно остаться без ответа, а ответ спровоцирует уже пуски стратегического яо. А если останется - миру тем более п*, но немного попозже.