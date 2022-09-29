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РФ перекинула 80% своїх сил з-під кордону з Фінляндією і державами Балтії для закриття дір в Україні, - Foreign Policy

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казахстан,мобілізація

Росія закриває утворені в результаті військових поразок "дірки" у своїх силах на полі бою в Україні за рахунок угруповання у Північній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

За словами трьох високопоставлених представників Міністерства оборони Європи в цьому регіоні, вже перекинуто 80% угруповання з 30 тисяч російських військовослужбовців.

"Скорочення, яке ми спостерігаємо в цьому регіоні за останні сім місяців, дуже значне", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони однієї з північних країн.

Чиновник підкреслив, що повітряна міць Росії в регіоні не змінилася і що Північний флот Росії на Кольському півострові залишився відносно недоторканим.

Але Росія перекидає високотехнологічну військову техніку, в тому числі зенітні системи і ракети, разом зі своїми військами.

Повідомляється, що Росія, схоже, прибрала кілька зенітних комплексів С-300 з-під Санкт-Петербурга. Один район базування ракет в регіоні, де дислокується 500-й зенітно-ракетний полк Росії, виявився повністю покинутим.

"Причини двоякі і досить прості. Ці сили використовувалися для створення достатньої бойової потужності на початку вторгнення в лютому. Оскільки російські війська зазнавали великих втрат на театрі військових дій, їх доводилося замінювати (і) відновлювати під час бою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Також читайте: У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР

Нинішні і колишні представники Міністерства оборони США і Європи в бесіді з Foreign Policy підкреслили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для регіону, особливо для країн Балтії, і що вони очікують, що Москва відновить свою військову міць в російському Західному військовому окрузі в в довгостроковій перспективі незалежно від того, як піде війна в Україні.

"Вони кинули в Україну майже все, що у них було. Але це дуже вузький спосіб аналізу загроз. Безпосередня пряма військова загроза (Балтійському регіону) наразі явно невелика, тому що у наших кордонів немає професійних військ. Але це не означає, що Росія не є небезпечною", - сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
В одному точно співпадає політика України та московії, ця війна до останнього росіянина
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29.09.2022 14:06
+4
Колись (перед розвалом Союзу) читав документ ДСП (для службового користування) А там дані по національному складу сержантського офіцерського складу і прапорщиків Радянської армії
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення складали тільки п"яту частину населення Союзу!)
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29.09.2022 14:21
+4
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29.09.2022 14:24
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Ні о чьом. " Оні могут, но, оні могут. Єслі.. Но..." Прям калькі з Зелі.
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29.09.2022 13:41 Відповісти
Перекинуто 100%, все эти оставшиеся циферки - это сынки и внуки тех и тех людей, которые итак никогда и нигде бы не воевали. Благо Литва сразу поняла, что можно спускать на лицо кацапам и они ничего не сделают. Да и Польша тоже.

А вот С-300 из города, основанного в 1917-ом Лениным, это уже любопытная новость. Взлететь из Латвии и Эстонии и отработать по этому городку и улететь назад на предельной малой высоте неизвестно куда и через кого - это уже перспективная атака. Военных целей там хватает.
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29.09.2022 13:43 Відповісти
О какой войне с НАТО тогда вообще разговор
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29.09.2022 13:52 Відповісти
Колись (перед розвалом Союзу) читав документ ДСП (для службового користування) А там дані по національному складу сержантського офіцерського складу і прапорщиків Радянської армії
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення складали тільки п"яту частину населення Союзу!)
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29.09.2022 14:21 Відповісти
ни о какой. Это ****** от начала и до конца и все это прекрасно знают. И кацапы тоже прекрасно знают, что все это прекрасно знают
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29.09.2022 14:39 Відповісти
ТРИШКИН КАФТАН
Басня И. Крылова

У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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29.09.2022 14:01 Відповісти
В одному точно співпадає політика України та московії, ця війна до останнього росіянина
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29.09.2022 14:06 Відповісти
Хоч погріються перед смертю! Бо у Карелії вже подекуди сніжок пролітає!
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29.09.2022 14:14 Відповісти
То есть агрессивный блок всю жизнь мечтающий захватить рассею - НАТО они совсем-совсем не опасаются?
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29.09.2022 14:15 Відповісти
Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

- Чому?

- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!

Так що ми - страшніші НАТО!!!
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29.09.2022 14:24 Відповісти
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29.09.2022 14:24 Відповісти
Вот теперь и можно учения по всей балтике вместе с финнами у границы устроить. Пусть возвращается бояться.
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29.09.2022 15:06 Відповісти
Це вони так НАТО бояться, що без жодного пострілу тікають від нього?
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29.09.2022 15:13 Відповісти
Так 6-я армия еще весной задвухсотилась под Киевом и даже начальника тогда арестовали.
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29.09.2022 15:23 Відповісти
Зірковий час Фінляндії настав.
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29.09.2022 15:31 Відповісти
Пора возвращать исконно финскую Карелию.
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29.09.2022 15:58 Відповісти
в порівнянні з Україною нато вже безпечна))
можна забирати кацапські війська
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29.09.2022 20:30 Відповісти
 
 