РФ перекинула 80% своїх сил з-під кордону з Фінляндією і державами Балтії для закриття дір в Україні, - Foreign Policy
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Росія закриває утворені в результаті військових поразок "дірки" у своїх силах на полі бою в Україні за рахунок угруповання у Північній Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.
За словами трьох високопоставлених представників Міністерства оборони Європи в цьому регіоні, вже перекинуто 80% угруповання з 30 тисяч російських військовослужбовців.
"Скорочення, яке ми спостерігаємо в цьому регіоні за останні сім місяців, дуже значне", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони однієї з північних країн.
Чиновник підкреслив, що повітряна міць Росії в регіоні не змінилася і що Північний флот Росії на Кольському півострові залишився відносно недоторканим.
Але Росія перекидає високотехнологічну військову техніку, в тому числі зенітні системи і ракети, разом зі своїми військами.
Повідомляється, що Росія, схоже, прибрала кілька зенітних комплексів С-300 з-під Санкт-Петербурга. Один район базування ракет в регіоні, де дислокується 500-й зенітно-ракетний полк Росії, виявився повністю покинутим.
"Причини двоякі і досить прості. Ці сили використовувалися для створення достатньої бойової потужності на початку вторгнення в лютому. Оскільки російські війська зазнавали великих втрат на театрі військових дій, їх доводилося замінювати (і) відновлювати під час бою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
Нинішні і колишні представники Міністерства оборони США і Європи в бесіді з Foreign Policy підкреслили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для регіону, особливо для країн Балтії, і що вони очікують, що Москва відновить свою військову міць в російському Західному військовому окрузі в в довгостроковій перспективі незалежно від того, як піде війна в Україні.
"Вони кинули в Україну майже все, що у них було. Але це дуже вузький спосіб аналізу загроз. Безпосередня пряма військова загроза (Балтійському регіону) наразі явно невелика, тому що у наших кордонів немає професійних військ. Але це не означає, що Росія не є небезпечною", - сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.
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А вот С-300 из города, основанного в 1917-ом Лениным, это уже любопытная новость. Взлететь из Латвии и Эстонии и отработать по этому городку и улететь назад на предельной малой высоте неизвестно куда и через кого - это уже перспективная атака. Военных целей там хватает.
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення складали тільки п"яту частину населення Союзу!)
Басня И. Крылова
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!
- Чому?
- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
Так що ми - страшніші НАТО!!!
можна забирати кацапські війська