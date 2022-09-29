У Маріуполі пролунали вибухи, в районі заводу "Азовмаш" здійнявся стовп диму, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі пролунали вибухи.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм", - написав Андрющенко.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар29.09.2022 13:42 Відповісти Мені подобається 3
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