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У Маріуполі пролунали вибухи, в районі заводу "Азовмаш" здійнявся стовп диму, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм", - написав Андрющенко.

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У Маріуполі пролунали вибухи, в районі заводу Азовмаш здійнявся стовп диму, - Андрющенко 01

Автор: Наталя Джума
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Маріуполь це Україна!.
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29.09.2022 13:42 Відповісти
Наверное урна для галасавания хлопнула
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29.09.2022 13:42 Відповісти
Эх, вот бы кораблик с 12 калибрами захватить с морского или вертолетного десанта. И сразу отработать ими по целям, которые этого не ждут. И потом ими еще кого-то протаранить на закуску, постреляв из пулеметов, затем уйти. Дворец в Геленджике и резиденция в Сочи так и просят калибровки.
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29.09.2022 14:15 Відповісти
 
 