Росіяни не пропускають до Латвії близько 1000 біженців з окупованих територій України, - Гайдай
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На пункті пропуску Бурачки у Псковській області Росії уже 4 дні не випускають громадян України, які намагаються виїхати до Латвії.
Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати. У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію Росії.
Гайдай додав, що в черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.
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Оставайтесь на России, записывайте в диверсанты, через крипту и менял можно легко обеспечить финансирование на всякие нужные покупки для диверсий. Даже десятилетняя девочка может быть полезной. Набрать у бомжа с вич и гепатитом 300мл крови в баночку набором из аптеки в обмен на 2 бутылки, затем эту кровь наносить на иглы от шприцов и раскидывать их по улице, в почтовые ящики и дверные ручки, детские площадки рядом с домом, где живут мусора, военные или же работники военных заводов. Дестабилизация обеспечена в очень хорошем формате, а девочку никто не приметит, спокойно получит деньги за диверсию и уедет в другой город и никто ее не найдет. И что говорить уже про взрослых мужчин. Руснявые заводы и инфраструктура настолько централизованы с нулевыми мерами безопасности, что ущерб может быть тотальным. Беженцы и недовольные могут этим заняться, а не кидать как идиоты в бетонную коробку военкомата коктейли, половина из которых отскакивает (притом чуть ли не в лицо тому, кто бросал) и особых повреждений просто нет, а срок все равно пожизненный за это будет, как как чмоня раньше подохнет, чем выпустят.
Сколько раз видел как со стороны Терехово в Ригу едут машины со следами от пуль!!!
И знаю массу случаев, когда выдавленные боями на Рашку украинцы через Латвию и Польшу добираются в западную часть Украины!