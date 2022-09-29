УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4411 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 170 12
біженці (1015) війна (56290) Латвія (852) Росія (47164) Гайдай_ЛОГА (905)

Росіяни не пропускають до Латвії близько 1000 біженців з окупованих територій України, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,бурачки,псковська

На пункті пропуску Бурачки у Псковській області Росії уже 4 дні не випускають громадян України, які намагаються виїхати до Латвії.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати. У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти блокують евакуаційні автобуси у Василівці, люди йдуть пішки до Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

Гайдай додав, що в черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
показати весь коментар
29.09.2022 13:53
+4
А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
показати весь коментар
29.09.2022 14:21
+2
По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
показати весь коментар
29.09.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так треба
показати весь коментар
29.09.2022 13:52 Відповісти
Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
показати весь коментар
29.09.2022 13:53 Відповісти
Скоріше за все так і було. Моя тітка так і їхала, через Латвію, потім у Литву, Польщу і нарешті в Україну. А все із-за того, що прострочила свій закордонний паспорт і не змогла нікуди виїхати з гребаної Макеївки, як у рашку...
показати весь коментар
29.09.2022 14:16 Відповісти
О боже, они так делают с самого начала. Неужели кто-то думает, что можно выехать, не отдав все деньги до последних через десятки блокпостов с обычным гоп-стопом на дорогах, а потом еще как-либо попасть в Европу напрямую, а не по хитрому маршруту через Казахстан или Узбекистан, при этом деньги давали со стороны. А после мобилизации все, лавочка прикрыта, еще очереди добавились.

Оставайтесь на России, записывайте в диверсанты, через крипту и менял можно легко обеспечить финансирование на всякие нужные покупки для диверсий. Даже десятилетняя девочка может быть полезной. Набрать у бомжа с вич и гепатитом 300мл крови в баночку набором из аптеки в обмен на 2 бутылки, затем эту кровь наносить на иглы от шприцов и раскидывать их по улице, в почтовые ящики и дверные ручки, детские площадки рядом с домом, где живут мусора, военные или же работники военных заводов. Дестабилизация обеспечена в очень хорошем формате, а девочку никто не приметит, спокойно получит деньги за диверсию и уедет в другой город и никто ее не найдет. И что говорить уже про взрослых мужчин. Руснявые заводы и инфраструктура настолько централизованы с нулевыми мерами безопасности, что ущерб может быть тотальным. Беженцы и недовольные могут этим заняться, а не кидать как идиоты в бетонную коробку военкомата коктейли, половина из которых отскакивает (притом чуть ли не в лицо тому, кто бросал) и особых повреждений просто нет, а срок все равно пожизненный за это будет, как как чмоня раньше подохнет, чем выпустят.
показати весь коментар
29.09.2022 13:55 Відповісти
По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
показати весь коментар
29.09.2022 14:55 Відповісти
Кацапам не потрібні громадяни. Їм потрібні "подданниє". Дослівно "під даниною". Раби покірні і забиті...
показати весь коментар
29.09.2022 13:57 Відповісти
Этого и следовало ожидать. Лавка закрыта.
показати весь коментар
29.09.2022 13:59 Відповісти
"Ватнички" недовольны "расеей-матушкой"? Как так?😦
показати весь коментар
29.09.2022 14:04 Відповісти
А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
показати весь коментар
29.09.2022 14:21 Відповісти
Что же вы своих же в ватники записываете, вояки диванные?!
Сколько раз видел как со стороны Терехово в Ригу едут машины со следами от пуль!!!
И знаю массу случаев, когда выдавленные боями на Рашку украинцы через Латвию и Польшу добираются в западную часть Украины!
показати весь коментар
29.09.2022 15:23 Відповісти
Крысам путлера нужны заложники...
показати весь коментар
29.09.2022 15:40 Відповісти
Діду, я з Вами згоден
показати весь коментар
29.09.2022 17:04 Відповісти
 
 