НАТО після витоків на "Північних потоках": Умисна атака на критичну інфраструктуру зустріне рішучу відповідь

Після кількох витоків на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" НАТО обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО.

"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою визначення походження шкоди" - йдеться у заяві.

Члени Альянсу нагадали про своє зобов'язання бути готовими до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами, стримувати їх і захищатися від них.

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"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь" - йдеться у заяві.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.