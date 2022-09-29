НАТО після витоків на "Північних потоках": Умисна атака на критичну інфраструктуру зустріне рішучу відповідь
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після кількох витоків на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" НАТО обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО.
"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою визначення походження шкоди" - йдеться у заяві.
Члени Альянсу нагадали про своє зобов'язання бути готовими до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами, стримувати їх і захищатися від них.
"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь" - йдеться у заяві.
Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.
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а также запретить что-то у нее покупать Китаю и Индии (как можно что-то покупать у страны, которая грозит миру ядерным оружием).
Если в россию не будет поступать ни один доллар - курс рубля обрушится!
передать украине 100 хаймэрсов, 100 байрактаров купить у турции для украины, 1000 танков абрамс (их там полно стоит на складах), 100 самолетов СУ и МИГ с восточной европы, ракеты атакамс с дальностью полета 500 км.
и сказать: "мы будем тут стоять для защиты этих областей, мы в войну вмешиваться не будем. в те области, где идет война - не будем заходить."
С "красной кнопкой" на пульте
ЕС думать нужно было не только о гешефте
@lisitcya
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16 год
На думку амбасадорки ФРН в Україні, населенню варто забезпечити альтернативні джерела інформації та дати можливість мовити різним телеканалам.
Україні було б доцільно відмовитися від формату національного телемарафону,👇