УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4467 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 938 17
війна (56290) визволення (556) полон (1295) полонені (1938)

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну з російського полону повернулись 6 людей. З них 4 морпіхів брали участь у боях за Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед визволених:

  • офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной;
  • цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП 01

"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"

Зазначається, що визволені військові брали участь у боях за Маріуполь.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
показати весь коментар
29.09.2022 14:33
+24
На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
показати весь коментар
29.09.2022 14:39
+18
Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
показати весь коментар
29.09.2022 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bravo 🙏🙏🙏
показати весь коментар
29.09.2022 14:27 Відповісти
Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
показати весь коментар
29.09.2022 14:33 Відповісти
Міняємо цивільних на військових рашистів. А треба мати обмінний фонд з вати.
показати весь коментар
29.09.2022 14:34 Відповісти
На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
показати весь коментар
29.09.2022 14:39 Відповісти
Згоден. А також Райніна - голову ОПЗЖ Харківської області.
показати весь коментар
29.09.2022 14:50 Відповісти
это тот что у Порошенка главой администрации успешно работал?)
показати весь коментар
29.09.2022 16:06 Відповісти
Цікаво, чому відсутня інформація про те, на кого - поміняли наших громадян? І скільки віддали кацапам?
показати весь коментар
29.09.2022 14:51 Відповісти
Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
показати весь коментар
29.09.2022 15:04 Відповісти
Насправді моральна дилема. Складна.
Є можливість когось витягувати - витягують.
показати весь коментар
29.09.2022 15:13 Відповісти
Так вони на окупованих територіях можуть мільйони в заручники узяти, весь сенс обміну нівелюється. Треба міняти комбатантів на комбатантів не інакше. А цивільних на усяку вати, хай відразу живуть в ватному смороді.
показати весь коментар
29.09.2022 16:10 Відповісти
Такого роду замовчування нагадують сумнозвісне: "...Якби ми попередили про війну.... Я би втрачав 5-6 млрд щомісяця..." Отже воно не втратило, а могил...
показати весь коментар
29.09.2022 16:12 Відповісти
Можливо що і не сотню кацапів віддали, а просто когось такого, який москалям конче потрібен був.
показати весь коментар
29.09.2022 18:06 Відповісти
нам нужно возвращать своих....

а у рашиков жизни уже небудет.... там ж.... о п.. а будет...
разбитая раша. без бабла и прочего.. будет в нищете. ( хотя у них и так 20млн в лучшие годы были за чертой бедности)...

после того как раша продует... будут искать козлов отпущения... и тех соловьевых и прочих сами рашики будут вешать....а мы только проведем "посмертные" суды над ними... чтоб увковечить так сказать ушлепков 21го века.. в историю.

там уровень жизни будет как незнаю где.. с северной кореей сравнивать только что.

... будут те рашики прятатьяс гдето в горах или еще гдето.. и жить как крысы бегая по миру от возмездия..
показати весь коментар
29.09.2022 16:11 Відповісти
Такое у клоуна, всегда засекречено, отдал наверное, минимум с сотню рашистов, за наших шестерых.
показати весь коментар
29.09.2022 17:02 Відповісти
99,99 % що серед ціх шістьох немає твого брата, сестри, сина ...
показати весь коментар
29.09.2022 19:48 Відповісти
Проклятая всем миром раша, не будет тебе никакого прощения ни на этом свете, ни на том. Гореть тебе синим пламенем, за все твои нечеловеческие преступления!
показати весь коментар
29.09.2022 17:19 Відповісти
Посмотрите на лица морпехов, побывавших в аду.
Теперь им ничего уже на страшно!
показати весь коментар
29.09.2022 19:57 Відповісти
 
 