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Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україну з російського полону повернулись 6 людей. З них 4 морпіхів брали участь у боях за Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед визволених:
- офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной;
- цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.
"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що визволені військові брали участь у боях за Маріуполь.
Топ коментарі
+26 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар29.09.2022 14:33
+24 Член Сухов Кабаев
показати весь коментар29.09.2022 14:39
+18 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар29.09.2022 15:04
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Будь ласка, зачекайте...
Є можливість когось витягувати - витягують.
а у рашиков жизни уже небудет.... там ж.... о п.. а будет...
разбитая раша. без бабла и прочего.. будет в нищете. ( хотя у них и так 20млн в лучшие годы были за чертой бедности)...
после того как раша продует... будут искать козлов отпущения... и тех соловьевых и прочих сами рашики будут вешать....а мы только проведем "посмертные" суды над ними... чтоб увковечить так сказать ушлепков 21го века.. в историю.
там уровень жизни будет как незнаю где.. с северной кореей сравнивать только что.
... будут те рашики прятатьяс гдето в горах или еще гдето.. и жить как крысы бегая по миру от возмездия..
Теперь им ничего уже на страшно!