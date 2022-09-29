Три російські винищувачі Су-30 перекинуто на аеродром "Барановичі" в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"
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На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну (Білорусь. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.
За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.
"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а ті, які стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.
Будь ласка, зачекайте...
Японці можуть висаджуватись на Сахалін...
Та вже писали про відновлення в Білорусі злітних смуг і залізниці поруч з нами.
А також наміри йти на Волинь коли болота замерзнуть.
Якщо діячі не покрали... В нас же областю керує такий собі донбасєц Погуляйко. Зелічка поставив.
потрібно взяти у сша ракети і це все знищити.
А вдарить кто разрешит?
На том план и закончился.
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
Какие только идиотские отмазки не придумают, чтобы оправдать собственную тупость и трусость.
Заодно историю Рб 1990-х поучи, если читать в состоянии.
Забавно, что громче всех сейчас орут про "оккупацию" и "фсб" те, кто своими руками строили лукашизм десятилетиями. И с БЧБ флагами носятся, что особенно мерзко, те, кто поносили последними словами Позняка
одна из таких. типа президент.
З самого початку повномасштабного вторгнення.
Тому не буде великим гріхом вибрати момент, коли там кацапи постягують живу силу і техніку на бази і влупити по них чимось важким.
"Бацька" ж не буде стримувати кацапів, то краще вдарити на випередження.