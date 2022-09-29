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Три російські винищувачі Су-30 перекинуто на аеродром "Барановичі" в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,літак

На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну (Білорусь. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.

За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а ті, які стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Поки не почнуть курити на аеродромах та нпз то діла не буде
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29.09.2022 14:35
+12
Чому б ЗСУ не зробити пістюкам на цьому аеродромі свято Хелоуїн, поки вони не зробили нам?
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29.09.2022 14:40
+11
я задав питання білорусам-так ви ж обслуговуєте рашистів..надаєте житло,їжу ,паливо.обслуговуєте їх військові машини..танки...лікуєте їх...
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
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29.09.2022 14:48
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Поки не почнуть курити на аеродромах та нпз то діла не буде
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29.09.2022 14:35 Відповісти
Как, все 3?
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29.09.2022 14:36 Відповісти
Це всі, що залишались на прикритті кацапського далекого сходу.
Японці можуть висаджуватись на Сахалін...
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29.09.2022 15:59 Відповісти
Так, поки китайці не випередили.
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29.09.2022 18:22 Відповісти
Це тіпа захід України атакувати.
Та вже писали про відновлення в Білорусі злітних смуг і залізниці поруч з нами.
А також наміри йти на Волинь коли болота замерзнуть.
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29.09.2022 14:39 Відповісти
Цікаво , а кордон мініруют ? Чі знову чекають що кацапи нападуть зненацька ?
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29.09.2022 14:41 Відповісти
З січня почали готуватись.
Якщо діячі не покрали... В нас же областю керує такий собі донбасєц Погуляйко. Зелічка поставив.
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29.09.2022 14:43 Відповісти
границу не минируют. Минируют ТМками дороги и возможные пути проезда тяжелой техники. Последних очень немного из-за лесистости и местами заболоченной местности.
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29.09.2022 14:49 Відповісти
Заспокойтеся! УЖЕ!!! Хлопці казали "звідти" - "Якщо Лука "сіпнеться" - "отоваримо" Не встигнуть і до кордону добраться Снаряди готові! 24 лютого вже не буде!
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29.09.2022 15:57 Відповісти
Кто там на болоте вооооет )
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29.09.2022 16:57 Відповісти
Пора укріпляти ТЕРОБОРОНУ на півночі України .
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29.09.2022 14:39 Відповісти
И шо, када начинатьбсяццца🤔🧐😁 Сколько можна,*****, пугалки размещать🤔 Не, чтоб сказать где ближайшие курсы по изучению и боевому применению, ПЗРК Стингер, Игла, Стрела и т.п. Так допугаете, что снова толпа ломанется, как кацап через грузинскую границу, хотя... Пусть Германия потом с Хрянцией и иже с ними как эту толпу накормить и приютить, а вот арабы и кацапы в ЕС пускай сразу вешаются
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29.09.2022 14:39 Відповісти
Чому б ЗСУ не зробити пістюкам на цьому аеродромі свято Хелоуїн, поки вони не зробили нам?
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29.09.2022 14:40 Відповісти
Да, чому 🤔🧐😁
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29.09.2022 14:41 Відповісти
Може тому, що там проходять потоки Арахамії? Тобто з тієї ж причини, чому майже не чіпають москальський бізнес в Україні.
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29.09.2022 15:05 Відповісти
Може Ердоган мае попередити Лукашенко , що ЩЕ ОДНА РАКЕТА С ТЕРІТОРІІ БІЛАРУСІ І УКРАЇНА ВДАРИТЬ ПО ІХ АЄРОДРОМАМ
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29.09.2022 14:43 Відповісти
І шо таки вдарить, можна сподіватись 🤔
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29.09.2022 14:55 Відповісти
А я Вам зараз 3 місця на карті покажу, звідки планується нанести удар ... ))
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29.09.2022 15:00 Відповісти
та 40 аеродромів навколо України. там зосереджено 400 літаків.

потрібно взяти у сша ракети і це все знищити.
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29.09.2022 14:43 Відповісти
хороший план )
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29.09.2022 14:55 Відповісти
Взять на халяву всегда обалденный план.
А вдарить кто разрешит?
На том план и закончился.
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29.09.2022 15:06 Відповісти
Ото піди і візьми та й ото все і знищ, та ніжкою не забудь грізно так тупнути, щоб москальські пайлоти протиперегрузочні костюмчики зі страху до дирок проперділи 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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29.09.2022 14:58 Відповісти
пришло время покурить
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29.09.2022 14:46 Відповісти
я задав питання білорусам-так ви ж обслуговуєте рашистів..надаєте житло,їжу ,паливо.обслуговуєте їх військові машини..танки...лікуєте їх...
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
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29.09.2022 14:48 Відповісти
просто уявив..якби скинули 20 році бульбофюрера а не ходили з шаріками і цвіточками..нехай готуються тепер до всєобщей могілізації..лукашенка карту покаже откуда будєт нападєніє
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29.09.2022 14:54 Відповісти
Ви не задасьте питання гострі навіть на так званих білоруських опозиційних сайтах..Там дозволяється тільки ,клясти на лукашенку--прославляти той полк каліновского,що вони прийдуть асвабадят..ну звичайно з ЗСУ прийдуть..ну і заклики Живє ковбаса..тобто білорусь,ніби то вона сама по собі на столі появиться
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29.09.2022 15:04 Відповісти
задай тож пытанне жителям оккупированных территорий
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29.09.2022 16:06 Відповісти
Оккупированные - это Херсонская область, например. А когда выбрали сами, добровольно радостно, после чего 25 лет перевыбирали и культивировали лукашизм, и только на 26-й год "надоел" председатель колхоза, но не сам колхоз - это точно оккупация?

Какие только идиотские отмазки не придумают, чтобы оправдать собственную тупость и трусость.
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29.09.2022 17:03 Відповісти
херню несешь. лукнявого никто радостно не выбирал. он был посажен при содействии ФСБ и поддерживался всеми удобнымы способами уже 27 лет. убийствами политиков и журналистов не говоря уже о прямой интервенции руснявых в 2020 году. Беларусь под оккупацией также как и херсонская область если до тебя не доходят простые вещи..
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30.09.2022 06:18 Відповісти
ещё один малолетний долбо%б, вышедший из комы в 2020 году. Желаю, чтобы вторая половина мозга тоже вернулась в сознание.

Заодно историю Рб 1990-х поучи, если читать в состоянии.
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30.09.2022 14:16 Відповісти
ну ты и болван. я эту историю видел в жизни и знаю до мелочей руснявую операцию по оккупации Беларуси с именами планами и целями. гундеть про выбор удел таких долбоклюев как ты.
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30.09.2022 17:48 Відповісти
Если бы ты видел - не нёс бы "невероятную" ахинею. В 94-м его не просто выбрали сами белорусы, добровольно и радостно, а буквально на руках внесли на трон. То, что его поддерживало российское гэбьё - это и ежё понятно. Но с радостными истериками ему дали власть сами белорусы. И минимум 20 последующих лет он гарантированно имел поддержку польшинства в обществе, даже без фальсификаций.

Забавно, что громче всех сейчас орут про "оккупацию" и "фсб" те, кто своими руками строили лукашизм десятилетиями. И с БЧБ флагами носятся, что особенно мерзко, те, кто поносили последними словами Позняка
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30.09.2022 18:07 Відповісти
Ты бы послушал что Позняк говорит о том времени. В 1996 году когда Лукадрищ впервый раз столкнулся с возможностью импичмента. С бело-красно белым флагом бывшие лукашисты рашисты не бегают они складывают руки сердечками и вяжут на руки белые ленточки называя куйло мудрым лидером и роисся нам не враг. светка тихановская
одна из таких. типа президент.
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30.09.2022 19:16 Відповісти
Про 1996 год мне рассказывать не надо. Я там был на площади 24 ноября, в свой день рождения. Среди всего лишь 200 человек - вот сколько белорусов тогда протестовали против Луки и сдаче страны расее. Белорусы сами сдали страну и обеспечили правление луки. Сами и добровольно.
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01.10.2022 10:38 Відповісти
Останне, що побачать пілоти цих літаків, яке ж дивовижне Полісся
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29.09.2022 14:54 Відповісти
Ну Бульбосрусь ведь не участник" конфликта",это мы и наблюдаем.
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29.09.2022 15:09 Відповісти
Кажись пора... Хаймарс дістане?
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29.09.2022 15:17 Відповісти
Пара СУ-34 вжее залетіла в Україну...впали десь у лісі...не встигли навіть парашута розкрить ..🦍🦍відос у Ютьюбі...
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29.09.2022 15:27 Відповісти
Шо, апять Київ за три дня будуть брати?
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29.09.2022 15:45 Відповісти
будут отсекать Украину от границы с Польшей.
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29.09.2022 16:07 Відповісти
Очевидним є те, що Білорусь уже стала на сторону РФ у цій війні.
З самого початку повномасштабного вторгнення.
Тому не буде великим гріхом вибрати момент, коли там кацапи постягують живу силу і техніку на бази і влупити по них чимось важким.
"Бацька" ж не буде стримувати кацапів, то краще вдарити на випередження.
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29.09.2022 17:19 Відповісти
 
 