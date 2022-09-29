Три російські винищувачі Су-30 перекинуто на аеродром "Барановичі" в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну (Білорусь. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.

За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а ті, які стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР