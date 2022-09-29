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Росія гатить по Чернігівщині та Сумщині, за годину - 55 вибухів, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини. Лише за одну годину зафіксовано 55 вибухів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку рф в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський". ... Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

За попередніми даними, росіяни влучили в тваринний комплекс у Соснівці та пошкодили ЛЕП.

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Автор: Ольга Лузан
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а ми чому не гатим по тих точках, звідки стріляє росія?

а, нам же америка заборонила хаймерси по території росії застосовувать.

а турція байрактари ж не заборонила...
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29.09.2022 14:41 Відповісти
для того, что бы гатить по тем точкам - для этого надо что бы у ДПСУ были подразделения с AN/TPQ-49 и L118. А это все добро у нас на фронтах. И пока не освободим "внезапно" захваченный юг страны, трансграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области будут продолжаться.
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29.09.2022 15:05 Відповісти
Ну и какой идиот пошлёт туда, в прямую зону контроля российского ПВО байрактар? чтобы его сбили? 14 байрактаров сбито только по данным орикса, а на самом деле вдвое больше. Беречь их надо. Разберутся наши на месте, что к чему.
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29.09.2022 15:18 Відповісти
потому что говноком в нестираной футболке и небритый...в общем чмо.
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29.09.2022 15:28 Відповісти
А відповіді нема, тому що так Їрмак мститься меру Чернігова.
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29.09.2022 14:47 Відповісти
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29.09.2022 14:48 Відповісти
 
 