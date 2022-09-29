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Росія гатить по Чернігівщині та Сумщині, за годину - 55 вибухів, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини. Лише за одну годину зафіксовано 55 вибухів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, попередньо зі ствольної артилерії) по території України з боку рф в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський". ... Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
За попередніми даними, росіяни влучили в тваринний комплекс у Соснівці та пошкодили ЛЕП.
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а, нам же америка заборонила хаймерси по території росії застосовувать.
а турція байрактари ж не заборонила...