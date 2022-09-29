"Енергоатом" спростовує інформацію про загоряння на енергоблоці №2 Запорізької АЕС

НАЕК "Енергоатом" не підтверджує інформацію, що з’явилася у деяких телеграм-каналах, про загоряння на енергоблоці 2 Запорізької атомної станції (ЗАЕС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на 15:40 29 вересня 2022 р. на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь", - зазначають у пресслужбі "Енергоатому".

"У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь", - йдеться у повідомленні.

"Ми припускаємо, що зазначена недостовірна інформація з‘явилась внаслідок наступної події. Периметр навколо ЗАЕС - замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лис. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух - на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності", - додають у "Енергоатомі".

Отже, як зауважується, наразі найбільшу небезпеку становить замінований рашистами периметр станції та підходи і під'їзди до неї. Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб - створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України.

Раніше ряд Телеграм-каналів повідомляли про позаштатну ситуацію на ЗАЕС - загоряння на блоці №2.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.