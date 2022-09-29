Без розблокування портів заплановані в бюджеті на 2023 рік податки від металургійної галузі отримати буде неможливо, - Каленков
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Заплановані в проєкті бюджету податкові надходження від гірничо-металургійного комплексу неможливо досягнути без розблокування портів для експорту металу на залізорудної сировини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
У проєкті бюджету-2023, який буде розглядати Верховна Рада, уряд попередньо закладає надходження від залізорудної ренти у розмірі 5,4 млрд гривень до державного і ще 2,3 млрд гривень у місцеві бюджети, тобто сукупно 7,7 млрд. Однак, на думку експерта, цей прогноз є вкрай оптимістичним: у 2021 році бюджет отримав лише трохи більшу суму від ренти — 8,07 млрд грн.
При цьому реальна ситуація в галузі вкрай критична: немає внутрішнього попиту, галузь в середньому завантажена на 15% від своїх довоєнних потужностей, виплавка сталі за 8 місяців 2022 року скоротилася на 64,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року тощо.
"Збільшення обсягів експорту може посприяти відновленню виробництва металу і залізорудної сировини, але в умовах блокування морських портів для продукції ГМК на це годі сподіватися. Зважаючи на значно довші маршрути до західних прикордонних переходів, у порівнянні з транспортуванням до південних портів, а також на кількаразове підвищення тарифів Укрзалізниці — логістичні витрати підприємств ГМК з минулого року збільшилися у 4-6 разів. Це суттєво впливає на собівартість, а отже і на конкурентоспроможність нашої продукції на західних ринках. Галузь давно працює у збиток, доходи підприємств покривають лише 50-80% змінних витрат, навіть при середньому завантажені на 15%", - підкреслив він.
Отже, на думку експерта, задля збільшення податкових та валютних надходжень держава зі свого боку має підтримати саму галузь, принаймні послабивши логістичне навантаження, в тому числі шляхом домовленостей про розблокування портів для продукції ГМК.
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а почему - с зерном можно было а металл сворованный в Украине как путен будет продавать?
Отже, ..., задля збільшення ... надходжень держава ... має підтримати .. галузь, .. послабивши .. навантаження,.. шляхом домовленостей ... ГМК. Джерело: https://censor.net/ua/n3370435
Вунікуми із ОПи та хтознащотаке Шмигало? Ціну брухту, вашими ж маніпуляціями, доведіть до 0.3грн- 3% іржіть із кожного українця, що змушений буде здавати, щоб вижити на асфальтованих джунглях..
Але найкращий варіант - звільнення до початку 2023 року Півдня України і морського узбережжя від окупаційних військ пітьми зі знищенням чф рф та навколишніх авіабаз супротивника.
Крім того, можна залізницею до європортів, а звідти - морем. Кривий Ріг же не на узбережжі?
Звичайно, що таке транспортування здорожає продукцію.
Але заради цього не треба робити з рашкою якісь договорняки
Ви все життя кров з України пили, може достатньо ?
Чи адресу дай?