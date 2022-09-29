Систему оповіщення населення від ДСНС запустять із 1 грудня: разом з повідомленнями надходитимуть інструкції щодо дій

Тестування системи екстреного оповіщення Cell Broadcast завершене, надалі обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про реальні загрози на місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

"Ми завершили тестування по всій країні, яке проводили з 7 по 23 вересня. Всього за весь період тестування ми відправили у кожному регіоні вісім сповіщень", - сказав він.

У подальшому, з грудня поточного року, обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Разом з повідомленнями надходитимуть інструкції стосовно подальших дій, розповів Примуш.

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Після завершення воєнного стану екстрені сповіщення надсилатимуть обласні держадміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також, у разі потреби, є можливість надсилати такі сповіщення централізовано по всій Україні.

Примуш зазначив, що тестування нової системи екстрених сповіщень продемонструвало її ефективність, зокрема повідомлення до абонентів надходили впродовж 20-30 секунд.

"На початку тестування ми мали 41 відсоток покриття абонентів, зараз система досягла 67 відсотків — це досить непоганий показник. Нам вдалося налаштувати операційні системи більшості смартфонів і моделі телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз ми працюємо над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони більш старих версій", - розповів посадовець.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні почали тестувати нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації через мобільні телефони, у грудні вона запрацює у постійному режимі.

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