Понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів покинули росіяни під час відступу, - Східне угруповання
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Збройні сили України зібрали понад тисячу одиниць трофейної техніки та озброєння, покинутих російськими військами під час відступу.
Про це в етері національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на питання скільки техніки ЗСУ отримали завдяки "російському ленд-лізу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я б його назвав не ленд-лізом. Ленд-ліз - це позитивна конотація. США допомагали під час Другої світової війни і нам допомагатимуть. А я б сказав, що це - початок виплати контрибуції і репарацій зі сторони цих нелюдів. Думаю, це правильніше позиціювання. Вони нам вже виплатили понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
Не треба плутати божий дар з я єчнею!
Пробачте, що вклинився
Ніх..я собі!!!! Цілу армію можна озброїти!
В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
А зараз те, що робиться - то трохи окреме питання.
І ще, наша розмова пішла в неправильне русло. Винні чи не винні німці - це не таке важливе питання. Важливе питання - чому українські танкові заводи не постачають в ЗСУ озброєння?
А про більшовиків.. нагадайте будьласка, їм українці висунули якісь претензії? Щось не памʼятаю.
А щодо Мельника і його прихільників... якщо вони обрали Зєлю, то чого б і не робити з Мєльника героя...
А унітаз.... надягнув собі на голову,та бігом в свій суходрищенськ...
Росія вийшла на перше місце по кількості поставляємої нам зброї!
1 росія
2 США
3 Великобританія
Не підкидуйте їм ідеї...
Мешканець села Синдарівське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк передав ЗСУ покинуту російську військову техніку. Зокрема, чоловік знайшов для українських захисників російські БМП, танк, броньовик «Тайфун», бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три КамАЗи снарядів, повідомляє Національна спілка журналістів України.
Під час початку російського вторгнення Павло Струк був у Ніжині. Коли повернувся додому, то побачив колони російської техніки. Згодом Павло помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоби передати ЗСУ. 2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни. У цій колоні було близько 800 танків та іншої техніки. ЗСУ підірвали міст, тому частина техніки не встигла проїхати.
«Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось повинно залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, дійсно танк, Т-72, правда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Натомість весь боєкомплект на місці і справні акумулятори», - розповів чоловік.
Він подзвонив свату, а сам тим часом сторожив військову техніку, щоб ніхто не вкрав знахідку. Чоловік не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб нагородили його свата, який разом з ним під обстрілами забирав російську техніку.