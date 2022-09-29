Понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів покинули росіяни під час відступу, - Східне угруповання

Збройні сили України зібрали понад тисячу одиниць трофейної техніки та озброєння, покинутих російськими військами під час відступу.

Про це в етері національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на питання скільки техніки ЗСУ отримали завдяки "російському ленд-лізу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я б його назвав не ленд-лізом. Ленд-ліз - це позитивна конотація. США допомагали під час Другої світової війни і нам допомагатимуть. А я б сказав, що це - початок виплати контрибуції і репарацій зі сторони цих нелюдів. Думаю, це правильніше позиціювання. Вони нам вже виплатили понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем різних типів", - сказав він.

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