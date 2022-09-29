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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Угорщина проти нових санкцій ЄС, якщо вони обмежать постачання російських енергоресурсів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Будапешт не підтримає новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо до нього будуть включені санкції у сфері енергетики.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Угорщина вже достатньо зробила для збереження європейської єдності, але якщо в новому пакеті санкцій ЄС будуть енергетичні санкції, ми не зможемо і не підтримуватимемо їх", - заявив шеф офісу Віктора Орбана.

Гуляш сказав, що Будапешт чекає на остаточний список запропонованих санкцій, який можна буде предметно обговорювати, і підкреслив, що "Угорщина не може підтримати енергетичні санкції" щодо Росії.

Читайте: Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель

Нагадаємо, 26 вересня прем'єр-міністр Угорщини Орбан назвав Європейський Союз "енергетичним карликом"порівняно з "енергетичним гігантом Росією" та заявив, що саме санкції проти Кремля перетворили "локальну війну в Україні" на глобальну.

28 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель представили восьмий пакет санкцій проти Росії, який, як було заявлено, "створює правову базу для стелі цін на російську нафту".

Також читайте: Естонія з 1 січня офіційно відмовиться від російського газу, - Рейнсалу

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Треба знищити ще й газопровод, з якого Угорщина отримує газ. І питання буде знято.

Для Німеччини, наприклад, такого питання більше не існує.
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29.09.2022 16:16
+14
чекати не треба, кацапських прихвостнів видно здалеку.
вас, гандонів, треба виклюти з ЄС
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29.09.2022 16:17
+10
Імперія помирає під хлопки. В тому числі і хлопки консерв, що відкриваються.
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29.09.2022 16:15
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Імперія помирає під хлопки. В тому числі і хлопки консерв, що відкриваються.
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29.09.2022 16:15 Відповісти
Треба знищити ще й газопровод, з якого Угорщина отримує газ. І питання буде знято.

Для Німеччини, наприклад, такого питання більше не існує.
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29.09.2022 16:16 Відповісти
ні, не треба! вони самі його знищать)
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29.09.2022 16:32 Відповісти
чекати не треба, кацапських прихвостнів видно здалеку.
вас, гандонів, треба виклюти з ЄС
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29.09.2022 16:17 Відповісти
та їх би вже давно виключили би, але там одразу з"явиться плацдарм рашки, бо той типу правий а насправді популіст орбан лукашенка не краще і не розумніший. Ось і терплять.
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29.09.2022 18:03 Відповісти
Зрозумів.
Але фінансувати сепаратиста, опортуніста до ЄС, і як мінімум кацапського прихвостня - це не те, чого чекає Україна.

Він знов "наклав" заборону на частину 8-го пакету.

Якщо нас переб`.ть, то це буде індикатором наступним народам,
хоч вони в НАТО чи ні, але вони - наступні.

Хотілось би більшої підтримки, із-за океану.

Разом із підтримкою європейських сусідів - переможемо.
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29.09.2022 18:34 Відповісти
Останнім часом поставки тробопроводами зовсім не надійні стали...
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29.09.2022 16:17 Відповісти
після перемоги требу угорщину денацифікувати
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29.09.2022 16:18 Відповісти
Хай угри переселяються в район Ханти-Мансійську і будуть завжди з газом.
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29.09.2022 16:24 Відповісти
Я все задумуюсь - в що перетворилась Угорщина в результаті падіння/розвалу совка і ліквідації Варш.договору в 1991-му році?
Спало на думку: в таку ж імперію, як і касапія. З тим же менталітетом більшості населення. Якщо і є якась відмінність, то лише в тому, що на лаптєстанні - геть все населення (в межах похибки) проімперське. Ну, і несуттєва різниця між Орбаном і ******...
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29.09.2022 16:27 Відповісти
Угорщина теж була імперією, і у неї також є фантомні болі минулої імперської велечі. У них взагалі присутня антиукраїнськість як така.
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29.09.2022 16:32 Відповісти
АвстроУгорська!
Ви бачите різницю? Я бачу)
Друнорядний ЧЛЕН імперії уявляє себе імперією))))))))))))))
Це навіть не смішно! Ми не раби, раби не ми)

Нагадує анек:
Замучав геморой вини-пуха. пішов він до лікаря-гіпнотезера)
Лікар пообіцяв і зробив те, що зміг)
Іде Віні по дорозі, бЗдить, та губить гівно....

ВЗЗЗ..., -Це не я. БЗЗЗ... - Це не я)
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29.09.2022 16:40 Відповісти
мені орбан більше лукашенка нагадує, багато розмов про захист народу і все таке інше, і насправді все навпаки робить. Єдине що зробили доброго, так це пропоганду гомо в школах заборонили (що правильно, діти мають вчитися і мати дитинство, виростуть - визначаться) і то, мабуть тільки тому що йому то нічого не коштувало, а треба було підтримати образ борца за традиції.
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29.09.2022 18:06 Відповісти
Вона не "перетворювалася" Вона нею завжди була!!! Просто форми різні В 1848-му вона "показала зуби" - перетворила "революцію" у відтворення "Великої Угорщини" Та так, що народи, яких німці в Австрії ""угнєтали", встали на захист імперії! Русини вели російський експедиційний корпус по Карпатах, "опришки" і "гайдуки" громили мадяр на прикордонні!
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29.09.2022 19:14 Відповісти
Ну, так нехай орбан пірнає у балтику і ремонтує газопроводи. І треба забути його витягти
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29.09.2022 16:28 Відповісти
Як буде угорською "Брись нах*й шмара!"?
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29.09.2022 16:28 Відповісти
Google translate у допомогу, тільки *****?
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29.09.2022 16:33 Відповісти
А люди кажуть, що в Чорному морі кацапи сотні мін розкидали. Раптом деякі з них отримають від'ємну плавучість і здетонують на дні, десь в районі турецького чи південного потоків? Зрозуміло, цілком випадково!

Ой, шо то буде коїтися з тими уграми!
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29.09.2022 16:32 Відповісти
А з туреччиною?
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29.09.2022 16:35 Відповісти
Австро -- Венгрія -- вспомнила баба як дівкою була.
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29.09.2022 16:34 Відповісти
То нехай вийдуть з ЄС. Теж мені проблема!
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29.09.2022 16:59 Відповісти
То що, 7.5 млрд євро для Угорщини до побачення тоді? ЄС, розберіться вже з цими фашистами-зрадниками всередині вашої родини!
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29.09.2022 17:35 Відповісти
Коли цю паршиву вівцю приберуть з отари?
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29.09.2022 17:41 Відповісти
Просто іди на йух,гуляш смердючий.
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29.09.2022 18:38 Відповісти
 
 