Угорщина проти нових санкцій ЄС, якщо вони обмежать постачання російських енергоресурсів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Будапешт не підтримає новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо до нього будуть включені санкції у сфері енергетики.
Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Угорщина вже достатньо зробила для збереження європейської єдності, але якщо в новому пакеті санкцій ЄС будуть енергетичні санкції, ми не зможемо і не підтримуватимемо їх", - заявив шеф офісу Віктора Орбана.
Гуляш сказав, що Будапешт чекає на остаточний список запропонованих санкцій, який можна буде предметно обговорювати, і підкреслив, що "Угорщина не може підтримати енергетичні санкції" щодо Росії.
Нагадаємо, 26 вересня прем'єр-міністр Угорщини Орбан назвав Європейський Союз "енергетичним карликом"порівняно з "енергетичним гігантом Росією" та заявив, що саме санкції проти Кремля перетворили "локальну війну в Україні" на глобальну.
28 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель представили восьмий пакет санкцій проти Росії, який, як було заявлено, "створює правову базу для стелі цін на російську нафту".
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Для Німеччини, наприклад, такого питання більше не існує.
вас, гандонів, треба виклюти з ЄС
Але фінансувати сепаратиста, опортуніста до ЄС, і як мінімум кацапського прихвостня - це не те, чого чекає Україна.
Він знов "наклав" заборону на частину 8-го пакету.
Якщо нас переб`.ть, то це буде індикатором наступним народам,
хоч вони в НАТО чи ні, але вони - наступні.
Хотілось би більшої підтримки, із-за океану.
Разом із підтримкою європейських сусідів - переможемо.
Спало на думку: в таку ж імперію, як і касапія. З тим же менталітетом більшості населення. Якщо і є якась відмінність, то лише в тому, що на лаптєстанні - геть все населення (в межах похибки) проімперське. Ну, і несуттєва різниця між Орбаном і ******...
Ви бачите різницю? Я бачу)
Друнорядний ЧЛЕН імперії уявляє себе імперією))))))))))))))
Це навіть не смішно! Ми не раби, раби не ми)
Нагадує анек:
Замучав геморой вини-пуха. пішов він до лікаря-гіпнотезера)
Лікар пообіцяв і зробив те, що зміг)
Іде Віні по дорозі, бЗдить, та губить гівно....
ВЗЗЗ..., -Це не я. БЗЗЗ... - Це не я)
Ой, шо то буде коїтися з тими уграми!