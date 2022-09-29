Росія - єдина країна, яка анонсує свої міжнародні злочини в прямому телеефірі, - Стано
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Росія є єдиною країною, яка оголошує про свої міжнародні злочини та порушення Статуту ООН у прямому телеефірі та анонсує їх.
Про це заявив на пресконференції у Брюсселі представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Крім того, що Європейський cоюз не визнає зрежисовані бутафорські референдуми на території України, він також закликає всі країни наслідувати цей приклад і не визнавати цю протизаконну анексію. Росія вже не просто вдирається на територію іншої країни, вбиває мирних жителів, руйнує громадянську інфраструктуру, займається мародерством, крадучи зерно, вона перейшла на новий рівень ескалації та краде чужі території. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив він.
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.
23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".
"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.
В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.
28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.
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в о н и це шкурою відчувають
Не знаю щодо переламу в бойових діях, бо ж не експерт. Проте ми з вами зараз наочно спостерігаємо перелам іншого штибу: психологічний. Ми бачимо, як росіяни починають нас боятися.
Страхом змінюються традиційні для росіян зневага, зверхність та презирство. Страхом змінюється сором'язливе співчуття. Страхом змінюється байдужість.
Залишаються лише страх та ненависть. Але в підсвідомості росіян навіть корені цієї ненависті зсуваються з невиправданого історичного відчуття власної переваги та з імперського шовінізму в інший бік: сьогодні росіянин починає ненавидіти українця через те, що його боїться.
Ви можете не слідкувати за подіями в РФ, можете ігнорувати їхнє інформаційне поле. Але запах тваринного страху вже починає його отруювати.
Цей запах відчувається в їхніх пропагандистських шоу. Він відчувається в їхніх телеграм-каналах, абсолютно ідеологічно полярних. Його можна відчути в їхніх новинах, та, очевидно серед тих росіян, які зараз тікають від мобілізації. Він застиг у повітрі там, де війну намагалися не помічати. Цей запах ні з чим неможливо сплутати: навіть їхній президент в своїх зверненнях та виступах відтепер смердить страхом. Страхом перед народом, існування якого він спробував заперечити.
Росіяни починають нас боятися. Головний перелам цієї війни вже відбувся. Він відбувся завдяки стійкості Збройних Сил, завдяки незламності нашого народу. Завдяки міжнародній підтримці. Але в першу чергу - завдяки тому, що українські захисники знищують фізично не лише загарбника, а й всю його столітню міфологію.
Росіянам можуть бути байдужі смерті своїх співвітчизників. Їм може бути плювати на втрати серед мирного населення, на втрати живої сили, або навіть на власне життя. Але вони бояться, бо бачать, що увесь той історичний міф, навколо якого будується саме їхнє існування, незабаром здохне.
Росіяни бояться українців. Тому що українці руйнують саме поняття "russian", сам сенс цього їхнього існування.
Росіяни мають боятися українців. Тому що ця найпримітивніша емоція - єдина, яку їхній емпатійно кастрований народ здатний повноцінно відчути.
Страх перед українцями, перед Україною, має міцно закарбуватись в їхній генетичній пам'яті, він має потрапляти до них разом із молоком матері. Це - головна задача нашої держави, нашого народу, наших Збройних сил. Зробити так, щоб постійний запах страху охопив та задушив усю їхню імперію.
Росіяни бояться українців.
Тому що українці більше не бояться нічого.
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І якщо кацапія витравила в своїх громадянах всі людські почуття, то треба давити на те тваринне, що з ними назавжди і від чого не втечеш.
І ті майже 300 тис., що втекли зараз з країни - це найкращий доказ того, що це працює. Україна тільки тоді буде дихати вільно, коли північні звірі будуть її боятися, як хижак вогню.
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Мабуть, росія - це перша в новітній історії країна, з якої тікає населення не тому, що на їх країну напали, а тому що їх країна сама напала і отримує гідну відсіч.
При цьому тікають здебільшого чоловіки, які мають освіту та якісь статки, які мають гроші, здебільшого це фахівці середнього та високого рівня достатку.
Біднота ж, яка звикла жити в лайні, постійно бухати і слухати пропаганду - буде йти на утилізацію, сподіваючись, що хоча б їх рідні отримають гробові (але й це не точно).
Чи здатні росіяни з дна повстати проти багатіїв, проти Кремля? - сумнівно. А ті, кому є що втрачати і хто оцінює своє життя в більшу суму, ніж може сплатити армія росії - просто тікають...
Вона так тішить его своїм громадянам.