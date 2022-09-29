Мешканцю Бахмута, який здавав ворогу місця дислокації ЗСУ, загрожує до 8 років за ґратами, - прокуратура
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Артемівського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Бахмута за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Поо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Донецької обласної прокуратури
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік за допомогою мобільного додатку надсилав користувачу, особа якого наразі встановлюється, текстові повідомлення про місця дислокації особового складу та вогневі позиції Збройних Сил України на території Бахмутського району", - ідеться в дописі.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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@countelephants
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6 год
У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?
28 будет в самый раз. Под шконкой.
відвертих паскуд путін витягує обміном бо дурнуватий зеленський мінятися не вміє а прихованих паскуд українські судді, призначені порошенком і залишені зеленським випускають з умовним терміном за державну зраду.
Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.