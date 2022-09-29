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Мешканцю Бахмута, який здавав ворогу місця дислокації ЗСУ, загрожує до 8 років за ґратами, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Артемівського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Бахмута за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Поо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Донецької обласної прокуратури

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік за допомогою мобільного додатку надсилав користувачу, особа якого наразі встановлюється, текстові повідомлення про місця дислокації особового складу та вогневі позиції Збройних Сил України на території Бахмутського району", - ідеться в дописі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
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29.09.2022 17:49
+12
Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
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29.09.2022 17:52
+11
Малувато буде!
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29.09.2022 17:44
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Малувато буде!
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29.09.2022 17:44 Відповісти
підор
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29.09.2022 17:45 Відповісти
Хуже. ***** хоть человек, а это ......
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29.09.2022 17:46 Відповісти
Judge Rico Dredd

@countelephants

·

6 год

У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?
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29.09.2022 17:45 Відповісти
МАЛО!
28 будет в самый раз. Под шконкой.
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29.09.2022 17:45 Відповісти
Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
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29.09.2022 17:49 Відповісти
не загрожує.

відвертих паскуд путін витягує обміном бо дурнуватий зеленський мінятися не вміє а прихованих паскуд українські судді, призначені порошенком і залишені зеленським випускають з умовним терміном за державну зраду.
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29.09.2022 17:49 Відповісти
Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
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29.09.2022 17:52 Відповісти
до 8 років або позбавлення життя
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29.09.2022 18:07 Відповісти
С конфискацией!
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29.09.2022 18:10 Відповісти
А чего так слабо? А где похвальная грамота от зеленожопых слуг народа?
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29.09.2022 18:20 Відповісти
Сукі - прокуратура. Чому не 15 або, навіть, 20? Це - вбивці!!!
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29.09.2022 18:26 Відповісти
Не дратуйте людей словом "загрожує"-пристрелити к їбеням,.. у нас війна. Я НЕ ЗБИРАЮСЬ ГОДУВАТИ ЦЬОГО УЙОБКА І ХТО ЗНАЄ, СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛО ЧЕРЕЗ НЬОГО
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29.09.2022 18:40 Відповісти
Чую, що він перелякався до інфаркту та може не доїхати до зони
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29.09.2022 19:02 Відповісти
Суд Лiнча цьому непотребу потрiбен!
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29.09.2022 19:07 Відповісти
А чому це їх відразу не розстрілюють?
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29.09.2022 19:07 Відповісти
Шо творится? Судья его командир.
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29.09.2022 19:12 Відповісти
Це ідіотизм, звідки такі терміни? З мішок жому більше дають.
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29.09.2022 19:40 Відповісти
Тіки відстрілювати *********! Інакше, це ніколи не скінчиться!! Тому вони це і ро*****, бо знають, шо життю нічого не загрожує! Йде війна!!! Немає можливості в толерастію бавитись!! В нас мирне населення гине кожного дня!!! Яукі ***** закони? Які 8 років за ґратами ???
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29.09.2022 20:59 Відповісти
Пристрелить ******
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29.09.2022 21:02 Відповісти
Вот и все наше дырявое законодательство с придателями в нутри власти. Это бред 8 лет за траву 8 лет за убийство за дезертирство и т. д. Главная цель уничтожить всех
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29.09.2022 23:15 Відповісти
 
 