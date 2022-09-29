Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням безпілотників для фронту і одягу для поранених.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба купити багато одягу для поранених, бо бійців привозять без нічого. Я постійно купую, але просять в різні міста і не дуже вистачає!! Кофти на замках, штани, футболки, кросівки. На фронт не вистачає обезболу та противопростудного. Купуємо, але треба багато

Термінови закази на три квадрокоптера Мавік, ціна одного 88-95 тис. грн. Вони дуже потрібні на фронті , дрони корегують вогонь по ворогу. Також потрібні спальники, тепловізори, рації та дальноміри", - йдеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за минулий тиждень:

"За минулий тиждень купила 4 квадрокоптера. Два дрона Autel Evo 2 Pro v2 Rugged Bundle - 212 тис. грн, квадрокоптер Мавік 3 комбо -115 500 грн, дрон Аутел лайт з доп бат - 60 тис. грн.

Тепловізор- 69375 грн, три планшети - 33530 грн, дальномір - 21800 грн, спальники - 8500 грн, кроссівки, кофти, штани, пледи в шпиталь - 36780 грн, тактичні рюкзаки - 800 евро".

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