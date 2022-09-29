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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням безпілотників для фронту і одягу для поранених.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба купити багато одягу для поранених, бо бійців привозять без нічого. Я постійно купую, але просять в різні міста і не дуже вистачає!! Кофти на замках, штани, футболки, кросівки. На фронт не вистачає обезболу та противопростудного. Купуємо, але треба багато

Термінови закази на три квадрокоптера Мавік, ціна одного 88-95 тис. грн. Вони дуже потрібні на фронті , дрони корегують вогонь по ворогу. Також потрібні спальники, тепловізори, рації та дальноміри", - йдеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за минулий тиждень:

"За минулий тиждень купила 4 квадрокоптера. Два дрона Autel Evo 2 Pro v2 Rugged Bundle - 212 тис. грн, квадрокоптер Мавік 3 комбо -115 500 грн, дрон Аутел лайт з доп бат - 60 тис. грн. 

Тепловізор- 69375 грн, три планшети - 33530 грн, дальномір - 21800 грн, спальники - 8500 грн, кроссівки, кофти, штани, пледи в шпиталь - 36780 грн, тактичні рюкзаки - 800 евро".

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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 05

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених 06

Автор: Володимир Янченко
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С учетом разрастающийся войны мы на одних дорогих мавиках не выедем. Куда дешевле самостоятельно собирать дроны, закупив карбоновых трубок, фрезерованной тушки, движки, пропеллеры, полетный контроллер, камеру с объективом, подвес под доп. оборудование, аккумы и многое другое. Так будет дешевле раза в 2 в среднем, а также можно улучшить помехозащищенность, используя свои антенны и свои радиопередатчики на управление и видео (цифру или немного искаженный аналог, чтобы так просто не перехватили). У нас очень много дроноделов, но они упор делают на миноносцы тяжелые с грузоподъемностью по 5-40кг подарков и оборудования, надо это расширить и сделать легкие самодельные дроны-разведчики.

Тепловизоры тоже можно снизить цену, но тут вопрос в экспорте высокогерцовых устройств на 30-60Гц минимум надо, а вот прицел самостоятельно до 5-6х можно сделать из тубуса и линз (на конец германиевую прочную, а внутри 2-3 штуки цинкселен дешевые, но не блокирующие другой диапазон и хрупкие) и будет дальнобойный прицельный комплекс. Обычные двояковыпуклые линзы и телескоп любой системы по сути и есть прицел, тепловизор только перевернуть надо будет картинку и все работает.

Впрочем, каждая покупка - это выкупленный у кацапов товар. У кацапов все технари и инженеры срыгнули в Грузию и Узбекистан (кстати, можно и привлечь чуть что как хороших русских) и производство будет нулевым, а вот бабла у них много. Так что и покупать тоже хорошо, чтобы у них был дефицит.
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29.09.2022 18:06 Відповісти
 
 