У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку

Двоє громадян Чорногорії, шість співробітників російського посольства в цій країні та кілька громадян Росії знаходяться під слідством за підозрою в роботі на російську розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vijesti.

У прокуратурі Чорногорії повідомили, що тривають обшуки.

Прем'єр-міністр Дрітан Абазович повідомив про затримання кількох людей.

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Серед підозрюваних - колишній речник Міністерства закордонних справ Радомир Секулович. Він обіймав цю посаду в МЗС за часів державного союзу Сербії та Чорногорії, понад 30 років працював у консульській справі у Югославії та країнах Африки.

За даними джерел видання, один із підозрюваних працював на Росію понад десять років і входить до ширшої групи, учасники якої відомі правоохоронцям Чорногорії.

Ті ж джерела зазначають, що сьогоднішня акція є лише початком діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.

За даними Reuters, у злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.

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