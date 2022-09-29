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Новини За кордоном
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Росія (47164) Чорногорія (152) шпигунство, шпіонаж (810)

У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

арест

Двоє громадян Чорногорії, шість співробітників російського посольства в цій країні та кілька громадян Росії знаходяться під слідством за підозрою в роботі на російську розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vijesti.

У прокуратурі Чорногорії повідомили, що тривають обшуки.

Прем'єр-міністр Дрітан Абазович повідомив про затримання кількох людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФБР та українська військова розвідка викрили мережу російських шпигунів у США, - ЗМІ. ФОТО

Серед підозрюваних - колишній речник Міністерства закордонних справ Радомир Секулович. Він обіймав цю посаду в МЗС за часів державного союзу Сербії та Чорногорії, понад 30 років працював у консульській справі у Югославії та країнах Африки.

За даними джерел видання, один із підозрюваних працював на Росію понад десять років і входить до ширшої групи, учасники якої відомі правоохоронцям Чорногорії.

Ті ж джерела зазначають, що сьогоднішня акція є лише початком діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.

За даними Reuters, у злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.

Також читайте: Чорногорія висилає російського дипломата з країни, - МЗС Чорногорії

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Mонтенегро щемить русню - це добре. А коли у нас почнуться арешти підозрюваних у роботі на російську розвідку?
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29.09.2022 18:04
+11
кацапське лайно потрібно повністю утилізовувати
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29.09.2022 17:57
+8
є#@ште їх, хлопці
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29.09.2022 18:13
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кацапське лайно потрібно повністю утилізовувати
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29.09.2022 17:57 Відповісти
Mонтенегро щемить русню - це добре. А коли у нас почнуться арешти підозрюваних у роботі на російську розвідку?
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29.09.2022 18:04 Відповісти
там кацап`я маса, там скуплено нерухомості на мільярди.
Може зрушилося ((
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29.09.2022 18:06 Відповісти
є#@ште їх, хлопці
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29.09.2022 18:13 Відповісти
Неужели десятки историй, когда какой-то кацапский турист дохнул или там еще были проблемы какие-то серьезные, требующие помощи посольства, и когда на этого туриста все в открытую плевали и никак не помогали, то нельзя было догадаться, что это не консулы разнообразные, а банальные ФСБшники разведчики-диверсанты? Ведь именно им свойственно такого рода поведение, когда тупой орочий раб попросил помощи у них.

Конечно они уже завербовали очень многих, в том числе и шантажом. И поэтому задержания - это хорошо. Начинайте так допрашивать, чтобы сдали все консервы, в том числе и те, что слышали краем уха.
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29.09.2022 18:14 Відповісти
Чудите?
Там бабло нафтове таке, що тількі у Норвегії є.
А чиновники корупціонери,
політика держави - проститутська
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29.09.2022 18:51 Відповісти
А консерви не здадуть - бо там скрізь консерва
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29.09.2022 18:53 Відповісти
шпили?
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29.09.2022 18:30 Відповісти
А у нас когда Банкову и ВР от кацапских засланцев чистить будут? Или опять Порошенка ганять начнут вместо руснявых кротов?
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29.09.2022 18:37 Відповісти
❗️Журналісти-розслідувачі німецького порталу Correсtiv склали реєстр лобістів «Газпрому», що складається з 17 осіб https://correctiv.org/aktuelles/russland-ukraine-2/2022/09/20/gas-gazprom-lobby-deutschland/), більша частина з яких - представники громадських організацій та політики ФРН.

Окрім екс-канцлера Г.Шредера, журналісти виокремили прем'єр-міністрів федеральних земель, міністрів та політиків, які й досі дотичні до влади.

Зазначається, що понад 20 років Німеччина та росія поглиблювали економічні зв'язки як на державному рівні у рамках фінансованого рф форуму «Німецько-російського партнерства», так і на приватному рівні. Компанія VNG роками лобіювала газове співробітництво з росією, а тепер просить в уряду ФРН фінансову допомогу, щоб подолати енергетичну кризу.

Як зазначають журналісти Correсtiv, мета розслідування - показати тих, хто допомагав «Газпрому» «продавити» проект «Північного потоку-2», купити газосховища в ФРН та довести залежність від російського газу до понад 50%.
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29.09.2022 18:55 Відповісти
Цікава інфа що Георгиев ( російській дерігент) ЗАРАЗ КЕРУЕ БАВАРСЬКОЮ ФІЛАРМОНИЕЮ І ОРГАНІЗУЕ КОНЦЕРТИ РОСІЙСЬКІХ ЗВЕЗД ТИПА нетребко . Це зараз, після Ізюму ‼️‼️
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29.09.2022 19:14 Відповісти
треба гнати зі всіх краін Россотрудничество - через них и идут больше взятки европейським чинушам
цікава інфа тут :

Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

Z-богема.
Беседа с Марией Максаковой

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs
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29.09.2022 19:20 Відповісти
 
 