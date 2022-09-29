У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Двоє громадян Чорногорії, шість співробітників російського посольства в цій країні та кілька громадян Росії знаходяться під слідством за підозрою в роботі на російську розвідку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vijesti.
У прокуратурі Чорногорії повідомили, що тривають обшуки.
Прем'єр-міністр Дрітан Абазович повідомив про затримання кількох людей.
Серед підозрюваних - колишній речник Міністерства закордонних справ Радомир Секулович. Він обіймав цю посаду в МЗС за часів державного союзу Сербії та Чорногорії, понад 30 років працював у консульській справі у Югославії та країнах Африки.
За даними джерел видання, один із підозрюваних працював на Росію понад десять років і входить до ширшої групи, учасники якої відомі правоохоронцям Чорногорії.
Ті ж джерела зазначають, що сьогоднішня акція є лише початком діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.
За даними Reuters, у злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.
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Може зрушилося ((
Конечно они уже завербовали очень многих, в том числе и шантажом. И поэтому задержания - это хорошо. Начинайте так допрашивать, чтобы сдали все консервы, в том числе и те, что слышали краем уха.
Там бабло нафтове таке, що тількі у Норвегії є.
А чиновники корупціонери,
політика держави - проститутська
Окрім екс-канцлера Г.Шредера, журналісти виокремили прем'єр-міністрів федеральних земель, міністрів та політиків, які й досі дотичні до влади.
Зазначається, що понад 20 років Німеччина та росія поглиблювали економічні зв'язки як на державному рівні у рамках фінансованого рф форуму «Німецько-російського партнерства», так і на приватному рівні. Компанія VNG роками лобіювала газове співробітництво з росією, а тепер просить в уряду ФРН фінансову допомогу, щоб подолати енергетичну кризу.
Як зазначають журналісти Correсtiv, мета розслідування - показати тих, хто допомагав «Газпрому» «продавити» проект «Північного потоку-2», купити газосховища в ФРН та довести залежність від російського газу до понад 50%.
цікава інфа тут :
Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине
https://youtu.be/5XrkjLYWAQw
Z-богема.
Беседа с Марией Максаковой
https://youtu.be/q0oNVT3vJRs