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Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдо-референдуми та загарбання Путіним українських територій. Політик закликає світ відреагувати жорстко і швидко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.
"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:
- контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
- прискорення надання Україні потужної західної зброї;
- негайний початок процедури вступу України до НАТО;
- запровадження посилених "ядерних" санкцій проти РФ;
- невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи", – написав Порошенко.
"Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість", – наголсив політик.
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Подільська міська рада Одеської області, в якій склався протиприродний альянс «слуг народу» та представників ОПЗЖ, наполегливо відмовляється перейменовувати одну з вулиць міста на честь командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковника Віталія Гуляєва, який загинув смертю хоробрих на фронті російсько-української війни.
Про це «Думській» розповіла голова фракції «Європейської Солідарності» у муніципальних зборах Ірина Бондаренко.
За її словами, 31 серпня на сесії рада розглядала питання про зміну низки міських топонімів. При цьому в проекті рішення не було жодного імені воїнів, які загинули на фронтах російсько-української війни. Це обурило депутатів від ЄС, які вимагали, щоб на карті Подільська з'явилася вулиця Гуляєва. Проте більшість ради не підтримала цієї ініціативи.
У вересні «європейці» ще раз звернулися до мерії з такою пропозицією, але отримали відповідь, що питання може бути вирішене позитивно лише після завершення роботи топонімічної комісії, ухвалення відповідного рішення виконкомом міськради та у разі надання ініціаторами матеріалів громадського обговорення з мешканцями вулиці.
«Зовсім очевидно, що альянс «слуг» та ОПЗЖ просто не бажає увічнювати в топоніміці Подольська імена наших захисників і намагається максимально заворушити це питання, - каже один із лідерів одеської «Євросолідарності» Михайло Шмушкович. - З чим це пов'язано, я можу лише здогадуватись».
Нагадаємо, коаліція «зелених» та «синіх» у Подільській міськраді остаточно оформилася у березні цього року, коли пішов у відставку беззмінний керівник міста з 1988 року Анатолій Іванов. Виконувачем обов'язків мера став тоді «слуга» Олег Албанський, якого незадовго до цього було обрано секретарем міськради. Попереднього секретаря Таїсію Скрипник (від оппо) призначили заступником міського голови.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Объявлешь своему плебсу о "присоединении" территорий, и ЗСУ в тот же или на следующий день отвоевывают важнейший город райцентр
В этом смысле(о нынешних друзьях россии) есть хороший анекдот - "Так мы скоро до мышей ********"
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Зимбабве поддержало позицию России в отношении ситуации в Украине.
Об этом заявил председатель Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, сообщает "Интерфакс".
"Он (президент Зимбабве - прим. ред.) обязал меня напомнить о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы понимаем, что причиной этого конфликта являются вопросы безопасности, а именно расширение НАТО к границам России при руководящей роли США", - заявил Муденда.
Отдельно он отметил, что, как и Россия, Зимбабве борется с санкциями.
"В этом смысле мы своего рода братья по оружию - мы, как и вы, также боремся против санкций, наложенных на нашу страну", - сказал представитель Зимбабве.
Минуле нікому не цікаве.
А що не так? Що тебе так перекосабочіло?
Хто його почув? Хто к ньому приїхав,щоб з ним зустрінутись? Це я про Порошенка. Джонсон, Макрон,Драгі, Дуда, прем'єри та президенти трьох прибалтійських стран? Хто? Даже на похорони королеви Єлизавети не запросили.Отож. Нікому він не потрібен. Нікому він не цікавий. Ото тебе так і колбасіт.
Скільки ж вас тут ображених. З дитинства.
Джонсону було гидко? Не побачив. Ні хто цього не побачив крім тебе. Усе ясно. Біла горячка.
А це що за "чудо"?
Останній козир палати номер шість.
Оооо , як усе запущено.
Лікар не допоможе .
Ну да ладно, відповім тобі, а то образишся. Якщо по твоєму їздять тільки по офіційному запрошенню, то запросить до себе з неофіційним візитом можно кого завгодно. І в Україні неофіційно зустрічатись будь с ким ніхто заборонити теж не може.
Тому. Хоть офіційно, хоть неофіційно Петро став нікому не потрібним. Як і його спітчі. Кому потрібен в світі збитий льотчік?
Скільки ж тут вас ображених.
Чудова промова. Кому потрібен не скажу, но його почули. Усе брехня.
І привід навіть є. Приїхав у Лондон з сином побачиться.
"Соблюдают этикет", сидячі у елітному ресторані міста Лондон. Як це вміє робити його син.
Ти я бачу у гундяя добре вчився. "Нечисть изгонять".
Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Швеції для участі у щорічній міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція).
Цьогорічна конференція присвячена обговоренню шляхів підтримки України після російського вторгнення, розвитку Європейського Союзу та НАТО.
Петро Порошенко запрошений як ключовий спікер, він виступить з програмною промовою на тему посилення міжнародної підтримки України після фейкових «референдумів» на окупованих територіях та жорсткої протидії цивілізованого світу ядерним загрозам російського агресора.
Також заплановані зустрічі з представниками нового уряду Швеції та політичних кіл США, НАТО, країн Скандинавії, Балтії, інших європейських країн. Під час міжнародних контактів Петро Порошенко просуватиме питання невідкладної прискореної масованої оборонної допомоги Збройним Силам України для відсічі агресивним планам Кремля.
Доречі,скільки з бюджету за це пенсу заплатили? Скільки вкрав завхЄз,відслюнівши долЯ зезиденту не питаю.
* Відео телеканалу "Прямий"