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Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на загарбання Путіним українських територій: Членство України в НАТО і вигнання РФ з ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко оприлюднив 5 кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдо-референдуми та загарбання Путіним українських територій. Політик закликає світ відреагувати жорстко і швидко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.

"Нашою спільною реакцією на "офіціалізацію" окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:

  • контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
  • прискорення надання Україні потужної західної зброї;
  • негайний початок процедури вступу України до НАТО;
  • запровадження посилених "ядерних" санкцій проти РФ;
  • невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи", – написав Порошенко.

"Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість", – наголсив політик.

Також читайте: Порошенко закликав союзників передати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16 у відповідь на погрози Путіна

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
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29.09.2022 18:06
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29.09.2022 18:10
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Кому краще? З якої причини?
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29.09.2022 18:26
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29.09.2022 18:06 Відповісти
Так,тільки перший і другий пункт поміняти місцями
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29.09.2022 19:52 Відповісти
Кому краще? З якої причини?
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29.09.2022 18:26 Відповісти
Слуги» плюс ОПЗЖ: «синьо-зелена» міськрада на Одещині відмовляється перейменовувати вулицю на честь загиблого командира Лицарської бригади

Подільська міська рада Одеської області, в якій склався протиприродний альянс «слуг народу» та представників ОПЗЖ, наполегливо відмовляється перейменовувати одну з вулиць міста на честь командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковника Віталія Гуляєва, який загинув смертю хоробрих на фронті російсько-української війни.

Про це «Думській» розповіла голова фракції «Європейської Солідарності» у муніципальних зборах Ірина Бондаренко.

За її словами, 31 серпня на сесії рада розглядала питання про зміну низки міських топонімів. При цьому в проекті рішення не було жодного імені воїнів, які загинули на фронтах російсько-української війни. Це обурило депутатів від ЄС, які вимагали, щоб на карті Подільська з'явилася вулиця Гуляєва. Проте більшість ради не підтримала цієї ініціативи.

У вересні «європейці» ще раз звернулися до мерії з такою пропозицією, але отримали відповідь, що питання може бути вирішене позитивно лише після завершення роботи топонімічної комісії, ухвалення відповідного рішення виконкомом міськради та у разі надання ініціаторами матеріалів громадського обговорення з мешканцями вулиці.

«Зовсім очевидно, що альянс «слуг» та ОПЗЖ просто не бажає увічнювати в топоніміці Подольська імена наших захисників і намагається максимально заворушити це питання, - каже один із лідерів одеської «Євросолідарності» Михайло Шмушкович. - З чим це пов'язано, я можу лише здогадуватись».

Нагадаємо, коаліція «зелених» та «синіх» у Подільській міськраді остаточно оформилася у березні цього року, коли пішов у відставку беззмінний керівник міста з 1988 року Анатолій Іванов. Виконувачем обов'язків мера став тоді «слуга» Олег Албанський, якого незадовго до цього було обрано секретарем міськради. Попереднього секретаря Таїсію Скрипник (від оппо) призначили заступником міського голови.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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29.09.2022 18:53 Відповісти
якраз не "протиприродний". У слуг вже давно немає абсолютної більшості у Верховній Раді, і вони протаскують свої закони з опзж, віддячуючи тим недоторканістю.
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29.09.2022 22:08 Відповісти
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29.09.2022 18:10 Відповісти
Типовий мобік-ванька
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29.09.2022 18:13 Відповісти
Цікаво, хто з українських політиків ще веде сторінку в фейсбуці? Хоча...Всі інші все одно якусь фігню там несуть
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29.09.2022 18:10 Відповісти
Порох веде ще й телеграм-канал. Наприклад, ця сторінка з FB продубльована там.
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29.09.2022 19:18 Відповісти
Ви плутаєте м'яке з білим Це, мабуть, якось пов'язано з рівнем IQ
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29.09.2022 19:43 Відповісти
не пізнаю тебе, зебіл, в масці... Який в тебе останній логін був до деактивації?
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29.09.2022 20:25 Відповісти
Зате я здогадуюсь, хто був вашим минулим фетішем. По рівню інтелекту і хамовитій манері це був Вітя Хам єнакієвський. Багато люду перейшло до його підлеглого
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29.09.2022 21:09 Відповісти
не строй з себе інтелігента, проффесорське гівно це ти
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29.09.2022 21:32 Відповісти
"Что вы, что вы! Я такой же жлоб как и вы" (с)
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29.09.2022 21:34 Відповісти
Пока реакция выглядит слабоватой. Ни истребителей, ни томагавков, ни танков (сотни штук), ни хотя бы бредли и сау, но тоже в больших количествах на десятках грузовых кораблей завтра я не жду каких ответных мер. И уж тем более военных мер. Но посмотрим. Хотя бы СП-1 запили хорошо, боже как давно пора это было сделать. Чертям дали понять, чем сухопутный трубопровод, который просто закрыл 2 вентиля в месте утечки и починил вваркой нового куска трубы, выгодно отличается от морского. Еще штраф кацапам на пару десятков миллиардов евро за засирание планеты своим газом в атмосферу, даже поджечь до сих пор не могут, он будет бахать с периодами, могут с самолета кидать зажигательный снаряд и меньше вреда природе будет.
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29.09.2022 18:11 Відповісти
Я також хочу, щоб Україна вступила в НАТО. Але як це можна зробити, якщо в Нато є як відкриті вороги України (Угорщина), так і приховані (тобто прихильники кацапії, як, наприклад, Болгарія, так і "газові клієнти": Греція, Італія)? Наскільки мені відомо, для вступу в НАТО потрібен консенсус членів, чи не так?
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29.09.2022 22:14 Відповісти
***** как всегда всех переиграл....
Объявлешь своему плебсу о "присоединении" территорий, и ЗСУ в тот же или на следующий день отвоевывают важнейший город райцентр
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29.09.2022 18:11 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг...
В этом смысле(о нынешних друзьях россии) есть хороший анекдот - "Так мы скоро до мышей ********"
_____________________________________________________________________________
Зимбабве поддержало позицию России в отношении ситуации в Украине.

Об этом заявил председатель Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, сообщает "Интерфакс".

"Он (президент Зимбабве - прим. ред.) обязал меня напомнить о том, что мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы понимаем, что причиной этого конфликта являются вопросы безопасности, а именно расширение НАТО к границам России при руководящей роли США", - заявил Муденда.
Отдельно он отметил, что, как и Россия, Зимбабве борется с санкциями.

"В этом смысле мы своего рода братья по оружию - мы, как и вы, также боремся против санкций, наложенных на нашу страну", - сказал представитель Зимбабве.
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29.09.2022 18:14 Відповісти
тебя здриснули? сочувствую.
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29.09.2022 18:17 Відповісти
таки здриснули. потеря разума чаще всего бывает после того, как здриснули. не волнуйся за Пороха, думай про свой разум, если есть чем думать.
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29.09.2022 18:22 Відповісти
что за чушь ты несешь...
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29.09.2022 18:24 Відповісти
ты несешь чушь, не меня. а это куда как хуже.
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29.09.2022 18:26 Відповісти
у тебя реально много бед с разумом.
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29.09.2022 18:32 Відповісти
Не волнуйся, всё будет хорошо, выпей таблетки и баиньки. Главное, не нервничай
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29.09.2022 18:33 Відповісти
чомусь за 5 років не здав, а мочив кацапів по всій Україні, наробив проектів ракет, ввів санкції, зробив безвіз, в Конституцію вніс рух в НАТО і ЄС і на тобі, якийсь бенін "експерт" на четвертому році злиття України Вовою і його воровитою командою какнув, що це мав зробити Порошенко. Та ні зеленоголуба малороська пика, Порошенко замінував Чончар, Перекоп, Антонівський міст і всю лінію фронту, яку розмінували Брневтіки і відвели війська. Це дуже чітко видно і на цей раз брехня не пройде. Я призібув, це Беня чи Коломойський пропонували взяти в московії 100 мільярдів і пробачити їм нашу кров, чи це одна і таж "патріотична" особа?
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29.09.2022 19:20 Відповісти
Якщо його почують , це буде чудово. Просто зазвичай у світі слухають діючого президента, а не минулого.
Минуле нікому не цікаве.
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29.09.2022 18:15 Відповісти
Зате зараз в нас весело і по-приколу, правда ж, зебуїн? Ти як там, від сміху обсираєшся і обсикаєшся?
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29.09.2022 18:39 Відповісти

А що не так? Що тебе так перекосабочіло?
Хто його почув? Хто к ньому приїхав,щоб з ним зустрінутись? Це я про Порошенка. Джонсон, Макрон,Драгі, Дуда, прем'єри та президенти трьох прибалтійських стран? Хто? Даже на похорони королеви Єлизавети не запросили.Отож. Нікому він не потрібен. Нікому він не цікавий. Ото тебе так і колбасіт.
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29.09.2022 19:06 Відповісти
касап-хорьок, твій гугл партачить. Хоч би поправив... невже ***** тобі мало платить?
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29.09.2022 19:11 Відповісти

Скільки ж вас тут ображених. З дитинства.
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29.09.2022 19:57 Відповісти
Блін, як ж ти дурнувате... Джонсон, кажеш, Макрон... Та всі ці візити мали лиш одну ціль- то дурнувате зелене чмо до тями привести. Так сталось, що воно, оте непорозуміння шмаркате, президентом стало, от їм доводиться тепер з ним спілкуватись. Як то їм не є гидко, але доводиться.
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29.09.2022 19:15 Відповісти
то, скорыше, не вын дурноватний; то в нього така методичка
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29.09.2022 19:29 Відповісти
Щось писав рідною та забувсь перемкнути клаву на українську? Буває
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29.09.2022 19:46 Відповісти
ні, писав англійською. Не довів клаву до рідної. В мене стандартна розкладка
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29.09.2022 20:02 Відповісти

Джонсону було гидко? Не побачив. Ні хто цього не побачив крім тебе. Усе ясно. Біла горячка.
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29.09.2022 19:59 Відповісти
очков *******. сяде ,а ти повернешся на трассу звідки тебе пердоляк підібрав))) як там у !слуге урода",галабаротька сів,сів,так що сценарій будуть виконувати до кінця)))
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29.09.2022 21:00 Відповісти

А це що за "чудо"?
Останній козир палати номер шість.
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29.09.2022 21:34 Відповісти
це ти про себе? всі знають що ти штатна пососушка пердоляцька,і ти зразу рвеш своє рване пердло як тільтки зелю попускають,а **** тобі робити убогому,адже більше нічого крім строчити за пайку ти не здатне,тому їбальнік стулив,********** воно сре,бидло ти працюєш на зрадника і злочинця.Тому ***** назад в стійло заліз стрілочниця з траси,твоє місце мінєти стпрочити,бо строчити коменти то не твоє,але якщо ти тут среш з власної ініціативи,то про палату ти не ******,дарма санітари тебе відвязали)))
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29.09.2022 21:54 Відповісти

Оооо , як усе запущено.
Лікар не допоможе .
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29.09.2022 22:20 Відповісти
До речі, а ти б гімно зі штанів хоч інколи витрясав. Не забувай, не ходи постійно обісраним. В них, напевно, тобі Порошенко сере, а чим сам справляєшся?
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29.09.2022 19:16 Відповісти
Дехто я таке вже чув. Ярік Холодний не твій брат? Чи двойник?
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29.09.2022 20:00 Відповісти
Глазков! Знову ти усрався! Офіційні запрошення направлялися лише ОФІЦІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ДЕРЖАВ "Блазню" твоєму прислали"? НІ!!!
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29.09.2022 19:28 Відповісти
А вот і Ярік. Ти із твоїм друзякою, що Gal-ом зветься хоча б пластинку змінили. А то як у дітячому садочку усе про штани та ексріменти гутарите.
Ну да ладно, відповім тобі, а то образишся. Якщо по твоєму їздять тільки по офіційному запрошенню, то запросить до себе з неофіційним візитом можно кого завгодно. І в Україні неофіційно зустрічатись будь с ким ніхто заборонити теж не може.
Тому. Хоть офіційно, хоть неофіційно Петро став нікому не потрібним. Як і його спітчі. Кому потрібен в світі збитий льотчік?
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29.09.2022 20:13 Відповісти
Ти зедієт чи просто з діагнозом "расєянин"?
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29.09.2022 19:47 Відповісти

Скільки ж тут вас ображених.
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29.09.2022 20:16 Відповісти
Пане Глазков, кому потрібно той його і почув і чує по цей день.І Ваша брехня вже на до кого не пристає. Президент Порошенко робив і робить свою справу на користь України.
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29.09.2022 19:56 Відповісти

Чудова промова. Кому потрібен не скажу, но його почули. Усе брехня.
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29.09.2022 20:20 Відповісти
Порошенко не мав право по етикету бути присутнім на похоронах. Усі інші політики слухають і чують Порошенко. До речі,а що цінного сказала жінка зе в Лондоні? Закид про недостатність допомоги. Вам би вирости,а то дитячий садок
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29.09.2022 19:58 Відповісти
А без етікета ні як?
І привід навіть є. Приїхав у Лондон з сином побачиться.
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29.09.2022 20:22 Відповісти
Воспитанные и вежливые люди потому и называются воспитанными и вежливыми, шо соблюдают этикет
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30.09.2022 06:04 Відповісти

"Соблюдают этикет", сидячі у елітному ресторані міста Лондон. Як це вміє робити його син.
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30.09.2022 06:12 Відповісти
Згинь нечисть зелена і не смерди
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29.09.2022 23:10 Відповісти

Ти я бачу у гундяя добре вчився. "Нечисть изгонять".
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30.09.2022 06:14 Відповісти
Важко не погодитись з шановним паном Президентом!
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29.09.2022 18:29 Відповісти
ты уже здесь? наш зебил везде успел?
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29.09.2022 18:38 Відповісти
Справжній президент не здає території без бою при наявності армії.
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29.09.2022 19:01 Відповісти
Першим кроком - вигнати Цапію зі всіх організацій, потім потужна зброя, вступ в НАТО і решта. А ще раз тільки заікнеться терорист про ядерну зброю - моментально ембарго на нафту і газ.
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29.09.2022 18:32 Відповісти
Чомусь спам не відкривається(((
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29.09.2022 18:39 Відповісти
подлякові боти govtva, max max, Vlad Koval, Александр Глазков, валерий коренев, Михаил Васильев, Скул Бас отримали зряплату. Та якби ж своїми дурницями - а так засрали всю гілку брехнею з методичок.
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29.09.2022 18:54 Відповісти
пердоляк їм пайку врізав,от і пашуть від "виробітку" )))
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29.09.2022 21:56 Відповісти
Он не дружит с реальностью. Запад на это не пойдёт.
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29.09.2022 18:55 Відповісти


Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Швеції для участі у щорічній міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція).
Цьогорічна конференція присвячена обговоренню шляхів підтримки України після російського вторгнення, розвитку Європейського Союзу та НАТО.
Петро Порошенко запрошений як ключовий спікер, він виступить з програмною промовою на тему посилення міжнародної підтримки України після фейкових «референдумів» на окупованих територіях та жорсткої протидії цивілізованого світу ядерним загрозам російського агресора.
Також заплановані зустрічі з представниками нового уряду Швеції та політичних кіл США, НАТО, країн Скандинавії, Балтії, інших європейських країн. Під час міжнародних контактів Петро Порошенко просуватиме питання невідкладної прискореної масованої оборонної допомоги Збройним Силам України для відсічі агресивним планам Кремля.
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29.09.2022 19:05 Відповісти
Так рашу в ООН ніхто ніколи і не приймав
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29.09.2022 19:31 Відповісти
Саме членство в НАТО,а не якийсь "план безпеки" розроблений завхЄзом та пенсом!
Доречі,скільки з бюджету за це пенсу заплатили? Скільки вкрав завхЄз,відслюнівши долЯ зезиденту не питаю.
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29.09.2022 19:52 Відповісти
Порошенко за пять на посту президента принес пользы для Украины больше, чем все украинские президенты вместе взятые, и продолжает помогать чем может. а вот Зеленский его полная противоположность, разваливший страну, и причинивший ей вреда уже больше чем все предыдущие президенты Украины, и продолжает мародерить со своей мафией страну, и гадить в мозги народу через лояльные(продажные) масс-медиа.
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29.09.2022 20:02 Відповісти
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29.09.2022 22:05 Відповісти
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29.09.2022 22:08 Відповісти
 
 