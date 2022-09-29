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війна (56290) розвідка (3613) Росія (47164) ядерна зброя (922) Скібіцький (260)

Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Українська розвідка оцінює як дуже високу ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадими Скібіцький заявив The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.

Західні партнери наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу серйозно. Водночас вони активізували спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію для українців на випадок застосування РФ ядерної зброї.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+36
Українські військові близько 17:00 збили два рашистських штурмовики Су-25 в районі Миколаївщини
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29.09.2022 18:17
+35
Украине нужно ядерное оружие, чтобы создать паритет и тогда Россия не сможет нанести ядерные удары и ядерное оружие нужно передать Украине быстро. Они уговорили Украину отдать 3 ядерный потенциал и это привело к ядерным угрозам. Чтобы не было ядерных угроз, нужно вернуть Украине то, что Украина отдала.
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29.09.2022 18:19
+23
От ми всі ржали, коли Зеля приїздив з візитами в інші країни і там невдовзі ставалось якесь лихо - то собор у Парижі згорів, то падишах помер, то ураганом накрило...
А про себе не подумали ? А він же в нас гніздиться. Отак ще дійсно ядерною зброєю накриють..
Може не даремно йому натякали виїхати з України, щоб він нам карму не псував.
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29.09.2022 18:33
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Українські військові близько 17:00 збили два рашистських штурмовики Су-25 в районі Миколаївщини
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29.09.2022 18:17 Відповісти
У Миколаєві пролунав гучний вибух 17:58
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29.09.2022 18:19 Відповісти
вибухи...касети..є жертви серед цивільних...
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29.09.2022 18:30 Відповісти
Бляха... По зупинці попали, є жертви
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29.09.2022 18:37 Відповісти
Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви.
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29.09.2022 18:43 Відповісти
А какое мнение Гогилашвили и его сожителя ? А что скажет лейтенант Баканов?
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29.09.2022 18:18 Відповісти
Украине нужно ядерное оружие, чтобы создать паритет и тогда Россия не сможет нанести ядерные удары и ядерное оружие нужно передать Украине быстро. Они уговорили Украину отдать 3 ядерный потенциал и это привело к ядерным угрозам. Чтобы не было ядерных угроз, нужно вернуть Украине то, что Украина отдала.
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29.09.2022 18:19 Відповісти
І хто його вам поверне? Кацапи?
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29.09.2022 18:51 Відповісти
Ми віддали усю ЯЗ на рф. Тому "віддати назад" не вийде. Тільки нову амерську, чи французьку.
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29.09.2022 18:51 Відповісти
Только самим сделать. Что крайне сложно. дорого, но есть ещё кому и где. Предупредив конечно гарантов той оперетки будапештской. Кроме кацапов. Они же нарушили гарантии те. Имеем моральное и юридическое право. Но не с этой властью к сожалению. Там одна есть проблема техническая для нас---носителя нет надежного, ракеты. Долго делать. Хотя бы на 500км доставки к цели.
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29.09.2022 19:33 Відповісти
Навпаки, носії є.
Збагачувати уран довго і дорого. Партнери не дадуть, почнуть вводити санкції і т.п.
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29.09.2022 21:20 Відповісти
достаточно сказать, что УЖЕ передали. Оно что, подписано?
Но байден /шольц боятся танки передать - вдруг пуйло обидится...
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29.09.2022 20:46 Відповісти
досить мусолити вже цю тему,звичайно россія може,тому що мають кацапи ЯЗ.треба думати як з цим боротися та як відповідати потім на такі удари..а я все таки надіюсь що одна бомбочка таки взлетить та ***** по Вороніжу
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29.09.2022 18:21 Відповісти
Ніяк ми не можемо думати як з цим боротися. Немає у нас нічого такого, щоб могло або врятувати від удару або нанести удар у відповідь. Хіба що якоюсь дальнобійною ракетою по їх АЕС якійсь. Ну це вже на крайняк, якщо по Києву їбануть. Тут ми на 100% залежні від США, Франції, Великобританії та Китаю.
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Вздовж лінії фронту будуть і рашистські війська. Хіба вони не будуть знищені цим ядерним ударом ? Якщо триматися як найближче до москалів, то вони вдарять і по своїм, хіба ні ?
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29.09.2022 18:21 Відповісти
А рашисты разве считают свое мясо? Подвезут новых.
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29.09.2022 18:42 Відповісти
Исправьте пожалуйста.
На снимке оперативно-тактическая ракета "Тополь".
А тактический ядерный заряд в 2 КТ совсем не такой.
Он выглядит как обыкновенный снаряд.
Ядерная мина 3Б4

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29.09.2022 18:21 Відповісти
А это САУ "Тюльпан", которая эти ядерные мины запускает.
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29.09.2022 18:25 Відповісти
І ніяке ПВО тут не допоможе,русня зупиниться тільки якщо знатиме ,що їм у відповідь прилетить
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29.09.2022 18:47 Відповісти
Дві кілотони -- це, за силою руйнування, як дві тисячі бомб ФАБ-1000, правильно?

Яким буде ізотопний склад місцевості після такого вибуху?

Що там всередині -- збагачений уран чи плутоній?
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29.09.2022 18:34 Відповісти
Даних на цю ядерну міну немає.
На американський ********* є, а на російський ні
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29.09.2022 18:41 Відповісти
152-мм ядерный снаряд 3БВ3 мощностью 2,5 кт, которым могут стрелять артиллерийские орудия калибром в 152 мм, такие как САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, пушка-гаубица Д-20 и 2С5 Гиацинт;203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Пион" и гаубицы Б-4М с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт;а также 240-мм минометная мина 3БВ4 для 240-мм буксируемого миномёта М-240 и его самоходной версии 2С4 "Тюльпан", мощностью в 2 кт и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.
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29.09.2022 19:23 Відповісти
ядерної зброї у України немає, але треба чимось відповідати. Може ві-гази встигнемо зробити?
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29.09.2022 18:22 Відповісти
И радиация достанет до страны НАТО. Любой ядерный взрыв атмосферный выбрасывает радиоактивные частицы, которые остались из-за маленького процента дефекта массы, а также из-за оболочки той же как защитного корпуса, но тоже из радиоактивных материалов. Это все летит в атмосферу и ветром может улететь на сотни километров, а вот в 10км от взрыва может вообще не быть радиации, кроме излучения при взрыве. Это самое простое нападение на страну НАТО плюс нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. И все, не надо тут думать, просто объявить войну, уничтожить сначала обычными ракетами всю Кацапию, а если ты попытаются подготовить еще ядерных ракет, то уже тотальный удар по всему, где есть ядерное оружие, а затем полная зачистка страны до безоговорочной капитуляции.
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29.09.2022 18:22 Відповісти
"Возможно, вы уверены, что все это - полнейший бред;
А че, *ля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете: такого не случится с нами никогда!
А че, *ля, если да? Вот так вот - раз, и да?"

Семен Слепаков "Песня про нефть"
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29.09.2022 18:22 Відповісти
США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, та доставлять її через Чехію
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29.09.2022 18:23 Відповісти
років через 5, або може и всі 10.
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29.09.2022 19:06 Відповісти
Після завдання такого удару кацапія перестане існувати,як держава. Оце і все,що можна сказати з цьогьо приводу.
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29.09.2022 18:24 Відповісти
Кацапія перестала існувати як держава з 24.02.2022.
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29.09.2022 18:48 Відповісти
Штати з союзниками повинні завдати по рашке превентивних ударів, оскільки загрозу ядерною зброєю можна прирівняти до застосування. (точно, як коли ви загрожує комусь пістолетом, не стріляючи з нього)
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29.09.2022 18:24 Відповісти
Що це за маразм. У жодної країни немає захисту від ядерної зброї. Які зенітні чи протиракетні системи? Скільки ударів, на думку Скібіцького, має пережити Україна? Поки в рашці не закінчиться ядерна зброя чи що?
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29.09.2022 18:27 Відповісти
Скібіцький-це просто балакаюча голова. Якщо Україні під цей пи#дьож передадуть ще пару систем ПРО-вже плюс.
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29.09.2022 18:34 Відповісти
Читайте уважно, мова тут іде про тактичну ЯЗ. Зона враження 3-5, 10-15 км у радіусі.
Тобто 35 -100 кв. км.
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29.09.2022 18:55 Відповісти
Українці - сильна нація, нам до сраки радіація.
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29.09.2022 18:27 Відповісти
Може. Що робити для зменшення втрат та шкоди хоч тут не розповідайте.
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29.09.2022 18:31 Відповісти
От ми всі ржали, коли Зеля приїздив з візитами в інші країни і там невдовзі ставалось якесь лихо - то собор у Парижі згорів, то падишах помер, то ураганом накрило...
А про себе не подумали ? А він же в нас гніздиться. Отак ще дійсно ядерною зброєю накриють..
Може не даремно йому натякали виїхати з України, щоб він нам карму не псував.
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29.09.2022 18:33 Відповісти
дві "вподобайки"!!
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29.09.2022 19:19 Відповісти
Я бачу тебе цей факт тішить?! Тішить те що там наші бійці, військове керівництво, мирні?! Або їбануте або хворе!
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29.09.2022 20:35 Відповісти
Сходи до окуліста і психотерапевта
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29.09.2022 20:43 Відповісти
жеріть зелена сволото! ви помрете разом з нами!
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29.09.2022 20:43 Відповісти
Давайте так :
-вдарять впевнений на 90+%
-куди не важливо(адже в контексті застосування яз питання другорядне)
-впевнений на 90+ % союзники ще не знають і не мають плану при винекнені подібного (враховуючи що відбувається в оон -аналогія)
-звісно ми не розбіжимося але день два буде ступор (потрібно працювати командуванню на тим щоб цей ступор був якомога коротшим)
-надіюь всі ******* від старшлго до молодшого не будуть казати про то що до нас їде(незнаю але вврю що їде)
-можливо після застосування потрібно буде просити введення регулярних військ польщі на нашу територію для допомоги
- українці напевно перші в світі по знущщангю над своїм етносом , іудеї другі не перші
-вижевем , японці вижили і ми виживем
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29.09.2022 18:36 Відповісти
***... Продовжуються танці навколо "можуть/неможуть".

Вони можуть хотіти що завогодно. Питання у тому, чи зроблять.
Тактичний ядерний удар РФ не дасть нічого, окрім повного знищення всього, що там залишилося. Це для Кремля кінець навіть примарним спробам утримати владу.

Якщо РФ просирає війну конвенційною зброєю, ще залишається шанс закупорити країну, відрубати зовнішні джерела інформації, і почати чистки тих, хто задає питання.
Після використання ЯЗ така можливість счезне не тільки у *****, а й у будь-кого, кто може перехопити ініціативу.

І що при таких розкладах дає тактичний ядерний удар *****, його поплічникам, кацапсткій еліті?

Чи вони війну почали з чистого азарту, а не з міркувань укріплення своєї влади?
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29.09.2022 18:37 Відповісти
то шо зеля калаборант то це вже усему миру ясно.але може гаразд пугати людей і не пора розвідці зайнятися у глубокому тилу в параше і меньше базікати.
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29.09.2022 18:39 Відповісти
этот Скибицкий не весьма с головой дружен...
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29.09.2022 18:46 Відповісти
Скібіцький переказав те, що йому поручив Єлдак. Питання, навіщо єлдак лякає і так наляканий ними нарід?
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29.09.2022 19:40 Відповісти
Кацапи давно все запланували. У України був час реагувати адекватно і повернути собі ядерний статус. Оскільки допомоги не вистачає а загроза все сильніше треба було передбачити ситуацію. Розраховувати на нато і сша не треба. Там політично можуть всю підтримку перевернути. Ніхто на заході не буде жертвувати своїми статками і дітьми. Вибору немає опруч як швидко купити чи повернути яо
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29.09.2022 18:48 Відповісти
Ты наверное не совсем понимаешь что такое яо, если пишешь что нужно его быстренько купить. Никто его не продает и никто нам не позволит его изготовлять, включая тех самых американцев.
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29.09.2022 19:26 Відповісти
Навпаки ти не розумієш...Є різні заряди ітд
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29.09.2022 20:17 Відповісти
В ответ на ядерные угрозы злобных кремлевских лилипутов, США и Англия приняли план мгновенного ответного удара по агрессору - "Гнев Немесиды ".
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
РФаген будет разрушен !
Слава Украине!
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29.09.2022 18:48 Відповісти
Французи у стороні, як завжди ... Блін.
Але що цікаво, пишуть, що саме вони забезпечили ЯЗ для Ізраіля.
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29.09.2022 19:00 Відповісти
Цікаво от що. Незважаючи на об'єктивну реальність, в якій лаптєстан просто не зможе бахнуть ядеркою, бо всі точки запуску заздалегідь відомі, і при найменшій активності там буде завдано випереджувального удару - тому що ніхто не знає, куди саме полетить те що вилетіло. Незважаючи на це, кількість запроданців і просто корисних ідіотів, що в унісон з кремлядями тявкають про застосування ядерної зброї, прямо пропорційне глибині просування пляшки в кацапську дупу на окупованих територіях...
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29.09.2022 18:53 Відповісти
Які точки запуску ?? Це звичайні на вигляд снаряди для ствольної артилерії - 152, 205 мм.
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29.09.2022 19:01 Відповісти
Сколковський анало говнєт?
А чому одразу не ядерний рій нанодронів? Чи лазерний промінь з супутника?
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29.09.2022 19:12 Відповісти
ядерные боеприпасы для артиллерии:

152-мм ядерный снаряд 3БВ3 мощностью 2,5 кт, по которому могут стрелять артиллерийские пушки калибром 152 мм, такие, как САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, пушка-гаубица Д-20 и 2С5 Гиацинт;

203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Пион" и гаубицы Б-4М с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт;

а также 240-мм минометная мина 3БВ4 для 240-мм буксируемого миномета М-240 и его самоходной версии 2С4 "Тюльпан", мощностью в 2 кт и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.

існують ще з радянських часів. принцип дії ЯЗ не змінився.
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29.09.2022 19:18 Відповісти
Бойову головку можна завести...Тим більше коли вона під носом України. Вважаю не реально все проконтролювати...Чесно кажучи я не знаю що робити у випадку яд війни...На передовій тисячі бійців...Це буде апокаліпсіс з котрим світ може змиритися...Це тільки моя думка але радіти на допомогу не треба. На заході всруться це цілком імовірно
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29.09.2022 19:02 Відповісти
європа обісреться - це 100%. всі ці шольци-макрони одразу встануть раком і поповзуть до ***** на поклон. надія тільки на США та Британію. маленька така, слабенька надія.
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29.09.2022 19:12 Відповісти
Надія маленька буде коли буде наше яо...Це вкрай необхідна штука на сьогодення. Я ще раніше на цю ще тему печатав так мені казали це дурня...Це не дурня це необхідність для існування...
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29.09.2022 19:17 Відповісти
На самом деле обосрутся все. Сам факт применения в 21 веке будет предзнаменовать глобальный передел мирового порядка: яо захотят все, и очень многие со временем им завладеют. Допустят ли это мировые элиты конечно вопрос. Но если допустят... мир ожидает будущее которого лучше не видеть.
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29.09.2022 20:34 Відповісти
Можуть застосувати, а можуть і ні. До чого цей висер?
Вигляда так що клоуни розігрують останню частину п'єси, - віддаємо півкраїни бо у ***** бомба.
І розвідка повинна розвідувати, а не пистіти в новинах
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29.09.2022 18:54 Відповісти
Да ПРО он клянчит, под шумок.
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29.09.2022 19:24 Відповісти
Почему бы не оснастить несколько украинских самолётов американским ракетами с ядерными боеголовками?
Чтобы это был НАШ ответный удар ?
Россия сама растоптала статус гаранта нашей безопасности.
А мы имеем право вернуть статус ядерной державы.
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29.09.2022 19:05 Відповісти
Друзі,ви звернули увагу? Зараз вже всі,повально говорять про ядерний удар по Україні.Байден заговорив про це,а у нас тиша..Жодних заходів Зе-богатирі і не думають проводити,немає ні радіопротекторів ні ЗІЗ,нічого! Населення тримають без інформації. Нагадую,до 24.02. у нас теж була тиша,населенню нічого не сказали,навпаки звали на шашлички....
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29.09.2022 19:08 Відповісти
РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов
Джерело: https://censor.net/ua/news/3370036/rnbo_dnyamy_oprylyudnyt_instruktsiyu_na_vypadok_zastosuvannya_rf_yadernoyi_zbroyi_danilov
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29.09.2022 19:50 Відповісти
Хай розвідка запитає у свого Верховного, він в очах ворога бачив тільки мир і те, що вони також люди. Я нічого не переплутав про агітацію проти України того, хто мав захищати Україну?
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29.09.2022 19:11 Відповісти
зачем наша власть об этом говорит, они хотят заморозить конфликт?
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29.09.2022 19:21 Відповісти
наших літаків по френдлі фаєр позбивали також. нажаль
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29.09.2022 19:22 Відповісти
Чесно,я не розумію ,що означає "нема ознак приготування щодо застосування ядерної зброї",так формують західні партнери.А що для того щоб вистрілити треба якісь наочні приклади чи заяви ворога?Наскільки відомо,що час всього того процесу триває лиш хвилини.Головне там наказ *****,а сама технічна сторона вже дуже швидка,нажаль.
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29.09.2022 19:28 Відповісти
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29.09.2022 19:34 Відповісти
Когда я служил (ДМБ 86-88) в КТуркВО в ракетных войсках, кроме ракетной части и сборочной бригады у нас была бригада секретной артиллерии, способной стрелять ядерным зарядом, которую сняли с вооружения и на их месте были САУ.

Почему сняли? Дальность стрельбы была 50 километров, а (ВНИМАНИЕ!) радиус прямого поражения от ядерного взрыва - 70 километров! Эдакая бригада смертников!

Как они это представляют СЕГОДНЯ? Если собьют раньше, упадёт на своих же, а если попадут, то потом будут атаковать ЧЕРЕЗ ОЧАГ РАДИАЦИИ?! И чтобы ПОПАСТЬ, сначала нужно на обширном участке сделать очень быстрый жест доброй воли, чтобы и тех и других не накрыло? КАК?!
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29.09.2022 19:38 Відповісти
А может это и были САУ "Тюльпан" с "ядерными минами", тут рядом фотку запостили с инфой. Сути это не меняет.
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29.09.2022 19:40 Відповісти
На Тоцком полигоне жукова это не остановило.
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29.09.2022 20:47 Відповісти
Вибачаюсь ... радіус 70 км від яд. арт. снаряда, це навряд чи, забагато
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30.09.2022 18:20 Відповісти
Тільки ядерний удар по військах ********** у відповідь зупинить цей ядерний шантаж.
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29.09.2022 19:41 Відповісти
Украина ядерная держава с наличием большого количества радиоактивных веществ, так или не так террористы кремлевские, грязными бомбами вам по кумполу.
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29.09.2022 19:48 Відповісти
Да ?? А що там на ЗАЕС відбувається ??
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30.09.2022 18:21 Відповісти
Агонія старого шизофреніка *****.
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30.09.2022 21:59 Відповісти
***** буде гатити по мирних великих містах. Останні місяці це довели.
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29.09.2022 19:49 Відповісти
Списки кремлядских выродков которые жируют на проклятом Западе в студию, будут уничтожены.…
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29.09.2022 19:50 Відповісти
Представьте себя на месте запада, который сейчас понимает, что реакция на ядерный удар, должна быть разрушительной, но он боится.

Какие слова от украинской стороны могли бы склонить их к решительным действиям?
1. "Запад, ни в коем случае не даст использовать ядерное оружие, но если Путин решил записать себя в смертники, он это сделает".

2. "Россия может использовать ядерное оружие, дайте нам зенитки".

Так что если ядерный удар будет, то также по вине вот таких вот ********* из ГУР.
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29.09.2022 20:10 Відповісти
В нас повно всіляких ядерних відходів. Повноцінну бомбу ми зараз не зробимо, а ось "грязну бомбу" можна запросто
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29.09.2022 20:20 Відповісти
Совком насипати будете, чи штиковою лопатою ??
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30.09.2022 18:22 Відповісти
Не розумію навіщо це писати навіть якщо це правда? Навіщо паніку розганяти.
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29.09.2022 20:28 Відповісти
Не хочу бути правим. Але, якщо буде ядерний удар, то, скоріше всього, головною метою буде залякування народу України, а не якісь тактичні дії на ділянці фронту.
Тому х.йло буде цілити в якесь знакове місце (місто) в Україні. Удар може бути ракетою з літака чи плавзасобу, до чого всі звикли.
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29.09.2022 20:38 Відповісти
Ок, удар "по мисту" нанесли, народ "залякан" и начинает бегать кругами в панике - дальше что?
Это как-то повлияет на ситуацию на фронте, на армию? Тактическое ядерное оружие и практически уничтоженный город? Мариуполь примерно в таком состоянии был. Дальше что?
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29.09.2022 21:51 Відповісти
Єлдак навмисно розганяє паніку та страх.
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29.09.2022 20:45 Відповісти
весь ютуб кишить темою : застосує чи не застосує ...
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29.09.2022 21:33 Відповісти
Тактическое ядерное оружие в данном случае это артиллерийские снаряды, их не сбивает ни ПВО, ни ПРО. Впрочем, надо просить и то и другое и побольше. Применят, не применят - дело такое.
А вот ПВО и ПРО пригодится точно.
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29.09.2022 21:49 Відповісти
це все ні про що поки, зеленський і пукін - два ж и д а недопрезидента....
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29.09.2022 23:07 Відповісти
 
 