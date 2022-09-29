Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

Українська розвідка оцінює як дуже високу ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадими Скібіцький заявив The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.

Західні партнери наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу серйозно. Водночас вони активізували спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію для українців на випадок застосування РФ ядерної зброї.