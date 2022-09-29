Проєкт "Хочу жить": понад 2000 росіян подали звернення про здачу в полон
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Проєкт "Хочу жить", який інформує російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє життя, отримав понад 2 тисячі звернень від вояків армії рф або їхніх родичів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це спікер проєкту "Хочу жить" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко повідомив на брифінгу представників Сил безпеки та оборони.
"Ми отримали понад 2 тисячі звернень. Телефонують як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які бажають, щоб їхні сини або чоловіки залишилися живими", - сказав Матвієнко.
За його словами, Україна гарантує російським військовим, які здадуться у полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Зокрема, йдеться про триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв’язуватися із родичами на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО.
Матвієнко нагадав, що "Хочу жить" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з РФ безпечно здатися в полон ЗСУ. "Він створений спеціально для військовослужбовців Росії, які не бажають виконувати злочинні накази Путіна, а також брати участь у цій війні", - підкреслив спікер проєкту.
Аби отримати інформацію про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід звернутися на цілодобову телефонну лінію за номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Інформація про здачу в полон російською також є на телеграм-каналі "Хочу жить".
Віталій Матвієнко висловив переконання, що "чим менше військових РФ перебувають на полі бою, тим краще для України".
Як повідомлялося, 18 вересня у межах роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію для прийому звернень від російських військових.
Будь ласка, зачекайте...
це жах ,нехай в себе здаються в полон : відмовляються від служби та сидять за ґратами в Підарашкє!!
А якщо полонений вірить в макаронного монстра, тобто є пастафаріанином то до нього теж будуть пускати?
А якщо полонений є віруючим Місіонерської Церкви Копімізму, то йому теж нададуть все чого він потребує щоб могти дотримуватись правил?
Включите ирониометр.
Лично я за то, чтобы приспешников царебожия держали подальше от военнопленных.
мені ближче те як роблять страни Балтії,нещодавно один що намагався уникнути Могилізаціі кацап переплив річку в Єстонію або в іншу країну так його депортували. Я не знаю ,якщо їх будуть використовувати на будівництві після війни то гаразд Алеж якби не вийшло так що їм дадуть медаль за заслуги та Украінске громодянство
Цитата з третього тому «Лексикографічного бюлетня» 1952 року (джерело 1, джерело 2):
На відміну від попередніх словників, російський термін электрическая цепь в "Словнику" 1948 р. перекладений як електричний ланцюг. В словниках двадцятих і тридцятих років цей термін перекладався як електричне коло. Настанова упорядників "Словника" 1948 р. ясна: російський термін цепь був правильно перекладений як ланцюг. З технічного погляду цей термін також правильніший, ніж коло, бо електричний ланцюг практично ніколи не буває схожим на коло, а наближається формою своїх вигинів, петель, розгалужень якраз до ланцюга."
А струм - рух.
тож по провіднику, що являє собою коло струму не буде. Бо не буде в ньому джерела напруги та якогось датчика (лампочки, амперметра) щоб переконатись, що струм таки є. А коли є провідники та вказані елементи, що з'єднані між собою в замкнутий ланцюг, то струм однозначно буде. Незважаючи на вигляд того ланцюга - коло чи трикутник.
прошу на ******** гендерній трактовці озвучити кваліфікацію "випускниці"
Повбивав би..))
🧐😲
потім та бидлота ще й у нас залишиться...у нас люди так не живуть - як оті полонени, все нашару..
Тут фсбешне лайно лазить й закидує "нужниє вводниє" що "У ПОЛОН НЕ БРАТИ, ВСІХ ВБИВАТИ Й МУЧИТИ" але Українці розумнійш за кацапів й не "ведуться". Полон треба для обміну й збереження життя Захисників України, тому з полоненими треба поводитись як люди а не як орки рашискіє.
Ну, то таке - кельти, гали, Галич...
Слова запрісчьонныє в савєцкам саюзє.
Не-не-не. Дешевле наверное купить по черным схемам оружие или украсть, и шваркнуть по местам скопления, а потом не пускать туда вышеупомянутых импотентлв и пожимать плечами «это не мы». А кормить и содержать своих надо - треть страны без работы, жилья.
Головне побільше болючих Стимулів поза межами полону та по частіше, щоб в росіян було більше бажання здатись в полон.
вам краще, щоби 100 000 росіян сиділи в нашіх таборах, ніж в окопах перед нашими хлопцями?