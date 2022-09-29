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США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд: доставлятимуть через Чехію, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

США заплатять за озброєння 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд. У Південної Кореї будуть закуплені ракетні установки та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

"Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну", - ідеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім  йдеться про системи оборони "земля-повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
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29.09.2022 19:01
+39
Це вже ленд ліз починається походу
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29.09.2022 18:45
+31
Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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29.09.2022 19:45
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Це вже ленд ліз починається походу
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29.09.2022 18:45 Відповісти
все добре але навіщо палить Чехію і шляхи постачвня зброї.
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29.09.2022 20:00 Відповісти
ATACMS ось що нам потрібно
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29.09.2022 18:46 Відповісти
томагавк и ф-16-и пушной зверек появится раньше.
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29.09.2022 19:06 Відповісти
, США заплатят за вооружение - это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млр
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29.09.2022 19:21 Відповісти
Блін ... Північні корейці це теж можуть прочитати.
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29.09.2022 18:49 Відповісти
Ні)
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29.09.2022 19:14 Відповісти
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29.09.2022 21:21 Відповісти
В одній з найбільших поставок, що зараз завершується Джерело: https://censor.net/ua/n3370489

маю надію,що йдеться про тижні (дні?!).
В любому випадку, подяка всім учасникам!
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29.09.2022 18:51 Відповісти
Там ідеться про те, що вже нам поставляється.

Тобто відначається роль Чехії як транзитера.
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29.09.2022 19:46 Відповісти
Тут ще треба відзначити виробника, тобто Південну Корею
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29.09.2022 22:22 Відповісти
Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
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29.09.2022 19:01 Відповісти
Даже велико культурное влияние Кореи: компьютерные игры, фильмы и сериалы, даже поп музыка известны во всем мире
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29.09.2022 19:15 Відповісти
Так, справжні азійські тигри.

Ще Тайвань, Сингапур.
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29.09.2022 19:23 Відповісти
Юж. Корея производят самые современные, высокотехнологические и дорогие танки в мире. Это К-2 "Чёрная пантера" от Hyundai. Польша закупает их на-ура. Вроде есть уже контракт на 800 штук.
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30.09.2022 04:06 Відповісти
Это Америка и Запад, вложил туда деньги и технологии.
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30.09.2022 05:55 Відповісти
они сами финансировали свои бизнесы. медленно но сами.
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30.09.2022 06:42 Відповісти
Краще спершу все зробити, а потім повідомити.
Навіщо світити наші транспортні хаби і все інше ?
нехай здобувають кожну крихту інформації ніжками - топ-топ.
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29.09.2022 19:01 Відповісти
Значить уже в дорозі
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29.09.2022 19:46 Відповісти
Думаю, це спеціально.
У кацапської розвідки в Чехії кубло... от їм замануха.
А поставка звичайно ж буде через Польшу...
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29.09.2022 19:58 Відповісти
От Ви серйозно думаєте що в Держдепартаменту і Пентагоні ідіоти сидять ?! Вони кожну заяву виважують і прораховують . І кожна заява має купу сенсів , явних і прихованих
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29.09.2022 20:34 Відповісти
через скільки років прибуде?
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29.09.2022 19:05 Відповісти
Корея ще (начебто) має модернізовані F-4 - вірна робоча конячка...
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29.09.2022 19:09 Відповісти
Якщо не помиляюсь,самий масовий винищувач...нам би й таких,для полювання на дронів.
"Фантом набирает высоту"..))
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29.09.2022 19:55 Відповісти
та ні, на дрони та кацапські крилаті ракети вистачило б і P-51 чи Supermarine Spitfire

а МакДоннел-Дуглас F-4 «Фантом» II - набагато грізніший хижий звір

як я розумію, корейці поміняли для нього електроніку)
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29.09.2022 22:27 Відповісти
Так Мустанги залишились, мабуть,тільки у колекціонерів ..
Попробуй,видери у них з рук..))
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29.09.2022 23:10 Відповісти
Дякуємо.
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29.09.2022 19:13 Відповісти
Щоб свого не давати купують в інших? А чому?Цією технікою теж треба вчитися користуватися.
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29.09.2022 19:15 Відповісти
Це ПЗРК, розроблялась підрозділом компанії LG на базі ПЗРК "Игла" разом з кацапами. Потім локалізували виробництво комплектуючих в Південній Кореї. Коштує десь 200 000 доларів, плюс мають купити кілька тренажерів. Британські Starstreak на рівень краще, зброя нового покоління.
Вчитися особливо не треба, французи давали ПЗРК майже аналогічні.
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29.09.2022 19:26 Відповісти
KP-SAM (укр. 신궁 "Shingung", hanja: 新弓) - південонокорейський ПЗРК, що виробляється компанією LIG Nex1. Міжнародне маркування виробу - Chiron.[1]

ПЗРК має зовнішню подібність до системи Mistral. Загалом виріб, включаючи системи наведення та управління, бойову частину та двигун було розроблено у Південній Кореї.

Ракету обладнано інтегрованою системою розпізнавання "свій-чужий", вона має можливість нічного застосування та за несприятливих погодних умов. Під част тестів досягнуто показник ураження 90%.

За інформацією Agency for Defense Development , ПЗРК має вищу вирогідність ураження ніж американський FIM-92 Stinger або французьський Mistral, нижчу ціну та більшу портативність за захначені вироби. [2]

Джерелами зазначається ураження низьколетячих цілей на висоті 3,5 км зі швидкістю 697,5 м/с (більш ніж 2,36 маха)[3] та на дистанції 7 км
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29.09.2022 19:49 Відповісти
LIG Next1 це і є підрозділ LG. Бойова частина та двигун розробляли в Кореї, щоб відразу свої заводи завантажити, потім і інші елементи стали теж виробляти у Кореї. Є більш ефективні ПЗРК, але там політика чи ціна не дозволяють закупити. І для 100 відсоткового збиття літака треба в середньому два пострілу, що є нормальний показник. Starstreak надзвуковий, 4-ре швидкості звуку, тому радар літака якщо і встигає зреагувати, то теплові пастки випускати пізно і маневр літак теж не встигає виконати, а по ціні трохи дорожче за корейський Chiron. Одна країна закупала ПЗРК, виробники, які погодились на участь в конкурсі, надали свої ПЗРК і все це тестувалося. А взагалі, то копіпаст Вікіпедії не варто робити, усі це можуть прочитати і не все, що там є абсолютна істина.
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29.09.2022 21:52 Відповісти
Проти Starstreak випускати теплові пастки марно, бо там немає ані інфрачервоної головки самонаведення, ані локатора. Боєць наводить ракету по лазерному променю, утримуючи літаку візірі до його ураження. Саме цим Starstreak і відрізняються від переважної більшості інжих ПЗРК, хоча і не виключно цим.

Що мені сюди постити, я вже якось сам розберусь, ок?
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29.09.2022 22:06 Відповісти
Копіпастите саме ви, та ще Вікіпедію і не зрозуміло навіщо. Я від себе здатний по пом'яти написати, тому можу і помилитись. Так, там навіть радар не бачить ракету, бо нема ІК наведення. Маневром по теорії можна втекти, але пілот перевантаження не витримає і то за 1-3 секунди не кожен пілот встигне відреагувати навіть якщо і побачить пуск.
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29.09.2022 22:48 Відповісти
от зачем палить контору!!!! ну не надо разглашать пути поставки нам оружия как и количество и...качество оружия - пусть сюрпризом пойдет по рашкины шкурки продажные !!!
(но то что огромное спасибо - это даже не сомневайтесь!!! огромнейшее дякуємо!!!
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29.09.2022 19:16 Відповісти
Вася! Подаю ідею! Зроби "фотошоп" з єнотом, який тримає в руках запалений сірник і коробку сірників! Буде "бомба"!
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29.09.2022 19:19 Відповісти
а чого саме з сірниками??? можно ж і без)))) отак)))

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29.09.2022 19:33 Відповісти
Ні! "Не фуричить"! Треба справжнього з сірниками!
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29.09.2022 19:39 Відповісти
прозевал...
пардон...
завтра этим займусь
сейчас Днепру достается "спокойной ночи" от русни тварючей...
(сидим в калидоре...))) слушаем...
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29.09.2022 23:26 Відповісти
Це прямо: "Портрет работы Пабло Пикассо!"
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29.09.2022 19:59 Відповісти
Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50
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29.09.2022 19:22 Відповісти
Маловато будет надо штук 300 )
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29.09.2022 19:53 Відповісти
Южнокорейские самолеты придут на смену постсоветским истребителям МИГ-29. По словам главы Минобороны Польши
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29.09.2022 19:56 Відповісти
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29.09.2022 20:01 Відповісти
Радар ELM-2032
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29.09.2022 20:03 Відповісти
Согласно контракту Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50, из которых первые 12 должны передать польским пилотам в середине 2023 года. Самолет будет настроен в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой идентификации НАТО "свой-чужой".
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29.09.2022 20:16 Відповісти
Не "фантазуй" Цей літак - "літаюча парта" Просто готують людей до роботи у "китайському регіоні" Учтить курсантів літать Не більше! А поляки купують тому що так вигідніше Чеські Л-ки не випускаються!
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29.09.2022 20:11 Відповісти
Локхид с корейцами «творили» T-50 как учебно-боевой аналог Ф16. Таким образом, поляки переходят на аналог Ф16. При этом поставка возможно быстрее, дешевле, с потенциально продолжительной поддержкой от производителя и меньшими издержками последующего перехода пилотов на F-35. При этом всё, включая вооружение, по стандартам НАТО.
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29.09.2022 20:25 Відповісти
JAS.39E/F Gripen
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29.09.2022 20:44 Відповісти
Со скоростью 1,3-1,5 mach и ракетками AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder этот Т-50 способен «поприветствовать» и некоторых незванных гостей.
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29.09.2022 20:32 Відповісти
Які там у чеських журналістів джерела в Вашингтоні чи Кореї? Сестра замужем за генералом? Поки не вірю
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29.09.2022 19:26 Відповісти
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29.09.2022 19:28 Відповісти
Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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29.09.2022 19:45 Відповісти
Чехі знають за що помститися -
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29.09.2022 19:36 Відповісти
Mnogo sto interesnogo jest Koreji.Te samyje MLRS na 80 kilometrov,*******,tanki .Pust i eti prodast
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29.09.2022 19:37 Відповісти
Так,Кореї з таким сусідом треба все мати, і напоготові...
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29.09.2022 20:02 Відповісти
А вони на це претендували? Німці правдиво сказали,що їм самим потрібно озброєння, бо у них пустота.
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29.09.2022 19:48 Відповісти
мутять двіж це точно, що з того вийде побачимо на фронті
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29.09.2022 19:45 Відповісти
Треба буде, після перемоги, закатати всю Півд.Корею асфальтом...
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29.09.2022 19:46 Відповісти
У тебе з головою - порядок?
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29.09.2022 19:53 Відповісти
Можу припустити, що пан мав на увазі "віддячити", але трохи додав сарказму з урахуванням вподомань української влади
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29.09.2022 20:25 Відповісти
Якщо це відповідає дійсності та не є жовтою пресою, то супер і дуже вдячні.
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29.09.2022 20:13 Відповісти
Про вооружение Южной Кореи... Танк последнего 4-го поколения разработан и состоит на вооружении только у 2-х стран: у Японии и у Кореи. Все остальные страны, включая США, имеют пока только 3-е поколение.
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29.09.2022 20:46 Відповісти
1 Место Leopard 2A7
Абрамс на 4-м.
Южная Корея на 5-м
Ты сруцькие новости там смотришь?
У них тазик с трубой за танк считается
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29.09.2022 21:49 Відповісти
Alex, я был тоже удивлен, такие громкие имена Леопард, Абрамс... но это не имеет отношения к местам в соревновании, речь идет о поколениях. Российские новости могу смотреть только под пытками. Информация из открытого англоязычного источника: Wikipedia. Не путай с русскоязычной википедией, там ложь и пропаганда. Южная Корея это один из технологических глобальных лидеров. Причем свой танк (он самый дорогой из всех танков в мире) до послелнего болта и чипа они создали из своих корейских комплектующих.
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29.09.2022 23:34 Відповісти
Не на одном ресурсе он не занял 1 или второе место,хотя иногда израильский на 3 место выходит.
Но Польша заказала:
Polen hat über 980 Kampfpanzer K2 Black Panther bestellt. 180 K2 sollen bereits ab Ende 2022 aus Südkorea geliefert werden. 2026 soll es eine polnische Version K2PL, geben. Davon will Polen 800 Stück selbst herstellen.
Значит не такой уж и плохой
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30.09.2022 00:29 Відповісти
лишнее...более убедительно колы наши бойцы у дохлых кацапив пытають чей крым...
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29.09.2022 21:03 Відповісти
Chiron - відео туту https://www.youtube.com/watch?v=JkHT6y4DKbE
Аналог стінгерів. Взагалі у Південої Кореї техніка по якості не поступається західній.

Ну, невідомо коли поставлять. Наприклад 18 хаймарсів - тільки заплатили гроші виробникам.
Але новина явно хороша
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29.09.2022 21:41 Відповісти
Слава богу хоть деньги не дают.
А то некоторые на них бы сразу скамеечек в скверики закупили и плитку(собственного производства)
положили бы.
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29.09.2022 21:42 Відповісти
Эти долбанные журналисты могут когда-нибудь позакрывать пызд...кы и перестать рассказывать то, о чём рассказывать не нужно?!
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29.09.2022 21:59 Відповісти
Завтра виявиться що це программа на декілька років...
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29.09.2022 23:06 Відповісти
Одне питання - танки?!?
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30.09.2022 08:03 Відповісти
Поляки купили, а українці?
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30.09.2022 13:38 Відповісти
 
 