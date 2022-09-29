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війна (56290) ООН (2758) Росія (47164) Євросоюз (6998) Боррель (783) псевдореферендум (181)

ЄС закликає міжнародну спільноту не визнавати російські псевдореферендуми: Незаконні "голосування", проведені під тиском та поспіхом, не є волевиявленням людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Європейський союз рішуче засуджує інсценування Кремлем "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України, ніколи не визнає їхніх результатів та закликає ООН зробити те саме.

Про це йдеться у заяві високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС щодо незаконних псевдореферендумів, проведених Росією в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Організувавши ці незаконні фіктивні референдуми, Росія має на меті змінити міжнародно визнані кордони України силовим шляхом, що є явним та серйозним порушенням Статуту ООН. Їхній результат є нікчемним та не може мати жодних правових наслідків", - йдеться у заяві.

За словами Борреля, проведені Росією незаконні фіктивні "референдуми" не мають легітимності та є відвертим порушенням міжнародного права і міжнародних зобов’язань Росії.

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"Вони були проведені під час ведення Росією загарбницької війни проти України та спрямовані на анексію Росією окупованих територій України. Вони порушують Конституцію України та її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив він.

Крім того, в дипломат заявив, що незаконні фіктивні референдуми, проведені Росією на окупованих територіях України, відбулися на тлі широкомасштабних і систематичних порушень прав людини, а також залякування громадян України з боку Росії та окупаційної влади.

"Ці незаконні "голосування", проведені під тиском та поспіхом, не є волевиявленням людей, які проживають у цих регіонах України. ЄС високо оцінює мужність жителів України, які виступили проти "референдумів" і продовжують опиратися російській окупації", - йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що усі причетні до організації псевдореферендумів, а також винні в інших порушеннях міжнародного права в Україні, понесуть відповідальність. У зв'язку з цим будуть запроваджені додаткові санкції проти Росії.

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"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України", - йдеться у заяві Борреля.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом, Україна "реалізує своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право звільнити окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів".

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати зусилля України з цією метою стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила.
Та що угорські поци.

Гундяєв вже відкрито призиває вбивати українців, а у центрі Києва - Києво-Печерська Лавра належить його вірним посіпакам і спільникам типу Павла!
Як таке може бути під час війни на виживання нації?😠
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29.09.2022 18:54
+5
А якби не "під тиском і не поспіхом", то признали б? Що за дебільнітформулювання? - А то нічого, що Конституція України взагалі забороняє такі "референдуми"?
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29.09.2022 18:55
+2
пока рашка не получит по *****... она будет позволять себе все что захочет...
все словесные протесты и призывы она воспринимает как белый шум или как чужую слабость...
и чтобы заработали все международные правовые организации... прежде всего из них надо изгнать дьявола - рашку... пинками и санкциями по миллиардерах-миллионерах, по всех.... без сортировки и сожаления... нищим в говени терять нечего... даже их пропойная жизнь им не важна... а вот золотым и бриллиантовым таки есть за шо дрожать (вместе с многочисленной родней, осевшей в Америке или Европе)
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29.09.2022 19:23
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так нанесите удар по местам, где проходят референдумы.
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29.09.2022 18:48 Відповісти
Зачем ввести в международное право понятие на такое действо псевдо фэйковые рехферендумы аннексии отбирать территорию государства проведшего такие действия в пропорции 1 к 5 т.е в 5 раз больше той- на что покусились...
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29.09.2022 22:42 Відповісти
Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила.
Та що угорські поци.

Гундяєв вже відкрито призиває вбивати українців, а у центрі Києва - Києво-Печерська Лавра належить його вірним посіпакам і спільникам типу Павла!
Як таке може бути під час війни на виживання нації?😠
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29.09.2022 18:54 Відповісти
ото люто плюсую!!! Лавру прото потрібно відібрати!! Як і все, що належить МП..нонсенс, з мокшанами війна, а їх церква у нас жирує! Гнати сцяним ганчір'ям!
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29.09.2022 19:18 Відповісти
А якби не "під тиском і не поспіхом", то признали б? Що за дебільнітформулювання? - А то нічого, що Конституція України взагалі забороняє такі "референдуми"?
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29.09.2022 18:55 Відповісти
Такі референдуми заборонено і в самому **********. Це фарс яким кацапи пишаються - " ну і чьо ви нам сдєлаєтє?"
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29.09.2022 19:00 Відповісти
Міжнародне право також проти знін міжнародно-визнаних кордонів.
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29.09.2022 19:03 Відповісти
Читайте весь текст, а не тільки заголовок.
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29.09.2022 21:06 Відповісти
Кацапам до лампочки визнають чи ні.
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29.09.2022 19:10 Відповісти
Таджикистан недоволен наплывом гастарбайтеров из России.
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29.09.2022 19:16 Відповісти
багато насяльніка на таджиків?))
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29.09.2022 19:19 Відповісти
"насяльнiк" - що за iстота?
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29.09.2022 21:42 Відповісти
Рамшути Джавшановичи - таджикські гастери так вимовляють начальників - відгугліть, якщо в Італії той стьоб підзабули
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29.09.2022 22:46 Відповісти
Google зна€ мiнш за вашого. А я в Iталii' мешкаю пiвжиття, вiдразу менi не прийшло.
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29.09.2022 23:23 Відповісти
пока рашка не получит по *****... она будет позволять себе все что захочет...
все словесные протесты и призывы она воспринимает как белый шум или как чужую слабость...
и чтобы заработали все международные правовые организации... прежде всего из них надо изгнать дьявола - рашку... пинками и санкциями по миллиардерах-миллионерах, по всех.... без сортировки и сожаления... нищим в говени терять нечего... даже их пропойная жизнь им не важна... а вот золотым и бриллиантовым таки есть за шо дрожать (вместе с многочисленной родней, осевшей в Америке или Европе)
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29.09.2022 19:23 Відповісти
Там і законом і не пахн
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29.09.2022 19:34 Відповісти
 
 