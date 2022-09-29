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Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

обстріл,миколаїв

Унаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту в Миколаєві троє людей загинули, 12 дістали поранення.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в годину пік... Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому... Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз момент 2 загиблих, 12 поранених", - написала Замазєєва.

Пізніше стало видомо про третього загиблого.

"Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж", - повідомив мер Миколаїва Сєнкевич.

Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 01
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 02
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 03

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Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 04
Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 3 загиблих і 12 поранених 05

Фото з сайту "Новини N".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
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29.09.2022 19:17
+25
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29.09.2022 19:11
+16
Треба карати.

Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
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29.09.2022 19:34
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29.09.2022 19:11 Відповісти
Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
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29.09.2022 19:17 Відповісти
а я не вірю що це тому що у них зброя гівняна і вони самі ідіоти. русскіє спеціально вбивають цивільних, чи може їх треба пробачити, це ж не спеціально, це у них "нечаянно"?
https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=325s
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29.09.2022 19:43 Відповісти
Яка високоточна зброя з касетного Смерчу? Це зброя массового ураження.
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29.09.2022 20:10 Відповісти
якщо не буде відповіді по їх території вбивства продовжаться а влада буде говорить що їм відплатять .
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29.09.2022 20:12 Відповісти
В нашому випадку треба гасити орків, технику на окупованих територіях; від Луганська до Керчі. Жорстко насипати, особливо тут, поруч. Бо Миколаєву тільки і насипають з лівого берега. Скільки наші не гасять, їх не меншиться. Бо готувались до цього падли.
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29.09.2022 20:17 Відповісти
Знищувати кацапських військових недостатньо для повноцінного опору.
Якщо не проводити акцій відплати, тобто знищувати російські населені пункти та населення кацапстану, то порушується принцип рівноваги.
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29.09.2022 19:26 Відповісти
а ось зараз їх чмобіків будуть знищувати, це і є населення кацапстану.
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29.09.2022 19:44 Відповісти
Чмобики та мобіки - це не населення, населення має перебувати у населених пунктах.
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29.09.2022 19:52 Відповісти
так вони і перебували, поки їх не мобілізували, а як денацифікують, то кількість населення в населенних пунктах рф почне падати.
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29.09.2022 19:57 Відповісти
З одного боку так. але кацапи і в себе вдома повинні відчувати всі "прєлєсти" нападу на Україну. Чим українці гірші за кацапов?
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29.09.2022 20:00 Відповісти
ну так і відчули, раз валять з країни так, ніби це їх ******** в домах і на уліцах. Але чомусь не чутно щоб разом з ними з рф виїжджали громадяни України яких кацапи силою депортували з України на територію рашки. Може русскіє їх не випускають?
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29.09.2022 20:03 Відповісти
хто з українців хотів виїхати з раші - той поїхав, а ватники у раші сидять - плювати на них.
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29.09.2022 20:08 Відповісти
а цього ми не знаємо, не в кожного була можливість навіть з Київської області виїхати не тільки з рашки. Писали може й тут на Цензорі, що багато людей до Сибіру угнали. Звідтам тільки до Китаю можна виїхати.
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29.09.2022 20:10 Відповісти
а один мій знайомий після "цих" подій опинився у рашкі, і там досі живе з сім'єю. але він конкретний ватник.👈
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29.09.2022 20:17 Відповісти
на стільки конкретний, що не буде намогатися використати своє громадянство України і втікати від могілізації?
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29.09.2022 20:19 Відповісти
хто знає? він вже не молодий і товстий (був) .
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29.09.2022 20:31 Відповісти
крім того як раз ватніки в першу чергу згадають що у них таке зручне тепер громадянство України. Бо ватники завжди переймаються тільки своїм пердаком і більше ні чим іншім.
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29.09.2022 20:11 Відповісти
у сусідки син із рашки виїхав до Прибалтики
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29.09.2022 20:13 Відповісти
Але інфи в новинах про це в словацьких ЗМІ . Треба постійно інформувати европейців
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29.09.2022 19:32 Відповісти
Треба карати.

Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
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29.09.2022 19:34 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД

https://youtu.be/Ie74IS3ZMIY
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29.09.2022 19:55 Відповісти
Те що творят рашисти це геноцид вони знищують наш народ ,тому жодного жалю до рашиської мерзоти не повино бути і викорінювати всю колоборанську заразу.
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29.09.2022 19:58 Відповісти
видимо есть у русни еще боеприпасов на правом берегу в достатке, чтобы стрелять по мирным жителям. А хаймарсики как то совсем притихли в последнее время
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29.09.2022 20:03 Відповісти
Для Смерча не нужно быть перетащенным на правый берег, что бы его ракета долетела до Нико. Увы.
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29.09.2022 20:13 Відповісти
так і завжди казали, що у русскіх ще всього до дідька, і хоч це й застаріле гівно, але воно вбиває. То тільки арестович та інші воєнно-політичні екстрасенси казали, що у рашки ракеткі скоро закінчаться.
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29.09.2022 20:13 Відповісти
Зараз русня переправляє поповнення за допомоги паромів та барж.
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30.09.2022 01:23 Відповісти
Поки ми не будемо їбаш###ити у відповідь по кацапії,діла не буде.
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29.09.2022 20:52 Відповісти
А ви ці фото покажіть Эрдогану який закликае Путину дати ще один шанс !!!!******** турок де ти взявся на нашу голову старий маразматік!!
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29.09.2022 21:46 Відповісти
 
 