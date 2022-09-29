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армія РФ (13455) втрати (3818) Старобільськ (19)

За останні дні до лікарень окупованого Старобільська доставлено понад 200 поранених загарбників, - Генштаб 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад в Україні, лише за останні дні до лікарень м. Старобільська (Луганська обл.) було доставлено понад 200 поранених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника в районі Нової Кубані Херсонської області, що також призвело до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

"Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників", - підсумували в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Відео ,яке надихає це відео,як захисники конвоюють полоненого і один захисник співає. Племінник написав,що це надихає і надає сили. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.09.2022 19:44
+4
І що цікаво, усі наші знайомі, які мають родичів у Мордорі, щиро бажають, щоб тих мобілізували
Брати Капранови
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29.09.2022 19:46
+2
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29.09.2022 19:46
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Відео ,яке надихає це відео,як захисники конвоюють полоненого і один захисник співає. Племінник написав,що це надихає і надає сили. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.09.2022 19:44 Відповісти
А чому не завдати ударів по цих лікарнях? Адже там орків вилікують і вони знову почнуть воювати.
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29.09.2022 19:44 Відповісти
гуманізм він такий...а з конвенціями - то ваще алярма..
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29.09.2022 19:49 Відповісти
Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів, у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, а документ опубліковано на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності Держдуми.
https://zaxid.net/news/ - Міжнародне Право може діяти в односторонньому порядку?
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29.09.2022 19:59 Відповісти
Ото я про шо. Чому ми повинні бути гуманними, до їх рівня не опускатись..може вони того й пруть, що краще у полоні з конвенціями, ніж на "вільній" раїсі..
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29.09.2022 22:50 Відповісти
Ми гуманні не до кацапів, а насамперед до себе. Є велика різниця між застрелити озброєного окупанта і катувати полоненого.
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30.09.2022 03:53 Відповісти
Вилікують лише деяких. Основна маса ляже тягарем на бюджет ********** на довгі роки. Для нас найкращий варіант це велика кількість скалічених орків які довгі роки будуть нагадувати кацапам про те в що обходяться спроби загарбати Україну. Військовий злочинець своєю інвалідністю демонструє покарання за військові злочини.
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29.09.2022 20:01 Відповісти
І що цікаво, усі наші знайомі, які мають родичів у Мордорі, щиро бажають, щоб тих мобілізували
Брати Капранови
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29.09.2022 19:46 Відповісти
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29.09.2022 19:46 Відповісти
Давай краба!
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29.09.2022 19:58 Відповісти
если двести трёхсотых, то значит там, откуда их привезли, осталось штук семьдесят двухсотых. Надеюсь, в лазарете таки сдохнет еще штук тридцать до ровной сотни.
Завтра будут класть во дворе больницы, а послезавтра - за оградой. Пусть смотрят в небо, готовятся.
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29.09.2022 20:24 Відповісти
Двісті по двісті....
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29.09.2022 20:42 Відповісти
мало..
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29.09.2022 20:57 Відповісти
 
 