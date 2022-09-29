Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, – розвідка
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РФ планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків. За інформацією української розвідки, після анексії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там також планують оголосити мобілізацію.
"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію", – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
1. ти ставиш галочку в бюлітені за ідіота
2. ідіот не готується до війни, не підриває мости та розмінує проходи для ворога
3. ти опиняєшся в окупації і тебе мобілізує окупант воювати проти своїх співвітчизників
5. прилітає ракета з Хаймерса і ти труп
ось така ось сумна історія
До цього були Кравчук із Кучмою, які відмовилися від ЯО, кримінальний рецедивіст Яник, його товариш по чарці Порошенко, ідіот з чужого народу Зеля та ще ніякий Ющенко.
Здорових націоналістів таких як собі вибирав народ Польщі в Україні висміювали весь час і давали їм на виборах 1,5 відсотка
Скрізь і на радіо та на ТБ російська попса та їх наративи.
Тож було зрозуміло, що Бог через таку зневагу до своїх загиблих умиє народ кров'ю.
Так і сталося
Є приклад кадафі, що мав особисту охорону з жінок.
Нам этот биомусор на патриотическое воспитание не нужен.