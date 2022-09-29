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Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, – розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

РФ планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків. За інформацією української розвідки, після анексії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там також планують оголосити мобілізацію.

"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію", – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Ну что, любители сруського мира, дождались своего Куйла?
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29.09.2022 19:58
+14
як би це дивно не прозвучало , але *******
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29.09.2022 19:55
+13
Лохи повинні страждати!
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29.09.2022 19:58
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як би це дивно не прозвучало , але *******
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29.09.2022 19:55 Відповісти
"Баби єщьо наражают!"© й у даунбації цим понавезеним повуху, від кого.......
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29.09.2022 21:40 Відповісти
Загинули ні за цапову душу!
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29.09.2022 19:58 Відповісти
е нє , спочатку до кадирівців в отару , ну а потім ...
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29.09.2022 20:00 Відповісти
Ну что, любители сруського мира, дождались своего Куйла?
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29.09.2022 19:58 Відповісти
Лохи повинні страждати!
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29.09.2022 19:58 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 19:59 Відповісти
Ті хто має паспорти квазіреспублік або російські логічно що будуть мобілізовані... і будуть воювати, бо по суті вже не мають вибору, бо це зрада.
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29.09.2022 20:00 Відповісти
Хiба там були чоловiки?
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29.09.2022 20:00 Відповісти
Це не чоловіки а барани, яких погнали на забій.
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30.09.2022 11:51 Відповісти
вони і в Криму мобілізують, татар, які і близько не хотіли в Криму жодної росії. Хочуть змусити щоб українці і кримські татари вбивали одне одного, щоб між нами була ворожнеча. русскіє завжди цією подлятиною користувалися, в минулому-то сторіччі постійно, тільки завдяки підлості і "перемогали", і довели свою підлість до ідеалу.
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29.09.2022 20:01 Відповісти
ну то може татари теж нехай борються за Україну, якщо їх мобілізують і дають зброю, то це шанс
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29.09.2022 20:02 Відповісти
сумніваюся що русскіє дадуть їм зброю, рачей будуть намогатися зробити так як з чорносвитниками, думають, що так вирішать проблему з партизанами, ублюдки. Це все геноцид.
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29.09.2022 20:06 Відповісти
хотіли б татари партизанити то в них був час почати
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29.09.2022 20:16 Відповісти
Звичайний геноцид.
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29.09.2022 20:02 Відповісти
логічний ланцюжок

1. ти ставиш галочку в бюлітені за ідіота

2. ідіот не готується до війни, не підриває мости та розмінує проходи для ворога

3. ти опиняєшся в окупації і тебе мобілізує окупант воювати проти своїх співвітчизників

5. прилітає ракета з Хаймерса і ти труп

ось така ось сумна історія
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29.09.2022 20:03 Відповісти
на привеликий жаль, цей логічний ланцюжок не такий вже й логічний. Загинути може кожен, незалежно від того, за кого він ставив галочку в бюлютені. І це ще більш сумно.
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29.09.2022 20:07 Відповісти
колективна відповідальність нації

До цього були Кравчук із Кучмою, які відмовилися від ЯО, кримінальний рецедивіст Яник, його товариш по чарці Порошенко, ідіот з чужого народу Зеля та ще ніякий Ющенко.

Здорових націоналістів таких як собі вибирав народ Польщі в Україні висміювали весь час і давали їм на виборах 1,5 відсотка
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29.09.2022 20:20 Відповісти
ну так, радянське минуле так просто не обійшлося, багато хто взагалі не розуміли навіщо ця українська мова, якісь там традиції, коли так легко і весело покластися під рашку, для них це було природньо.
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29.09.2022 20:24 Відповісти
перед цим вторгненням я не міг знайти по радіо україномовну станцію коли їхав машиною (Дніпропетровщина) і це після 8 років війни.

Скрізь і на радіо та на ТБ російська попса та їх наративи.

Тож було зрозуміло, що Бог через таку зневагу до своїх загиблих умиє народ кров'ю.

Так і сталося
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29.09.2022 20:31 Відповісти
Неціоналістів у владі України немає не випадково.Пригадайте вбивство Вячеслава Черновіла кацапами.Та ці їх паралелі між націоналістами та нацистами.Цапам не потрібен патріот України при владі та ще й живий.
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29.09.2022 21:46 Відповісти
Ну что касается «товариша по чарці» это ты с Зеленским попутал. Тот сам хвастался, как с Януковичем «бухал»
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30.09.2022 00:30 Відповісти
Цей логічний ланцюжок розповсюджується і на окуповані з 2014 року території Донецької та Луганської області? Ну коли була мирна доктрина перемоги
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29.09.2022 20:18 Відповісти
Хочут зробити Дике поле -- будем наступати вони або загинуть або відіидут з рашкою.
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29.09.2022 20:04 Відповісти
А вони здатись не хочуть ? Тоді там ніхто не житиме. Тупе м'ясо.
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29.09.2022 20:09 Відповісти

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29.09.2022 20:09 Відповісти
Шахтери-кармілци! Даунбас паржняк не гонит! С-КИ!
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29.09.2022 20:13 Відповісти
Можна починати мобілізувати жінок!
Є приклад кадафі, що мав особисту охорону з жінок.
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29.09.2022 20:15 Відповісти
СПАСИБО Рашке! Пипец "генетическому фонду" Лугандонии! ВВЕЛИ по самые гланды ДЕБИЛАМ!
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29.09.2022 20:24 Відповісти
Татари тоже попадают під роздачу.
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29.09.2022 20:31 Відповісти
А нех###уй було в свій час горланити з піною у рота- путєн,ввєді вайска! А тепер подихайте,козли смердючі.
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29.09.2022 20:48 Відповісти
а подвалы и сараи все осмотрели?? ТщательнЕе работайте.
Нам этот биомусор на патриотическое воспитание не нужен.
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29.09.2022 20:53 Відповісти
 
 