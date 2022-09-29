Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, – розвідка

РФ планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків. За інформацією української розвідки, після анексії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там також планують оголосити мобілізацію.

"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію", – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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