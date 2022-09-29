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Одеса (4020) ЮНЕСКО (136)

Одеська влада не включила Французький бульвар до списку світової спадщини ЮНЕСКО, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

порт,одеса

Одеська влада не включила Французький бульвар у зону, яка ввійде до світової спадщини ЮНЕСКО. Проте в номінаційну заявку увійшов, наприклад, Одеський порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Французький бульвар потрапляє тільки в буферну зону. "Туди чомусь потрапляє порт з кранами та елеваторами, але не потрапляє Французький бульвар – який має велике історичне значення. Одеська влада подала заявку на включення центру міста до об'єктів всесвітньої спадщини, але обрала дуже дивну зону між Приморською, Торговою, Садовою вулицями, Соборною площею, Преображенською, Жуковського, Польським та Карантинним узвозами, провулком Нахімова та Суворовською алеєю парку Шевченка", – повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі.

У квітні Гончаренко зустрічався з директором із зовнішніх відносин ЮНЕСКО Генком Сейті, де наголошував, що необхідно внести центр Одеси до об'єктів культурної спадщини, особливо у той момент, коли росія загрожує історично важливим місцям.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Французький бульвар багатьом відомий - це і 5- трамвай на Аркадію це і одеський завод шампанських вин заснований в 1899 році Генрі Редерера
Це місце було домом для одеських купців. Бруківка і акації нагадують стару Одесу. А що саме головне стежки і сходи ведуть вниз до берега моря.
Тож цей бульвар мабуть багато хто знає він і є історичною спадщиною
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29.09.2022 20:20
+8
так влада в Одессі це громадянин рашки труханов. він вже скорше катьку, свою дупу внесе в списки спадщини Юнеско, що власно кажучі і відбувається, він же на Одесскій порт точно лапу поклав, ніж буде зберігати українцям їх пам"ятки архитектури. І жодна влада нічого з тим трухановим не зробила, всі були з ним в "супер-пупер хорошіх відносинах", крім людей.
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29.09.2022 20:18
+8
Скотоложку катьку-трахівницю конями для початку викиньте, лицеміри, щоби не ганьбитися.
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29.09.2022 20:31
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так влада в Одессі це громадянин рашки труханов. він вже скорше катьку, свою дупу внесе в списки спадщини Юнеско, що власно кажучі і відбувається, він же на Одесскій порт точно лапу поклав, ніж буде зберігати українцям їх пам"ятки архитектури. І жодна влада нічого з тим трухановим не зробила, всі були з ним в "супер-пупер хорошіх відносинах", крім людей.
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29.09.2022 20:18 Відповісти
Катька-Софа народилася на території ******** Польщі. Цікаво, як ставляться до неї поляки і чи згодні забрати її до себе...
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29.09.2022 20:42 Відповісти
Французький бульвар багатьом відомий - це і 5- трамвай на Аркадію це і одеський завод шампанських вин заснований в 1899 році Генрі Редерера
Це місце було домом для одеських купців. Бруківка і акації нагадують стару Одесу. А що саме головне стежки і сходи ведуть вниз до берега моря.
Тож цей бульвар мабуть багато хто знає він і є історичною спадщиною
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29.09.2022 20:20 Відповісти
Тиха Одеса... хороше місце...
Там вже схили скоро зваляться в море разом з новозбудованими "хмарочосами", а включити в ЮНЕСКО ---заборона забудови..ну, хто ж відмовиться від великого крадівництва..
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29.09.2022 21:15 Відповісти
Скотоложку катьку-трахівницю конями для початку викиньте, лицеміри, щоби не ганьбитися.
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29.09.2022 20:31 Відповісти
Ойц,та скільки там того коня! Так,поні..))
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29.09.2022 21:07 Відповісти
ни понил! а шо, памятник екатерине не включили в номинационную заявку??
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29.09.2022 20:32 Відповісти
Восьмий місяць війни, а одеська адміністрація кишить російськими покидьками... Разом з обтруханим. Якого *** ця мерзота досі дихає???
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29.09.2022 20:49 Відповісти
Значить будуть спотворювати його і надалі
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29.09.2022 22:05 Відповісти
 
 