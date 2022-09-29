Троє морпіхів, які переховувалися в окупації пів року, повернулися на підконтрольну територію

Троє українських морпіхів змогли повернутися на підконтрольну територію з окупації, де переховувалися шість місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Згідно з повідомленням, було отримано інформацію, що в одному з тимчасово захоплених міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти - двоє чоловіків та жінка.

У розвідці пояснили, що в березні під час бойових дій чоловіки зазнали поранення. Унаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Усі троє були змушені переховуватись в зоні окупації. Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування.

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Для повернення наших захисників оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, і українські морпіхи змогли залишити тимчасово окуповану територію. Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.

Як повідомляв, 29 вересня Україна провела з росією черговий обмін полоненими - додому повернули чотирьох морпіхів та двох цивільних.