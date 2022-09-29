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Троє морпіхів, які переховувалися в окупації пів року, повернулися на підконтрольну територію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

морпіхи

Троє українських морпіхів змогли повернутися на підконтрольну територію з окупації, де переховувалися шість місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Згідно з повідомленням, було отримано інформацію, що в одному з тимчасово захоплених міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти - двоє чоловіків та жінка.

У розвідці пояснили, що в березні під час бойових дій чоловіки зазнали поранення. Унаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Усі троє були змушені переховуватись в зоні окупації. Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування.

Читайте: Україна провела з РФ 20 офіційних обмінів і повернула з полону понад 800 військових і цивільних

Для повернення наших захисників оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, і українські морпіхи змогли залишити тимчасово окуповану територію. Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.

Як повідомляв, 29 вересня Україна провела з росією черговий обмін полоненими - додому повернули чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+70
Головне не підставляти тих хто допомагав і там залишився...
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29.09.2022 20:18
+50
Дуже гарна новина...
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29.09.2022 20:17
+38
местным, участвовавшим в прятках - отдельный респект.
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29.09.2022 20:29
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Дуже гарна новина...
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29.09.2022 20:17 Відповісти
А при чому тут зе-ДБР ?!
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29.09.2022 21:18 Відповісти
Головне не підставляти тих хто допомагав і там залишився...
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29.09.2022 20:18 Відповісти
браво
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29.09.2022 20:18 Відповісти
Яка гарна команда, всі на одне лице😉Напевне родичі)
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29.09.2022 20:27 Відповісти
Про такое надо книги писать
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29.09.2022 20:29 Відповісти
Крім колаборантів і зрадників, на окупованих територіях є справжні українці, патріоти, респект їм!
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29.09.2022 20:29 Відповісти
там на востоке из оставшихся по меньшей мере половина "какаяразница", которая может сдать за колбасу в любой момент, причем включая молодежь. Так что морпехам просто повезло с местными.
А что бы понимать, что например у молодежи в головах вместо мозга: Купянск, с 5:00
https://www.youtube.com/watch?v=4TmEwhX7vCM
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29.09.2022 20:41 Відповісти
я знаю, що цим людям дуже повезло, бо я народилась в Донбасі, там скоріше можна було нарватись на зрадників, ніж на таких, що допомогли українським військовим
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29.09.2022 21:14 Відповісти
я то знаю, бо зростав у Краматоровці, а там вже на той час майже половина населення була діти та онуки кацапів, або навезених, або розконвоїруваних та оселившихся у Краматоровці.
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30.09.2022 00:02 Відповісти
местным, участвовавшим в прятках - отдельный респект.
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29.09.2022 20:29 Відповісти
Слава Господу!
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29.09.2022 20:30 Відповісти
Випадково це місто не Ізюм ?
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29.09.2022 20:31 Відповісти
По-моему за их спиной: Я люблю Миколаїв. Думаю не Изюм.
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29.09.2022 20:40 Відповісти
Якщо 36 бригада, то точно Миколаїв.
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29.09.2022 21:01 Відповісти
Слава Україні, смерть ворогам...
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29.09.2022 20:32 Відповісти
1. У нас морпіхи, 36-та бригада, базуються в Миколаєві. Тому за спинами "Я люблю Миколаїв".

2. Ізюм вже звільнено понад 2 тижні тому, а витягували їх з досі окупованої території. Тобото, не Ізюм.

Скоріш за все їх витягнули десь з-під Волновахи, Севєродонецька чи Лисичанська.
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29.09.2022 20:53 Відповісти
Сумніваюсь, що з цих міст. Морпіхи 35 і 36 бригад воювали на Півдні - Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Маріупольский район. Скоріш за все щось типу Нової Каховки.
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29.09.2022 21:31 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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29.09.2022 20:59 Відповісти
Казахському народу теж респект за підтримку України. На казахських просторах мешкає багато етнічних українців, але на відміну від кацапів, вони ніколи не зазіхали на території.
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Героям слава!
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29.09.2022 21:19 Відповісти
 
 