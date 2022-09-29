Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ, яких оголосили персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це чорногорське МЗС повідомило у Twitter.

"Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, у зв'язку з їхньою діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами", – йдеться в повідомленні.

Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja dvije države. — MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Чорногорія вже оголосила щонайменше шістьох російських дипломатів персонами нон грата.

Раніше стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.