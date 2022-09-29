Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ, яких оголосили персонами нон грата
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це чорногорське МЗС повідомило у Twitter.
"Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, у зв'язку з їхньою діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами", – йдеться в повідомленні.
Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja dvije države.— MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022
Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Чорногорія вже оголосила щонайменше шістьох російських дипломатів персонами нон грата.
Раніше стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.
Будь ласка, зачекайте...
)))
@KonkordiyaGrey
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5 ч
Мо¢калі думають, що українська мова, це той "смешной" суржик, який вони завжди чули в кіно чи від понаєхавших. Коли вони в радіоперехватах чують українську і не розуміють її, вони насправді думають, що то польська.
А якщо чують хлопців із Закарпаття, то фсьо! Румуни! НАТО!!!