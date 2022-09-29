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Новини За кордоном
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Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ, яких оголосили персонами нон грата

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чорногорія

Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ   із посиланням на "Європейську правду", про це чорногорське МЗС повідомило у Twitter.

"Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, у зв'язку з їхньою діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами", – йдеться в повідомленні.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорногорії почалися затримання підозрюваних у роботі на російську розвідку

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Чорногорія вже оголосила щонайменше шістьох російських дипломатів персонами нон грата.

Раніше стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Русский дипломат, иди на@уй
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29.09.2022 20:38
+5
IrisFlo

@KonkordiyaGrey

·

5 ч

Мо¢калі думають, що українська мова, це той "смешной" суржик, який вони завжди чули в кіно чи від понаєхавших. Коли вони в радіоперехватах чують українську і не розуміють її, вони насправді думають, що то польська.
А якщо чують хлопців із Закарпаття, то фсьо! Румуни! НАТО!!!
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29.09.2022 21:03
+4
Гарно мабудь було в Чорногорії сидіти... шалено красива країна.
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29.09.2022 20:36
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агалтєлая русофобія ?
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29.09.2022 20:36 Відповісти
Висрали.
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29.09.2022 21:11 Відповісти
Гарно мабудь було в Чорногорії сидіти... шалено красива країна.
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29.09.2022 20:36 Відповісти
Русский дипломат, иди на@уй
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29.09.2022 20:38 Відповісти
В перекладі з латини "нон грата" - "пішов нагуй"!
)))
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29.09.2022 20:39 Відповісти
Кожен лапатний діпломат-шпигун...
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29.09.2022 20:42 Відповісти
поездом и через Львов...
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29.09.2022 20:51 Відповісти
Из Черногории в Чернобаевку их. Там их лишат статуса неприкосновенности
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29.09.2022 20:58 Відповісти
IrisFlo

@KonkordiyaGrey

·

5 ч

Мо¢калі думають, що українська мова, це той "смешной" суржик, який вони завжди чули в кіно чи від понаєхавших. Коли вони в радіоперехватах чують українську і не розуміють її, вони насправді думають, що то польська.
А якщо чують хлопців із Закарпаття, то фсьо! Румуни! НАТО!!!
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29.09.2022 21:03 Відповісти
А чому тіки щість? Решта шо, відкупилась?? Там тих свиней, більше 20 штук! https://montenegro.mid.ru/contacts-ru
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29.09.2022 21:07 Відповісти
щоб тваринка довше страждала, потрібно відрізати хвіст не одразу а по шматочках. "Учі матчасть!"
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29.09.2022 21:19 Відповісти
Пропоную вислати їх до України. На обмінний фонд.
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Декілька днів тому був у Чорногорії, так біля вілли, де зупинялись, у власника були виставлені прапори різних країн, включно з українським. Серед них і рашистський, але хтось його зірвав, тільки клапоть теліпався Так його показово і не знімали і не замінювали, теліпалася як шмата на вітрі
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29.09.2022 23:39 Відповісти
 
 