"Борітеся – поборете!": Зеленський звернувся до корінних народів РФ. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії, представників яких відправляють на війну проти України. Він закликав їх боротися з режимом російського диктатора Володимира Путіна та не дати зробити себе гарматним м’ясом на непотрібній їм війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України.
"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що на війні проти України загинули вже близько 58 500 російських солдатів, але росіянам не озвучують цю кількість і брешуть, що убитих нібито всього близько 6000.
"58 500 – ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служать багато людей. Народи Кавказу, всі народи на території Росії, у вас немає причин, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що в Україні бачать спротив народів Кавказу мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів.
"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Борітеся! Поборете", – сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
1 д.
Це був жовтень 1993 року.
Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.
Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.
Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.
Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.
Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.
Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.
До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.
Півтори сотні військових.
Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.
З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.
А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.
250 тисяч втекло з рідної землі.
Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.
Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.
Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.
Він страшенно боявся.
Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.
Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.
Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.
Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.
В пеклі зігрієтеся, уйобки.
ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
Це знову якийсь піар чи самонавіювання, які шкодять тверезому погляду на реальність.
Дурня якась.
ермак - тут все ясно
смирнов - юрист портнова
качура - работал на мертвечука.....
https://youtu.be/kd7cfZ1K1UM
Та не одна людина. То не Путін особисто вбиває людей в Україні. Не путін особисто розкатав у друзки Маріуполь, де майже 100 тисяч загиблих цивільних.
Усі вони винні.
І всі вони розуміють лише ********* та труни рідних.
Зуб даю...
Слава Захисникам України !
"В місті Подільськ на Одещині депутати Слуг в єдиному пориві з депутатами Опзж вдруге відмовились перейменовувати одну з вулиць міста на честь командира 28 бригади Віталія Гуляєва.
Просто с@ки що працюють на ворога!"
Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною.
Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів", - Олександр Турчинов.
Война должна вернуться в русский дом, откуда она вышла. Начатая Путиным империалистическая война должна перерасти в войну гражданскую на территории России.
У народов Кавказа появился шанс сбросить с себя вековую ношу угнетения и вернуть утраченную свободу, что неизбежно станет примером для всех остальных народов, захваченных Россией.
«Смерть русским оккупантам! Сейчас и немедленно!», «Свободу народам!», «Кремль должен быть разрушен!» - должны стать лозунгами действия уже сейчас.
Всеобщее восстание во всех оккупированных Москвой странах и территориях станет осиновым колом в могиле издыхающего российского монстра.
Сергей Романов