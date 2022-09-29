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"Борітеся – поборете!": Зеленський звернувся до корінних народів РФ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії, представників яких відправляють на війну проти України. Він закликав їх боротися з режимом російського диктатора Володимира Путіна та не дати зробити себе гарматним м’ясом на непотрібній їм війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України.

"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на війні проти України загинули вже близько 58 500 російських солдатів, але росіянам не озвучують цю кількість і брешуть, що убитих нібито всього близько 6000.

"58 500 – ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служать багато людей. Народи Кавказу, всі народи на території Росії, у вас немає причин, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що в Україні бачать спротив народів Кавказу мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів.

"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Борітеся! Поборете", – сказав Зеленський.

Дивіться також: "Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Oleh Manchura

1 д.

Це був жовтень 1993 року.

Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.

Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.

Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.

Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.

Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.

Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.

До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.

Півтори сотні військових.

Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.

З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.

А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.

250 тисяч втекло з рідної землі.

Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.

Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.

Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.

Він страшенно боявся.

Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.

Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.

Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.

Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.

В пеклі зігрієтеся, уйобки.

ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
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29.09.2022 21:08
+19
Раби народжені рабами у рабстві ніколи не зрозуміють народжених вільними...
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29.09.2022 21:05
+18
Ось це найбільше дратує:"цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служать багато людей."
Та не одна людина. То не Путін особисто вбиває людей в Україні. Не путін особисто розкатав у друзки Маріуполь, де майже 100 тисяч загиблих цивільних.
Усі вони винні.
І всі вони розуміють лише ********* та труни рідних.
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29.09.2022 21:14
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Раби народжені рабами у рабстві ніколи не зрозуміють народжених вільними...
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29.09.2022 21:05 Відповісти
чем больше кавказцев услышат это послание - тем лучше
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29.09.2022 21:08 Відповісти
Отут акторські навички дуже доречні.
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29.09.2022 21:30 Відповісти
К австралийским пингвинам не пробовал обращаться?
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29.09.2022 21:06 Відповісти
Oleh Manchura

1 д.

Це був жовтень 1993 року.

Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.

Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.

Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.

Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.

Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.

Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.

До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.

Півтори сотні військових.

Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.

З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.

А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.

250 тисяч втекло з рідної землі.

Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.

Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.

Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.

Він страшенно боявся.

Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.

Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.

Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.

Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.

В пеклі зігрієтеся, уйобки.

ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
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29.09.2022 21:08 Відповісти
Це була невеличка група УНСО...
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29.09.2022 21:29 Відповісти
Це був авіапідрозділ ЗСУ з гелікоптерами, при чому там УНА УНСО.
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29.09.2022 21:45 Відповісти
Навіщо ці звернення?! Дуже нагадує бажання подивитись в очі путіна.
Це знову якийсь піар чи самонавіювання, які шкодять тверезому погляду на реальність.
Дурня якась.
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29.09.2022 21:11 Відповісти
Бубачке надо рисоваться, ибо "найвэлычнишыми" признают других...
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29.09.2022 21:20 Відповісти
капец...буба ***** обозвал человеком...
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29.09.2022 21:11 Відповісти
Зеля хоч розуміє, що ці всі звернення до кацапів ніхто в рашці не побачить і не почує, тому до чого це все. Корінні народи звернення Ху ла не дивляться, а а українського президента тим більше не будуть.
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29.09.2022 21:12 Відповісти
а тем временем гундосый утвердил рабочую группу по созданию трибунала над рф:
ермак - тут все ясно
смирнов - юрист портнова
качура - работал на мертвечука.....
https://youtu.be/kd7cfZ1K1UM
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29.09.2022 21:12 Відповісти
Це добре звернення. Може хтось почує.
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29.09.2022 21:13 Відповісти
Почему он так не обратился к студентам иностранных ВУЗов из Украины, которых не выпускают?
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29.09.2022 21:13 Відповісти
Ось це найбільше дратує:"цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служать багато людей."
Та не одна людина. То не Путін особисто вбиває людей в Україні. Не путін особисто розкатав у друзки Маріуполь, де майже 100 тисяч загиблих цивільних.
Усі вони винні.
І всі вони розуміють лише ********* та труни рідних.
показати весь коментар
29.09.2022 21:14 Відповісти
Люто плюсую.
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29.09.2022 21:22 Відповісти
Та я бачу "плюс" на прапорi
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29.09.2022 21:25 Відповісти
Лохотрон и Земарафон одержат паБеду над фюрером кремля
Зуб даю...
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29.09.2022 21:15 Відповісти
Якщо є бажаючі здохнути- Welcome to Ukraine,ублюдки!
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29.09.2022 21:16 Відповісти
Вас не тошнит от рожи Гундосово в режиме 24/7...
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29.09.2022 21:18 Відповісти
Зє, це звичайно Зє... але от його спічрайтеру треба дати Героя України. Кажу як людина з чималим редакторським досвідом. Кожне слово вивірене.
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Чесно кажучи, це найкращий шанс росіян на хороше життя. Розкол на менші нормальні країни, які відмовилися від деспотизму. Будувати краще майбутнє для себе та своїх дітей. Купити унітази. Можливо, навіть асфальт для доріг.
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Звучить як - "це найкращий шанс радянських людей на хороше життя".
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29.09.2022 21:24 Відповісти
Якось не в тему
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Вот это правильно, умение пилить видосики и хорошая актерская игра должны работать на развал монолитности кремлевского режима.
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29.09.2022 21:21 Відповісти
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Я таке пропонував ще в лютому, технічний спирт у фурах залишати на блок постах кацапів, чи завозити до них на базу, хоча це одне і теж по суті. більше половини кацапів буде дохляків і навіть стріляти не треба.
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29.09.2022 21:47 Відповісти
Остаться должна маленькая московия с шизойдным поешигномом...
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Той, хто зміг додивитися до кінця - він слово "путін" вимовив?
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29.09.2022 21:21 Відповісти
це і так зрозуміло навіть дитині це гидко навіть не для президента називати ту тварину по призвіщу
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29.09.2022 21:30 Відповісти
Зеля вспомнив, як він боровся з повістками до військкомату…..у 2014-15 роках!!! Добре, що забув сказати з лисим про ********* палички….
Слава Захисникам України !
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29.09.2022 21:28 Відповісти
Степан Андрійович ...Зільонський ?
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29.09.2022 21:30 Відповісти
Гарно Зеля сказав... це треба казати....
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29.09.2022 21:35 Відповісти
КаZапам, як і сєпарам та колаборантам твоєї гнилої партєйки, читання віршів Шевченка стати людьми не допоможе.

"В місті Подільськ на Одещині депутати Слуг в єдиному пориві з депутатами Опзж вдруге відмовились перейменовувати одну з вулиць міста на честь командира 28 бригади Віталія Гуляєва.
Просто с@ки що працюють на ворога!"
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29.09.2022 21:36 Відповісти
"Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну.

Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною.
Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів", - Олександр Турчинов.
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29.09.2022 21:42 Відповісти
__Вот теперь правильное решение обращения- дать народу рашки самоопределиться .Достойная речь ! Будет хоть немного сумлевающихся ,будет искра изнутри....___
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29.09.2022 21:49 Відповісти
Просто ілюстрація - ЦЕ ЖІНКИ РАШИ
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29.09.2022 21:51 Відповісти
Нажаль у бувшому снд до зеленського відносяться як до коміка і комедіанта
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29.09.2022 21:49 Відповісти
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29.09.2022 21:53 Відповісти
А можливо вони також хочуть подивитися в очі, що тільки тобі можна було?
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29.09.2022 21:56 Відповісти
Дурацкое ожидание. Ну зачем этим маленьким банановым республикам отделяться от россии. Зачем им создавать свою инфраструктуру власти, оборону, охрану правопорядка, финансовую, лечение, обучение, торговлю, логистику выстраивать воздушную, морскую, сырьё покупать, свою продукцию куда то сбывать? Да и семьи то в большинстве случаев межнациональные. Это, что надо разводиться, детей делить? Прямо даже злость берёт, когда люди массово впадают в гипноз, верят в такие бессмысленные теории распада. Это как вера в деда мороза. Надо смотреть в глаза реальности, а не фантазировать. Вы же зачем то стремитесь в союз хотя бы 28й республикой, так почему Вы думаете, что малые народы РФ, не хотят жить в куче народов вместе?
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29.09.2022 22:18 Відповісти
До речі,від цього відео Зеленського кацапів у держдумі штормить.))
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29.09.2022 22:32 Відповісти
У народов кровавой империи, находящихся под гнётом русской оккупации, есть безусловное моральное право уничтожать как самих оккупантов, так и принадлежащие им имущество.

Война должна вернуться в русский дом, откуда она вышла. Начатая Путиным империалистическая война должна перерасти в войну гражданскую на территории России.

У народов Кавказа появился шанс сбросить с себя вековую ношу угнетения и вернуть утраченную свободу, что неизбежно станет примером для всех остальных народов, захваченных Россией.

«Смерть русским оккупантам! Сейчас и немедленно!», «Свободу народам!», «Кремль должен быть разрушен!» - должны стать лозунгами действия уже сейчас.

Всеобщее восстание во всех оккупированных Москвой странах и территориях станет осиновым колом в могиле издыхающего российского монстра.

Сергей Романов
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29.09.2022 23:43 Відповісти
Масляные лампы из глины вместо лампочки, сакли крытые камышом, мочевой пузырь быка на окнах вместо стекла и отары овец в каждом дворе. Так вам видится утраченная свобода в Кавказе?
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30.09.2022 08:53 Відповісти
Не дивлячись на все моє відношення до ЗЕ, вважаю це і подібні звернення цілком виправданими, а спірчайтеру плюсую. Ми не є цільовою аудиторією цього звернення, і щось у конкретних формулюваннях нам може подобатися щось ні. І звісно ми всі вже всі для себе висновки щодо рассєян будь-якої національності зробили. Однак, нічого поганого в тому, щоб додатково хитати той режим, я не бачу, всьо по ділу.
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30.09.2022 10:03 Відповісти
 
 