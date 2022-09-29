"Борітеся – поборете!": Зеленський звернувся до корінних народів РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії, представників яких відправляють на війну проти України. Він закликав їх боротися з режимом російського диктатора Володимира Путіна та не дати зробити себе гарматним м’ясом на непотрібній їм війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України.

"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на війні проти України загинули вже близько 58 500 російських солдатів, але росіянам не озвучують цю кількість і брешуть, що убитих нібито всього близько 6000.

"58 500 – ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служать багато людей. Народи Кавказу, всі народи на території Росії, у вас немає причин, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що в Україні бачать спротив народів Кавказу мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів.

"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Борітеся! Поборете", – сказав Зеленський.

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