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Зеленський подякував Гутеррішу за невизнання ООН псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,окупація

Президент України Володимир Зеленський подякував Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за позицію Організації щодо невизнання результатів псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України.

"Ціную чітку позицію Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують цілі та принципи Статуту ООН і не будуть визнані світом", - написав Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Гутерреш заявив, що російські спроби анексувати тимчасово окуповані українські території порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили ситуацію на ЗАЕС, - Зеленський провів розмову з Гутеррішем

Автор: Роман Свиридович
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А за що тут дякувати, за те, що нарешті деякі європейці прозрівають, включаючи Гуттеріша!? Це наче і так очевидно для нормальних людей, що це територія України.
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29.09.2022 21:09 Відповісти
Це не той Гутерреш, що прокачку аміаку пропихував?
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Буратино отказался быть шутом ..🤣
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29.09.2022 21:24 Відповісти
Земакака не усвідомлює, що за ПРИТОМНІСТЬ не дякують... Шиферзонік херов...
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29.09.2022 21:34 Відповісти
Обещания королей ничего им не стоит.
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29.09.2022 22:54 Відповісти
 
 