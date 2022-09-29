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Ердоган закликав Путіна дати переговорам про закінчення війни в Україні ще один шанс, - Anadolu
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна дати переговорам з Україною ще один шанс і підтвердив готовність Туреччини допомогти покласти край війні.
Ердоган та Путін у четвер провели телефонну розмову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У телефонній розмові зі своїм російським колегою президент Туреччини висловив задоволення успішним обміном ув'язненими між Москвою та Києвом", - повідомляє агентство Anadolu.
Також Ердоган вказав на необхідність кроків щодо "зниження напруженості" після "референдумів в регіонах України".
Топ коментарі
+39 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Это как Гитлер просит Евреев в газовые камеры не заходить
"-Ты референдумы организовывал?
- Я.
- Ну и как?
- От 97% до 100%.
- Забей! Не признавай! Давай лучше переговорами займёмся!"
Папа Римський Франциск під час поїздки до Казахстану назвав російсько-українську війну "світовою". При цьому він заявив, що у цьому конфлікті жертвою є лише Україна. Хоча знову не обійшлося без неоднозначних заяв. Про це пише італійська La Civiltà Cattolica.
один выстрел и моль в мавзолее и даже рабская русня будет аплодировать..
Рожи и хари на призывных пунктах видел?
Твои слова, да богу в уши...
Дай-то бог, дай-то бог...
гуманизм оставим для жующего сопли НАТО....
Гуманизм нам не по карману, победить очень надо.
- А ну скажи там, що ніби ти просиш у мене ще один шанс для перемовин. Може вже там на Заході дозріли накінець...
Заявление было одно, а в версии Анкары говорится, что Эрдоган прокомментировал референдумы в оккупированных регионах Украины - Турция выступает против них.
В кремлевской версии об этом не говорилось, было лишь указано, что по по мнению Путина референдумы проводятся в соответствии с международным правом.
Эрдоган призвал Путина продлить соглашение о торговле зерном через украинские южные порты. Оно было заключено при посредничестве Турции и истекает в ноябре.
Якби зараз у Радбез ООН хтось (брити чи США) подали резолюцію про визнання роzzіі агресором з посиланням блакитних касок в Украіну - ясна річ, ху$ляндія б заблокувала.
Але був прецедент, коли під час війни двох Корей у 50-х роках війська ООН приймали участь у бойових діях на стороні Південноі Кореі! При тому, що вона навіть не була ще офіційним членом ООН. 16 краін прислали військових і 5 допомогли польовими шпиталями.
СРСР на той момент бойкотував ООН за невизнання КНР як «єдиного і неподільного Китаю» і прохлопав одноголосне голосування Ради безпеки ООН за резолюцію 82, яка визнавала Північну Корею агресором.
Висновок: фашистську роzzію потрібно будь що викинути з ООН.
Правда, і після того я маю сумнів, що турки послали б своіх солдатів воювати за Украіну. Як, мабуть, і мадьяри.
Пещера Лихтвейса? Формула бессмертия?
Боюсь, что их ждёт разочарование и ничего кроме 70 летнего геморроя они там не увидят.
Оно им надо?
Нахер з нашої землі, і перемовини про репарації.