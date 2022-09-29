Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США, - Маркарова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.
Як інформує Цензор,НЕТ, про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Маркарова коментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".
Нагадаємо, в серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.
Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.
Будь ласка, зачекайте...
рашисти весь час пишуть про сбиті Хімарси та Вільху
сподіваюсь, що стосовно Вільхи М (120 км) не брешуть і вона до них літає.
у нас крім Хімарсів є своя "довга рука"
А, можливо, це обмеження вже знято. Послу про це знати не обов'язково. Не все, що знає військовий атташе, має знати посол.
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
І
На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS". Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
Один фонтанчик 3 года строили,проработал 1 день( сломали вандалы)
Слепят из палок и гафна- деньги в карман-вандалы виноваты.
Є Російська Федерація. І всі її мешканці є федерастами
Обыкновенное чудо
HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.
На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км."...
Дай то Бог і ЗСУ.
Щось не бачив ніразу, щоб американці чинили подібним чином.
Поэтому при ударе ими по Параше виноват охранник шахты и продавец военторга.
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
Я думав, що тільки американці і британці нам їх постачають.
Удар по Крыму зашёл на "отлично".
"Хаймарс" - "Українська мітла"
Інших слів немає