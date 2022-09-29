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зброя (5747) США (14451) Маркарова (257) HIMARS (218)

Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маркарова

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова коментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".

Нагадаємо, в серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

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"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.

Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
так хто Вам заважав три роки робити свої ракети з дільністю до 500, а то і тисячу кілометрів? Я так зрозумів, що головні пускові ракет це асфальтні дороги?
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29.09.2022 21:54
+24
це просто знущання якесь,що це за війна коли ти не можеш атакувати у відповідь, це щось типу коли на тебе нападає озброєний грабіжник, і у тебе є пістолет,але ти стріляєш тільки вгору,щоб він до тебе близько не підібрався
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29.09.2022 21:48
+21
1) - Зафарбовуємо напис "Хаймарс".
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
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29.09.2022 22:23
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це просто знущання якесь,що це за війна коли ти не можеш атакувати у відповідь, це щось типу коли на тебе нападає озброєний грабіжник, і у тебе є пістолет,але ти стріляєш тільки вгору,щоб він до тебе близько не підібрався
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29.09.2022 21:48 Відповісти
спокійно!

рашисти весь час пишуть про сбиті Хімарси та Вільху
сподіваюсь, що стосовно Вільхи М (120 км) не брешуть і вона до них літає.
у нас крім Хімарсів є своя "довга рука"
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29.09.2022 21:54 Відповісти
Як ви думаєте, чи є українська зброя, яка може атакувати на відстані 40 км,70 км. Було б бажання зе,а атакувати є чим
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29.09.2022 21:55 Відповісти
за 7 міс війни повинні вже бути виготовленні сотні власних ракет великої дальності, де вони?
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29.09.2022 21:58 Відповісти
В асфальті
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29.09.2022 22:02 Відповісти
треба виколупувати
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29.09.2022 22:03 Відповісти
Якби ж так можно було. Але це напевно не на часі в них.
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29.09.2022 22:07 Відповісти
Миллиарды. Вся рашка выпускает пару сотен ракет в год, ты хочешь чтобы разбомбленная Украина, с экономикой в 20 раз слабее выпускала "сотни ракет", серьезно?
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29.09.2022 23:13 Відповісти
Не зовсiм коректна аналогiя: стрiляти по грабiжнику у власнiй квартирi нiхто не забороняє, а от бiгти за ним по вулицi i стрiляти - будь ласка, за свiй рахунок. ) Треба було власну ракетну програму розвивати, i була б повна свобода творчостi - стрiляй хоч по Качмчатцi. Але пан Зеленський вирiшив iнакше...
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29.09.2022 22:08 Відповісти
Сказано ж: " обмеження поширюються лише на HIMARS з США" а у нас є аналоги HIMARS з Німеччини та Британії. З них лупити ніхто не забороняв
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29.09.2022 22:23 Відповісти
це не знущання а знищення України маркарова говорить що наша влада забороняє нищить ворога на його території всіма типами зброї окрім хаймерсами\
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30.09.2022 06:40 Відповісти
До пори, до часу.
А, можливо, це обмеження вже знято. Послу про це знати не обов'язково. Не все, що знає військовий атташе, має знати посол.
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29.09.2022 21:48 Відповісти
Щось я не зрозумів -

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/n3370522

І

На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS". Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
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29.09.2022 21:49 Відповісти
її давно не було в інфопросторі, чому б не вискочити?
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29.09.2022 22:35 Відповісти
А що нам Хаймарси, в нас є "Грім 2", в нас є "Вільха М" і ми ними вдаримо. Там дальність може бути від 20 до 500 км., так 73%? А ми ще не знаємо секретної зброї Боневтіка, думаю, що вони з Бенєю крім Голобородька придумали ще щось?
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29.09.2022 21:49 Відповісти
От вам і відповідь про купівлю ракет в Південній Кореї.
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29.09.2022 21:49 Відповісти
Какой то дебильный договор. Орки будут по нам из-за границы лупить а мы будем только кричать в ответ? Тем более что уже лукашисты зашевелились. Могут опять на Чернигов и Киев двинуть. А мы будем смотреть?
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29.09.2022 21:50 Відповісти
так хто Вам заважав три роки робити свої ракети з дільністю до 500, а то і тисячу кілометрів? Я так зрозумів, що головні пускові ракет це асфальтні дороги?
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29.09.2022 21:54 Відповісти
А плитка дорожная как хорошо летит ?
Один фонтанчик 3 года строили,проработал 1 день( сломали вандалы)
Слепят из палок и гафна- деньги в карман-вандалы виноваты.
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29.09.2022 21:59 Відповісти
Ну мабуть ті, хто і до цього заважав.
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30.09.2022 09:52 Відповісти
Я постоянно говорю, что производство собственных дальнобойных ракет - вопрос номер 1 для Украины, все остальное можно купить, одолжить, подарить
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29.09.2022 21:54 Відповісти
Так є ще купа озброєння - Гради, Урагани, Акації, Піони, 777, m270 як я розумію теж можна використовувати, Точки-У. Доки росіяни везуть це сюди ми можемо ******* і Хімарсами, коли ж виб'ємо за кордон, то в них залишиться мало варіантів з чого осбтрілювати і не отримувати у відповідь.
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29.09.2022 21:57 Відповісти
Комплекс Гром-2 акурат достанет до кремля, а так же по базам, складам, аэродромам, казармам, заводам в радиусе 500 км. Где ракеты за 7 мес войны?
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29.09.2022 22:01 Відповісти
На жаль, ці питання не до мене, але пан Тарас Чмут казав, що ми самі з 2014 року ні копійки не вклали у проект
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29.09.2022 22:17 Відповісти
Получается, что завтра после 15.00 ВСУ уже будут освобождать Россию?
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29.09.2022 21:57 Відповісти
А що таке "Россия"?
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29.09.2022 22:01 Відповісти
Злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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29.09.2022 22:11 Відповісти
Офіційно нема такої країни Росія.
Є Російська Федерація. І всі її мешканці є федерастами
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29.09.2022 22:24 Відповісти
Московія .
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30.09.2022 09:54 Відповісти
думаю до Казахстанской границы - дальше ну его нах.
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29.09.2022 22:02 Відповісти
"Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется"
Обыкновенное чудо
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29.09.2022 22:04 Відповісти
ракеты комплекса "Гром-2" будут способны поражать цели на дистанции до 500 км. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожать военные объекты на территории РФ.
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29.09.2022 22:05 Відповісти
З таким комплексом Збройні Сили України мали б "опцію" дістати як до аеродромів на території РФ, з яких злітали російські літаки, так і до російських комплексів "Іскандер", які здійснювали удари по території України.
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29.09.2022 22:07 Відповісти
До кремля 450км. Это так, к слову.
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29.09.2022 22:09 Відповісти
"

HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.

На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км."...
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29.09.2022 23:33 Відповісти
Здається щось готується більше (а може і вже є) ніж HIMARS, якщо пішли такі заяви.
Дай то Бог і ЗСУ.
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29.09.2022 22:18 Відповісти
А де логіка? З HIMARS не можна, а ось тримайте "щось більше", з нього можна.

Щось не бачив ніразу, щоб американці чинили подібним чином.
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30.09.2022 09:37 Відповісти
Хаймарсы можно найти в каждой шахте на Донбассе и купить в любом военторге.
Поэтому при ударе ими по Параше виноват охранник шахты и продавец военторга.
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Починаю порошки розуміти схему з покупкою корейської зброї за чеські крони з американського бюджету
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29.09.2022 22:22 Відповісти
Американцы учат лохов, что оружие надо иметь свое. Проблема Украины в том, что у нас элита отсутствует как класс, при власти у нас кто угодно, но это не элита и видимо и не украинцы. Элита - это когда ее дети на фронте. А раз детей отродясь там не было, никаких, ни шоколадных, ни зеленых, то всем насрать на наши ракеты и танки. Не их детишкам умирать.
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29.09.2022 22:22 Відповісти
Як нема еліти? Ви що? А арахамія?
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30.09.2022 09:20 Відповісти
1) - Зафарбовуємо напис "Хаймарс".
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
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29.09.2022 22:23 Відповісти
Навіть писати нічого не треба. Візитку Яроша примотуємо скотчем, і збсь.
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29.09.2022 23:13 Відповісти
Це той випадок, коли фраза "какая разніца" набуває доречного змісту. Яка різниця як називається зброя, яка перемелює кацапню на відстані 500км.
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30.09.2022 09:34 Відповісти
Воронеж, Белгород, напряжение!
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29.09.2022 22:24 Відповісти
Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США, - Маркарова - значить німецькими та британськими можна гатити по кацапській території
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29.09.2022 22:29 Відповісти
А хіба німці нам поставляли РСЗО?
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29.09.2022 23:08 Відповісти
А хто їх знає...
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29.09.2022 23:35 Відповісти
MARS назывались.
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29.09.2022 23:54 Відповісти
Дякую.

Я думав, що тільки американці і британці нам їх постачають.
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30.09.2022 00:18 Відповісти
MARS - німецька назва американського HIMARS
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30.09.2022 08:22 Відповісти
А чим займається міністерство оборони України. що аж український посол Оксана Маркарова змушена коментувати заяву міністра оборони Рєзнікова та дати роз"яснення щодо застосування Україною американської зброї для ударів по території росії. А може міноборони спеціально вводить в оману українське суспільство щодо незастосування західної зброї. посилаючись на неіснуючі обмеження союзників \ партнерів України. звісно за вказівкою вище.
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29.09.2022 22:29 Відповісти
Напишить, що зброя українського виробництва з іноземними комплектуючими, назвіть Hayuomugrec і вперед, в самій рабсії вона загалом зроблена з іноземних комплектуючих, тепер правда санкції, навіть назву не нанесуть, бо фарби немає.
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29.09.2022 22:35 Відповісти
Вподобайка за феєричну назву
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29.09.2022 23:20 Відповісти
Щось тут не те з цією війною.Не дають нам куячити по раші,ленд-ліз десь там йде і не понятно коли дойде.Нас походу геноцидять(((
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29.09.2022 22:46 Відповісти
А ты это только понял?
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30.09.2022 03:34 Відповісти
Зная продажность русни и царящий хаос... может задонатить военных которые охраняют ядерки в Белорусии- может пару штук потеряются вместе с персоналом и тогда наступит паритет с ******...
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29.09.2022 22:47 Відповісти
Теперішній понятно закатав все в асфальт але є і патріот порошенко за весь свій строк не побудував навіть патронний завод
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29.09.2022 22:52 Відповісти
Зараз броніки возить, якими ми могли весь світ завалити і навіть з титановими бронєпластинами.
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29.09.2022 23:40 Відповісти
Зате по Білорусі можна лупашить без обмежень.
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29.09.2022 23:12 Відповісти
да давай начни лупашить и получи еще один фронт с севера. русня только и ждет чтобы вы попались на удочку.
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30.09.2022 06:39 Відповісти
Той самий "Сапсан"("Грім-2" а може й якась наступна його ітерація з більш великим радіусом дії) дав би Україні змогу бити по ********** без озирання на те шо нам скажуть наші партнери.. Це на майбутнє. Думаю Україна ще остаточно не втратила свій технологічний потенціал у ракетобудуванні, і за адекватної влади це все можна досить швидко надолужити.
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29.09.2022 23:19 Відповісти
Справа в бажанні, а Зеля не бажає засмучувати *****. Йому б тільки в очко заглянути і промекати, типу зробив все що міг, асфальт положив, Чонгар розмінував, нє віноватая я.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
Нам нужны просто некоторые компоненты. Мы их скомпонуем, и получим свою ракету на первое время. 2-3 уничтоженных аэродрома дальней авиации в российской глубинке станут весомым аргументом.
Удар по Крыму зашёл на "отлично".
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29.09.2022 23:38 Відповісти
потрібно давати іноземній зброї українські імена:
"Хаймарс" - "Українська мітла"
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30.09.2022 00:01 Відповісти
HIMARS треба назвати "Мавка".
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30.09.2022 00:22 Відповісти
@#&π∆ !!!
Інших слів немає
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30.09.2022 00:33 Відповісти
"А що, так можна було???"(с)
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30.09.2022 01:01 Відповісти
От вам і відповідь на питання 'чому ми не стріляємо по території рф'. Та тому що для київського зеленого блювотиння рашисти люди, а ми тут ні! Виродки ворожі брехливі, а не влада!
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30.09.2022 03:49 Відповісти
вот так вот Маркарова, сама того не ведая, выдала главную тайну мальчиша... теперь выход один - членограй должен пояснить народу отказ от нанесения ударов в территории расии... или первый в истории современной Украины импичмент покажется членограю раем в сравнении с выходом к народу для пояснения своих действий?
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30.09.2022 07:36 Відповісти
Зеля боїться не те що з міномету пальнути у бік Московії, але навіть пукнути! Ми могли гатити по Таганрогу, та Курску увесь сей час !
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Приберіть цюрозчепіру....це що б знову відректись від допомоги США..поставили цюкурку???
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30.09.2022 10:22 Відповісти
Оманськамразото...досить так відверто знущатись над УКРАЇНО.....каламояразом з шоблою на нари!А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
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30.09.2022 10:23 Відповісти
Феєрична здача територій України оманськими кнурами...
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30.09.2022 10:50 Відповісти
Значить з усього остального можна!
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30.09.2022 10:53 Відповісти
 
 