Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен

Заяви РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображають усіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми пам'ятаємо вбивство євреїв у Бабиному Яру 1941 року в Україні, заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму. Спотворення історії Голокосту підриває зусилля щодо запобігання звірствам", - написав Блінкен у твіттері.

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