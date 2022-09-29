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Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображають усіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Оскільки ми пам'ятаємо вбивство євреїв у Бабиному Яру 1941 року в Україні, заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму. Спотворення історії Голокосту підриває зусилля щодо запобігання звірствам", - написав Блінкен у твіттері.
Топ коментарі
+18 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.09.2022 21:49
+17 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар29.09.2022 21:51
+9 Саша Пончик
показати весь коментар29.09.2022 21:50
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Будь ласка, зачекайте...
рашисти зарвались і їх треба нищити !
.
Вопрос не в том что идёт геноцид украинского народа, а то что это обижает евреев?
круто пля...
Пряма мова: "Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генштабі Головного рабина України Моше Реувена Азмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії".
Поэтому надо взять и ****** по нему!