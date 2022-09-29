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Заяви Росії про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображають жертв Голокосту, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Заяви РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображають усіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми пам'ятаємо вбивство євреїв у Бабиному Яру 1941 року в Україні, заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму. Спотворення історії Голокосту підриває зусилля щодо запобігання звірствам", - написав Блінкен у твіттері.

Також читайте: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Браво, Тоні !
рашисти зарвались і їх треба нищити !

.
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29.09.2022 21:49
+17
Читаю дані про Лиман і що орки в котлі нікому не потрібні. А також,що багато зброї перейде ЗСУ. До речі, утюжать там орків Марсами,німецькими.
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29.09.2022 21:51
+9
Господин Блинкен так ху.ло и есть гитлер.
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29.09.2022 21:50
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Браво, Тоні !
рашисти зарвались і їх треба нищити !

.
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29.09.2022 21:49 Відповісти
R.I.P. жертвам Холокосту і Голодомору
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29.09.2022 21:51 Відповісти
Путлєр урод і шизанутий виродок😠
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30.09.2022 00:24 Відповісти
рашизм идет на все тяжкие но его пинают со всех сторон, закончит мордор плохо, вопрос времени
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29.09.2022 21:50 Відповісти
Господин Блинкен так ху.ло и есть гитлер.
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29.09.2022 21:50 Відповісти
Читаю дані про Лиман і що орки в котлі нікому не потрібні. А також,що багато зброї перейде ЗСУ. До речі, утюжать там орків Марсами,німецькими.
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29.09.2022 21:51 Відповісти
А нинішнім лапатним хфашистам наплювати на жертви Голокосту та й на іньші жертви...
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29.09.2022 22:04 Відповісти
******** путінський "рашизм" це вбога квінтесенція елесентів німецького "нацизму" та радянського "сталінізму", від яких хан всієї москальської орди - кремлівське ху@ло взяло лише людиноненависництво, нищення індивідуума та перетворення суспільства в покірну одностайну бидло-масу без власної думки, на тлі возвеличення самого себе за допомогою тотальної, безальтернативної пропаганди. На відміну від нацизму та сталінізму (різновид комунізму), "рашизм-путінізм" не має чітко окресленого ідеологічного підгрунтя, бо, його головним принципом є "маскування" чи то під "нацизм", чи то під "сталінізм", в залежності від поточних завдань з використанням суто зовнішнього антуражу. Саме тому прихильниками "рашизму-путінізму" є маргінали як з "лівого" флангу (красниє флагі, "дєнь пабєди", "дєдиваєвалє", "фашизмнєпрайдьот") так і з "правого флангу" (підрозділ "Вагнера", послідовники РОА та 15 казачьєго корпуса СС...)
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29.09.2022 22:22 Відповісти
Похоже официальному Израилю на это наплевать... И нашим и вашим... очкуют что кремль вооружит Хезболлу и иИран... но так оно и будет...
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29.09.2022 22:38 Відповісти
А-а-а...
Вопрос не в том что идёт геноцид украинского народа, а то что это обижает евреев?

круто пля...
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29.09.2022 22:44 Відповісти
то ли перевод левый, то ли ***** пёрднул невпопад...
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29.09.2022 22:45 Відповісти
ну, можешь считать, например, что лично Блинкена обидели. Он ведь еврей.
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30.09.2022 00:11 Відповісти
Залужний тролить російський нацизм.
Пряма мова: "Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генштабі Головного рабина України Моше Реувена Азмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії".
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30.09.2022 04:22 Відповісти
Yes, Sir!
Поэтому надо взять и ****** по нему!
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30.09.2022 08:18 Відповісти
 
 